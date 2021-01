L'oroscopo del fine settimana che va dal 9 al 10 gennaio prevede un weekend fortunato in amore per i segni di fuoco, in particolare per i nativi Sagittario, che avranno dalla loro parte la Luna in congiunzione. Il pianeta Venere invece si sposterà nel segno del Capricorno, che avrà la possibilità di incrementare la propria vita sentimentale, mentre i Pesci finalmente potrà cercare di recuperare in fatto di sentimenti. Vediamo nel dettaglio le previsioni per il weekend dal 9 al 10 gennaio per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo weekend 9-10 gennaio segno per segno

Ariete: sfera sentimentale discreta nel prossimo fine settimana, grazie alla Luna favorevole secondo l'Oroscopo.

Attenzione però perché poi dovrete vedervela con Venere negativa. Fate in modo dunque che questo fine settimana sia splendido. Nel lavoro andrà tutto bene, considerato che Mercurio si sposta in una posizione più agiata, ma non aspettatevi risultati da primo della classe. Voto - 7,5

Toro: cielo che si oscura dal punto di vista professionale. Giove e Mercurio diventano negativi e sarà richiesto maggior impegno da parte vostra solamente per continuare a raggiungere gli stessi risultati. Bene invece la sfera sentimentale, considerato che Venere torna favorevole. Voto - 7

Gemelli: previsioni astrali del fine settimana che non saranno il massimo in amore. Infatti, se Venere finalmente se ne va, ci sarà la Luna al suo posto a darvi fastidio. Per quanto riguarda il lavoro la situazione tenderà a migliorare, grazie non solo a Giove, ma ora anche a Mercurio, entrambi in trigono dal segno dell'Acquario.

Voto - 6,5

Cancro: si apre per voi un periodo davvero difficile per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Venere infatti entra in opposizione, e ci saranno evidenti difficoltà nella vostra relazione di coppia. Per quanto riguarda il lavoro sarà un periodo stabile, senza miglioramenti ma neanche peggioramenti. Voto - 6

Leone: fine settimana discreto in amore grazie alla Luna in trigono dal segno del Sagittario.

Tenete conto però che Venere smette di essere in una posizione favorevole, dunque dal lunedì dipenderà da voi portare avanti la vostra relazione di coppia. Nel lavoro purtroppo la situazione peggiora, e dovrete vedervela non solo con Giove, ma anche con Mercurio opposto. Voto - 7

Vergine: finalmente questo cielo tenderà a migliorare secondo l'oroscopo.

Certo, dovrete soffrire per queste due giornate la presenza della Luna in posizione sfavorevole, ma la buona notizia è che Venere si troverà in trigono dal segno del Capricorno permettendovi di godere presto di una relazione soddisfacente. Nel lavoro la situazione sarà un po’ piatta, complice il fatto che Mercurio non vi sosterrà più. Voto - 7,5

Bilancia: settore professionale che migliora da questo fine settimana. Con Mercurio che entra nel segno dell'Acquario, sarete più svelti e reattivi con le vostre mansioni, specie i nati nella prima decade. Per quanto riguarda la sfera sentimentale la Luna in Sagittario vi aiuterà con la vostra relazione, e ci sarà anche qualche piccola soddisfazione. Voto - 8

Scorpione: fine settimana che in ambito lavorativo potrebbe mettervi in difficoltà secondo l'oroscopo.

Svolgere le vostre mansioni diventerà più pesante del solito, considerato che Mercurio si troverà in quadratura insieme a Giove. Meglio essere prudenti con le vostre mansioni. Sfera sentimentale invece piuttosto interessante grazie a Venere in sestile dal segno del Capricorno. Voto - 7

Sagittario: ora che Venere lascia il vostro cielo, non bisognerà trascurare la sfera sentimentale nel prossimo periodo. Certo, per il momento potrete contare sulla Luna in congiunzione, ma sarà comunque meglio prestare attenzione. Per quanto riguarda il settore professionale, sarete particolarmente concentrati sui vostri affari, cercando di ottenere solamente il meglio. Voto - 8

Capricorno: emozioni positive ed energia da sfruttare secondo l'oroscopo del fine settimana.

Venere infatti si sposterà nel vostro cielo, e in amore godrete di un'atmosfera più accogliente. Nel lavoro invece prendete le iniziative con cautela, ora che Mercurio lascia il vostro segno. Voto - 8-

Acquario: periodo in crescita per quanto riguarda il settore professionale. Mercurio si troverà in congiunzione al vostro segno, insieme al Giove, promettendo risultati ottimali con le vostre mansioni. Per quanto riguarda la sfera sentimentale la Luna in buona posizione vi permetterà di godere di un discreto affiatamento di coppia. Voto - 8,5

Pesci: finalmente Venere si troverà in una posizione più agiata, e per quanto riguarda i sentimenti la situazione ricomincerà a migliorare. Nel lavoro invece non ci saranno cambiamenti degni di nota, ma inizierete comunque a pensare positivo.

Voto - 7+