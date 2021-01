Martedì 12 gennaio troveremo sul piano astrale la Luna, Venere, il Sole e Plutone stazionare nel segno del Capricorno, mentre Marte assieme a Urano sosteranno in Toro. Nel frattempo Giove, Plutone e Mercurio permarranno nell'orbita dell'Acquario, così come Nettuno proseguirà il proprio moto in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Vergine e Toro, meno entusiasmante per Cancro e Pesci.

Sul podio

1° posto Vergine: finanze top. Il bottino economico di casa Vergine godrà a piene mani dei Luminari a braccetto nel loro elemento che, con ogni probabilità, faranno giungere al loro cospetto qualche buona occasione finanziaria da prendere al volo o, per i più fortunati, semplicemente un'entrata extra.

2° posto Capricorno: lavoro in pole position. Martedì in cui presumibilmente non ci sarà spazio per l'amore in casa Capricorno, coi nativi che indirizzeranno gran parte delle loro energie, sia fisiche che mentali, nei progetti professionali in essere.

3° posto Toro: amore a gonfie vele. Malgrado qualche grana lavorativa, il primo segno di Terra potrà probabilmente consolarsi con uno splendido parterre planetario che favorirà le faccende di cuore, in special modo per le coppie nate da poco.

I mezzani

4° posto Ariete: schietti. In questa giornata il primo segno zodiacale parrà non avere peli sulla lingua, esternando senza remore ogni pensiero che gli frullerà in testa, e tale mood schietto libererà i nativi da più di un peso che avevano dentro.

5° posto Gemelli: routine. Martedì ideale per battere il ferro finché è caldo in casa Gemelli, ovvero spingere il piede sull'acceleratore in quelle situazione professionali oramai consolidate, traendone i maggiori benefici economici possibili.

6° posto Bilancia: aiuti. Il secondo segno d'Aria in questa giornata potrebbe essere chiamato a dare il proprio aiuto a una persona cara, verso la quale basterà un sorriso e qualche parola di conforto per rassicurarla, donandogli nuovamente la serenità.

7° posto Scorpione: fiacchi. In queste 24 ore i nati Scorpione avranno presumibilmente le pile scariche, e tale fiacchezza li spingerà ad evitare qualsiasi battibecco sul menàge amoroso o sul fronte professionale.

8° posto Sagittario: umore flop. Il tono umorale del terzo segno di Fuoco subirà probabilmente un brusco calo questo martedì, coi nativi che decideranno di rinviare eventuali eventi mondani già fissati.

Mattinata di probabili discussioni in coppia.

9° posto Leone: pensierosi. Le faccende professionali potrebbero dare parecchio da pensare ai nati Leone in questa giornata, i quali parranno non riuscire a scorgere il bandolo della matassa divenendo un pizzico pessimisti.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: finanze flop. Semaforo acceso sul rosso per quanto riguarda le questioni finanziarie del dodicesimo segno zodiacale in queste 24 ore: sarà meglio serrare i cordoni della borsa in modo da scongiurare sgradite sorprese nel bilancio economico.

11° posto Acquario: perplessi. Sul fronte lavorativo qualcosa sembrerà non andare come preventivato, lasciando perplessi i nativi che non riusciranno a spiegarsi dove risieda il problema. Verso sera, fortunatamente, avranno le idee più chiare.

12° posto Cancro: nervosi. Mantenere i nervi ben saldi in giornate astrologicamente dure come questa sarà un'impresa per i nati Cancro, che dovranno barcamenarsi tra contrattempi di vario tipo e qualche colpo basso dei colleghi.