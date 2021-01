L'oroscopo di lunedì 11 gennaio prevede una carica energetica notevole per i nativi sotto il segno del Toro, che avranno dalla loro parte il pianeta Marte, mentre Cancro cercherà di agire al lavoro seguendo una certa logica. Buone energie per i nativi Vergine, da sfruttare appieno durante la giornata, mentre Giove e Saturno favorevoli per la Bilancia permetteranno ai nativi del segno di occuparsi di mansioni un po’ più particolari. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di lunedì 11 gennaio 2021 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo lunedì 11 gennaio 2021 segno per segno

Ariete: previsioni oroscopo dell'11 gennaio sottotono per voi nativi del segno.

Questo cielo al momento non vi aiuta dal punto di vista sentimentale. La Luna sarà in trigono dal segno del Sagittario, ma non sarà poi così influente nella vostra relazione. Il vero problema sarà Venere e il Sole in quadratura, che non vi permetteranno di sviluppare feeling con il partner. Se siete single avrete una visione piuttosto realistica in questa giornata. Nel lavoro invece riuscirete a mettere a segno qualche successo, grazie a Marte, Giove e Saturno vostri amici. Discreta infine la salute. Voto - 7-

Toro: ottima la salute in questa giornata secondo l'oroscopo. Marte nel vostro segno vi rende carichi e attivi, con la voglia di metterci impegno in quel che fate, soprattutto in amore. Voi single vorreste condividere questo momento con le persone che amate e ci riuscirete.

Se avete una relazione stabile sarete in grado di rendere appagante ogni momento insieme al partner. Per quanto riguarda l'ambito professionale ci sarà molto da lavorare in questo periodo, complice alcuni pianeti sfavorevoli come Giove e Saturno, che vi daranno un po’ fastidio. Voto - 7,5

Gemelli: oroscopo di lunedì che vi vedrà in piena forma dal punto di vista professionale.

La vostra mente sarà concentrata, e le energie saranno più che sufficienti per gestire al meglio le mansioni della giornata. Solamente discreta la sfera sentimentale. Non ci saranno astri a sostenere la vostra relazione di coppia, ciò nonostante la Luna sarà quadrata e causerà qualche piccolo disagio. Nulla di drammatico, ma fareste meglio a fare attenzione.

Se siete single una semplice chiacchierata con la persona che vi piace potrebbe farvi intuire certe cose. Voto - 7,5

Cancro: l'opposizione di Venere vi metterà parecchio sotto pressione dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. Le prossime giornate saranno dunque molto difficili, tant'è che servirà tanta pazienza con il partner, soprattutto in quei momenti dove potreste sentirvi offesi o delusi nei suoi confronti. Se siete single provare a trovare l'amore non costa nulla, ma il rischio di prendere un abbaglio è alto. Per quanto riguarda il lavoro se siete il leader di un gruppo faticherete un po’, ma alla fine riuscirete a ricavare delle soddisfazioni. Voto - 6,5

Leone: sfera sentimentale nel complesso buona, ma non particolarmente esaltante secondo l'oroscopo.

La Luna in Sagittario vi aiuterà come può con il partner, ma senza il supporto di altri pianeti dipenderà quasi interamente da voi. Per quanto riguarda i single valuterete bene le persone che frequentate, prendendo una decisione se provarci oppure no. Nel lavoro invece vi ritroverete di fronte a parecchi ostacoli da superare, e la mancanza di astri dalla vostra parte sarà un problema. Voto - 6+

Vergine: una giornata piuttosto discreta per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Venere nel segno del Capricorno sostiene la vostra relazione di coppia, e avrete modo di riscoprire quei piccoli piaceri che rendono la vostra storia d'amore unica ed irresistibile. Se siete single trovare l'amore richiederà tempo e pazienza, ma voi sarete disposti ad accettare tale prezzo.

In ambito lavorativo vi ritroverete a risolvere alcune questioni professionali e grazie a Marte favorevole vi darete da fare. Voto - 8-

Bilancia: settore professionale positivo in una giornata dove avrete a che fare con incarichi particolari secondo l'oroscopo. Merito anche di questo cielo, piuttosto favorevole nei vostri confronti. Per quanto riguarda la sfera sentimentale meglio non pretendere troppo al momento dal partner. L'intesa di coppia tende a scendere e sarebbe opportuno non rischiare troppo. Se siete single dovrete cercare di mantenere un buon equilibrio nella vostra vita sociale. Voto - 7,5

Scorpione: ottima giornata dal punto di vista sentimentale. La Luna, Venere e il Sole tutti in sestile dal segno del Capricorno vi mettono a vostro agio e vi spingeranno a sfruttare al meglio la compagnia del partner, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Per quanto riguarda i single avrete voglia di dire parole importanti e di fare promesse sentite. Nel lavoro invece questo cielo vi metterà alla prova, con Giove, Saturno e Marte sfavorevoli dovrete impegnarvi molto per arrivare a fine giornata con buoni risultati. Voto - 7+

Sagittario: vi sentirete pronti a vivere nuove emozioni nel prossimo periodo secondo l'oroscopo, anche se non ci saranno tanti pianeti coinvolti nel vostro cielo. Cercherete dunque di portare avanti la vostra relazione di coppia come meglio credete, mentre voi single proverete ad approcciarvi in maniera originale alla persona che vi piace. Molto bene invece il settore professionale, merito di Giove e Saturno in sestile dal segno dell'Acquario che vi permetteranno di continuare a raggiungere buoni risultati.

Voto - 7,5

Capricorno: con questa Venere in congiunzione sarà più facile per voi parlare a cuore aperto secondo l'oroscopo, sia se siate già impegnati, oppure se siete ancora alla ricerca dell'anima gemella, questo è irrilevante. Usate le parole giuste, e l'effetto sarà piuttosto gradito. Per quanto riguarda il settore professionale sarà una giornata buona, senza particolari novità o successi, ma senza neanche errori gravi. Voto - 8-

Acquario: nuove opportunità per quanto riguarda il lavoro secondo l'oroscopo. Giove e Saturno vi aiuteranno molto e i risultati non tarderanno ad arrivare. In amore i sentimenti che proverete saranno sinceri, veri, e soprattutto per i cuori solitari potrebbe essere una giornata fortunata. Se avete una relazione stabile sarete pronti a vivere nuove emozioni con il partner.

Voto - 8+

Pesci: previsioni zodiacali dell'11 gennaio splendide dal punto di vista sentimentale. Venere in sestile vi aiuterà a ricostruire il vostro rapporto e tornare a godere della piacevole compagnia della vostra anima gemella. Se siete single le emozioni torneranno al centro dei vostri pensieri in questo periodo. Per quanto riguarda il lavoro cercherete di impegnarvi con le vostre mansioni, e provare ad ottenere risultati di tutto rispetto. Voto - 8-