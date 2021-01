L'Oroscopo del giorno 8 gennaio è pronto a svelare che cosa hanno in serbo le stelle per ciascun segno zodiacale. Innanzitutto sarà un venerdì con la Luna in Scorpione. I nati sotto al segno del Cancro potrebbero vivere un certo evento inatteso, mentre i Pesci saranno fortunati e dovranno sfruttare queste 24 ore il più possibile. Amore, lavoro, fortuna, soldi, scopriamo le previsioni dell'astrologia e relativa classifica giornaliera.

Previsioni astrali degli ultimi quattro segni meno fortunati

Sagittario (12° posto) - In certi contesti è sempre meglio non esporsi troppo. Questa potrebbe rivelarsi una giornata a tratti malinconica, anche se qualche momento di sollievo non mancherà.

Verso l’ora di pranzo avrete molta fame, specie se vi siete messi a dieta ad inizio settimana. Prima di dormire è preferibile immergersi in una lettura, disintossicatevi dai social e da internet e prendete le distanze dagli scambi d’opinione virtuali.

Capricorno (11° in classifica) - Giornata in cui porre estrema attenzione nel maneggiare gli oggetti. Lo scarso livello di concentrazione o una certa indisposizione, potrebbero rendervi poco performanti, per cui limitate i movimenti e cercate di riposarvi. Distraete la mente dai soliti pensieri pessimisti e cercate conforto davanti alla televisione, alla radio o nella lettura di libri emozionanti. In questo momento, nella vostra vita sembra mancarvi qualcosa, le stelle parcano di un vuoto da colmare.

Vergine (10° posto) - Non si smette mai di imparare, la vita stessa è una scuola. Avete ricevuto una pesante eredità dal 2020 che attualmente vi risulta difficile da gestire. La situazione astrale annuncia un imminente cambiamento che potrebbe anche stravolgere l’ordine di ogni cosa. Mettetevi in primo piano, essere egoisti non è sbagliato purché si rispetti il prossimo.

Toro (9° in classifica) - Sarà bene lavorare sulle vostre capacità di prendere una decisione, specie se da giorni vi trovate davanti ad un bivio o dovete dare una certa risposta a qualcuno. Entro domenica dovrete sistemare casa, mettere via gli addobbi oppure prepararvi al fatidico rientro della seguente settimana. Sul piano sentimentale, per i single e per le coppie sono previste una serie di opportunità che si paleseranno entro la prossima estate.

Tornare in forma non è difficile, basta avere una volontà di ferro e credere in se stessi.

Oroscopo di venerdì 8 gennaio: i quattro segni nella media del giorno

Leone (8° posto) - Tutto arriva per chi sa aspettare, purché vi diate da fare però. Starsene con le mani in mano ad attendere che la fortuna piova dal cielo, non cambierà di certo la vostra situazione attuale. Non smettete mai di imparare e continuate a inseguire i vostri sogni senza porvi dei limiti. Forse quando eravate più giovani vi hanno spesso invitato a mettere i piedi a terra e a non sognare in grande, niente di più sbagliato perché nella vita bisogna sempre puntare alla luna.

Ariete (7° in classifica) - Siete un segno che arde come un fuoco, non amate starvene in disparte e volete sempre dire la vostra.

Le parole, però, se usate male possono ferire, perciò in queste 24 ore cercate di dosare sapientemente i vostri pensieri e giudizi. È possibile che siate in difficili rapporti con qualcuno in particolare, forse con dei colleghi, il capo o un parente in particolare.

Bilancia (6° posto) - Forse state avendo un po’ di problemi ad addormentarvi la sera, probabilmente combattete con una serie di pensieri e preoccupazioni che vi invadono la mente quando vi coricate sul letto. Chiaramente c’è qualcosa o qualcuno che vi impensierisce. Ritrovate la serenità attraverso la confidenza, la meditazione, la lettura e una bella coccola serale da trasformare in una costante abitudine, magari un bagno o una camomilla.

Acquario (5° in classifica) - Buone stelle in questo venerdì che si presenta quieto e “pulito”.

Potreste avvertire una piacevole sensazione di ordine e igiene, forse grazie allo spazio ritrovato nel togliere l’albero e gli addobbi. Sarà la giornata migliore per fare il punto della situazione, ma evitate di accollarvi ulteriori responsabilità perché siete già al limite della sopportazione. Il vostro corpo necessita di più frutta e verdura, inoltre assicuratevi di bere un adeguato apporto di acqua.

Classifica e oroscopo dei primi quattro segni più fortunati

Gemelli (4° posto) - Con una persona in particolare sembrano esserci dei dubbi, ma le stelle parlano di chiarimenti in arrivo e di nuovi progetti di vita. È necessario dare una scossa alla propria quotidianità e rompere la monotonia. Il vero cambiamento potrà attuarsi quando vi darete da fare, dunque, non esitate.

Procrastinare praticamente significa rimandare a lungo la propria felicità.

Pesci (3° in classifica) - Ultima giornata della settimana abbastanza fortunata, da sabato qualcosa potrebbe cambiare e non in bene. Dunque, cercate di chiudere eventuali lavoretti in queste 24 ore e non rimandate. Sarete più aperti e sorridenti, inoltre, a livello fisico vi sentirete bene. I legami d'amore potranno essere cementificati, soprattutto se siete in una relazione da circa 2-3 anni. I single potrebbero essere contattati da qualche ammiratore segreto.

Scorpione (2° posto) - Uno sviluppo positivo presto si attuerà e ritroverete il vostro scopo di vita. In giornata potreste sentire il bisogno di uscire fuori dal solito trantran, quindi non saranno da escludersi dei nuovi progetti o obiettivi.

Attenzione a quello che si desidera, forse non avete valutato attentamente tutti i pro e i contro. Se necessario, rivedete ed eliminate quelle attività che reputate inconcludenti e faticose: in questo momento avete bisogno di semplificarvi le cose e di ritrovare la serenità perduta. Viaggi in vista.

Cancro (1° in classifica) - Un evento inatteso sembra in procinto di attuarsi nel giro delle prossime settimane, ci saranno dei cambiamenti all’interno della vostra vita personale. L’anno scorso avevate in serbo delle azioni/operazioni, ma a causa di determinati imprevisti non se n’è fatto più niente. Per quanto riguarda questa giornata, sarà incentrata sulla riflessione introspettiva e sulle nuove abitudini che dovrete necessariamente instaurare.

Dovrete essere più chiari e determinati, non fatevi schiacciare dalle preoccupazioni e dalla paura di non farcela anche se da sempre convivente con l’ansia e gli attacchi di panico.