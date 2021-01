Le previsioni per l'Oroscopo di venerdì 8 gennaio annunciano un certo entusiasmo e tanta determinazione per i nativi sotto il segno del Toro, mentre non mancherà una buona dose di tenerezza per i nativi Cancro, grazie alla Luna favorevole. Gemelli vedrà la propria relazione di coppia con maggior ottimismo, ora che Venere si trova in una posizione più agiata, mentre Pesci proverà ad ottenere un po’ di sicurezza e stabilità in più nella propria relazione sentimentale. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di venerdì 8 gennaio 2021 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo venerdì 8 gennaio 2021 segno per segno

Ariete: una giornata forse un po’ monotona per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Dal punto di vista sentimentale se mancherà la passione nella vostra relazione di coppia, allora provate a muovervi diversamente, magari facendo qualcosa per la vostra anima gemella. Se siete single forse potreste essere un po’ più critici con gli altri, soprattutto i nati nella prima decade. In ambito lavorativo il vostro ritmo non sarà particolarmente veloce, ma sarà comunque efficace. In quanto a salite meglio prendersi una pausa quando non vi sentite bene. Voto - 7-

Toro: in queste prime giornate dell'anno le energie e la vostra salute saranno molto soddisfacenti, grazie a Marte in congiunzione al vostro cielo.

Nel lavoro però meglio non mettere in pausa l'ingegno, perché con Giove e Mercurio negativi, dovrete impegnarvi molto per ottenere buoni risultati. Per quanto riguarda la sfera sentimentale Venere in Capricorno vi renderà particolarmente teneri con il partner. Se siete single la vostra vita sentimentale andrà avanti con maggior entusiasmo nel prossimo periodo.

Voto - 7,5

Gemelli: oroscopo della giornata di venerdì 8 gennaio che vi vedrà ancora un po’ arrugginiti dal punto di vista sentimentale. Ciò nonostante ora che Venere si trova in una posizione più agiata, avrete modo di recuperare il vostro rapporto. In ogni caso, siete nella giusta strada per vivere una relazione splendida. Se siete single parlare di sentimenti sarà più semplice, specie per i nati nella terza decade.

Nel lavoro Mercurio, Giove e Saturno in trigono dal segno dell'Acquario vi metteranno a vostro agio, regalandovi notevoli soddisfazioni in ambito lavorativo. Salute discreta, anche se a fine giornata potreste non essere ancora al top. Voto - 8+

Cancro: con la Luna in ottimo aspetto, l'oroscopo di venerdì si rivelerà soddisfacente per quanto riguarda la sfera sentimentale. Cercherete di essere teneri con il partner, provando a ristabilire un buon legame. Tuttavia dovrete tenere conto che Venere si troverà in opposizione, e di conseguenza se mancherà la passione tra voi, cercate di non essere impulsivi o scontrosi con il partner. Per quanto riguarda i single se in questa giornata riuscirete ad avvicinarvi alla persona che amate, sarà una grande vittoria.

Nel lavoro qualcosa inizierà a muoversi, e dovrete essere pronti a cogliere le opportunità. Voto - 7+

Leone: dal punto di vista professionale la situazione non sarà di certo a vostro vantaggio secondo l'oroscopo. Mercurio e Giove vi ostacoleranno in questo periodo, così come Marte in quadratura, togliendovi un po’ di energie. In amore invece ci sarà la Luna sfavorevole, che non vi permetterà di essere così romantici con il partner. In ogni caso, cercate di godervi la giornata, evitando di litigare con la vostra anima gemella. Se siete single questo è il momento di capire se è davvero l'amore della vostra vita. Voto - 6-

Vergine: una giornata piuttosto discreta per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. In amore la Luna e Venere vi sostengono e voi cuori solitari sarete messi alla prova, capendo se la persona che vi piace farà davvero al caso vostro.

Se avete una relazione stabile l'intesa di coppia tenderà a salire nel prossimo periodo, eccezion fatta per le prossime due giornate. Nel lavoro non ci saranno grandissime novità, ciò nonostante con Marte favorevole e tante energie da spendere, vi darete da fare con le vostre mansioni e ottenere solo il meglio. Voto - 8-

Bilancia: previsioni astrali di venerdì 8 gennaio che annunciano un cielo ottimale in ambito lavorativo. Giove e Mercurio infatti vi permetteranno di avere le giuste intuizioni, e con un po’ di fortuna potrete contare su risultati notevoli. In amore dovrete vedervela con Venere in quadratura nel prossimo periodo. Se la vostra relazione di coppia non sarà così affiatata, provate a fare leva sulla passione. Se siete single e non siete convinti della vostra potenziale relazione, fermatevi un momento a riflettere.

Voto - 7+

Scorpione: configurazione astrale che prevede la Luna in congiunzione secondo l'oroscopo. Voi single sentirete una grande voglia di cambiamento e dare un tono più serio alla vostra potenziale relazione d'amore. Coloro che sono già impegnati vedranno il loro rapporto intensificarsi e Venere in sestile dal segno del Capricorno porterà una buona dose di romanticismo. Per quanto riguarda il lavoro le energie non saranno al top per colpa di Marte opposto. Cercherete di darvi da fare comunque, e proverete a gettare le basi per un progetto ambizioso, ma con Giove e Mercurio negativi, dovrete impegnarvi molto per riuscire ad andare avanti. Voto - 7,5

Sagittario: settore professionale positivo in questa giornata secondo l'oroscopo. Questo vi aiuterà molto con le vostre mansioni, permettendovi di ottenere buoni risultati come non accadeva da tempo.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale da questa giornata non ci saranno pianeti favorevoli, ma neanche negativi. Dunque la vostra relazione di coppia sarà nelle vostre mani, e con un po’ d'impegno sicuramente continuerà ad andare molto bene. Per quanto riguarda i single sarete dell'umore più adatto per provare a corteggiare la persona che vi piace. Voto - 8

Capricorno: giornata positiva per quanto riguarda i rapporti affettivi. La Luna in sestile e Venere in congiunzione aiuteranno voi single a prendere coraggio e anche se ci sarà qualche piccola imperfezione, potreste riuscire ad avvicinarvi e convincere la persona che vi piace. Se avete una relazione stabile questa sarà molto gradevole e anche il vostro umore e le vostre energie ne risentiranno positivamente grazie a Marte in trigono.

Nel lavoro il periodo sarà un po’ mediocre, senza risultati degni di nota, ma non ci saranno nemmeno fallimenti. Voto - 8+

Acquario: potrebbe nascere qualche piccola incomprensione in amore secondo l'oroscopo di venerdì a causa della Luna in quadratura. Meglio fare chiarezza fin da subito. Per quanto riguarda i single attenzione a come deciderete di mostrare i vostri sentimenti. Ancora ottimo invece il settore professionale. Vi piacerà molto essere pieni di idee da mettere in pratica e riuscire spesso ad arrivare all'obiettivo. In quanto a salute le energie saranno solo sufficienti, ma riuscirete a bilanciarle bene. Voto - 7+

Pesci: con la Luna favorevole in questa giornata avrete l'occasione di ottenere un po’ di sicurezza e stabilità in più nella vostra relazione sentimentale secondo l'oroscopo, soprattutto se la vostra storia d'amore ultimamente barcolla.

Per quanto riguarda i single i vostri sentimenti sono veri, dunque cercate di esprimerli al meglio. Le energie non mancheranno in questa giornata grazie a Marte favorevole, ma la voglia di fare al lavoro non sarà così alta. Voto - 7+