L'Oroscopo della settimana dall'11 al 17 gennaio 2021 è appena stato "sfornato": pronti a scoprire la classifica con le stelline dei giorni, i voti in pagella e le predizioni relative ai segni dall'Ariete alla Vergine? Bene, iniziamo subito a svelare qualcosa in merito a come saranno i prossimi sette giorni in calendario.

Quest'oggi l'attenzione cade senz'altro su tre segni valutati uno pienamente positivo e gli altri due in discreto periodo. Parlando in questo caso del simbolo astrale maggiormente supportato dagli astri, l'indice astrologico punta decisamente in direzione dei Gemelli (voto 9): il generoso segno di Aria è stato inserito al primo posto della classifica provvisoria, ossia quella interessante i soli segni della prima sestina, merito soprattutto di una meravigliosa Luna in Acquario.

Invece, le previsioni dell'oroscopo da lunedì 11 a domenica 17 gennaio annunciano un frangente non troppo affidabile nei riguardi di coloro nati sotto al segno dell'Ariete (voto 5), sottomesso a probabili fluttuazioni astrali negative con conseguenti alti e bassi.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di passare a dare la giusta enfasi alle analisi astrologiche generate dall'oroscopo della settimana da lunedì 11 a domenica 17 gennaio, come da routine ci preme mettere in risalto i prossimi cambi di settore relativi alla Luna. Iniziamo subito con il mettere in evidenza il primo dei tre transiti in programma per questa settimana ossia l'entrata della Luna in Capricorno, presente nel segno di Terra già da questo lunedì 11 gennaio alle ore 14:30.

L'Astro della Terra in seguito farà un nuovo cambio di segno, ovvero mercoledì 13 gennaio alle ore 17:44, nel quale si formerà la splendida figura astrale inerente la Luna in Acquario. La settimana infine potrà ritenersi chiusa, ovviamente in merito ai soli transiti lunari, con il passaggio della Luna in Pesci prevista per venerdì 15 gennaio 2021.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: voto 5. Secondo quanto analizzato dall'oroscopo della settimana, si preannuncia un periodo non troppo positivo per voi del segno, sicuramente da tenere bene in considerazione. A portare probabilmente situazioni difficili saranno le giornate di martedì, domenica e lunedì del corrente mese: i primi due avranno le tre stelline del 'sottotono' mentre andrà peggio lunedì 11 gennaio, portatore di due stelle da 'ko'.

Le previsioni restituite dalle effemeridi del periodo vedono intanto un netto miglioramento mercoledì 13, venerdì 15 e sabato 16 gennaio, giorni sottoscritti con le quattro stelle dei periodi routinari. Ottima sarà invece la giornata di giovedì 14 gennaio, segnata con ottime cinque stelle.

Passiamo alla scaletta riepilogativa:

★★★★★ giovedì 14 gennaio;

★★★★ mercoledì 13, venerdì 15 e sabato 16;

★★★ martedì 12 e domenica 17;

★★ lunedì 11 gennaio.

Toro: voto 6. Settimana da dedicare alle normali situazioni, con un occhio di riguardo alle cose in scadenza, tipo spese, tasse, mutui o rate da pagare. Ad aprire 'le danze' delle giornate positive saranno lunedì 11 e mercoledì 13 gennaio, periodi indicati dall'Astrologia altamente performanti, dunque considerati a cinque stelle.

In base a quanto evidenziato nelle nostre previsioni, nelle due giornate appena indicate avrete ottime probabilità di portare a buon fine le vostre intenzioni o eventuali speranze in attesa. Periodo normale, anche se decisamente positivo, quello di martedì 12, giovedì 14 e domenica 17, valutato con le quattro stelle relative alla ordinaria routine. Occhio e massima attenzione a venerdì e soprattutto a sabato!

Le stelle dei sette giorni da lunedì a domenica:

★★★★★ lunedì 11 e mercoledì 13;

★★★★ martedì 12, giovedì 14 e domenica 17;

★★★ venerdì 15 gennaio;

★★ sabato 16 gennaio.

Gemelli: voto 9. Settimana davvero pregna di occasioni con stelle davvero favolose, ovviamente da spendere nei settori riguardanti l'amore, i rapporti interpersonali in generale come anche in famiglia.

Nel lavoro potrebbero maturare notizie interessanti ma le andremo a soppesare giornalmente nei relativi oroscopi quotidiani: quindi stateci dietro e tranquilli. Da tenere presente intanto la giornata di giovedì 14 gennaio, nel contesto indicata per il segno come "top del giorno". Se ci fossero cose importanti da fare o programmi da mettere in gioco approfittate senz'altro di martedì 12, mercoledì 13 e venerdì 15 gennaio, le vostre giornate migliori. Bene anche quelle di lunedì e sabato; invece decisamente da tenere sotto controllo la giornata di domenica, nel contempo considerata sottotono.

La valutazione settimanale con le stelle da lunedì a domenica:

Top del giorno giovedì 14 gennaio;

giovedì 14 gennaio; ★★★★★ martedì 12, mercoledì 13 e venerdì 15;

★★★★ lunedì 11 e sabato 16;

★★★ domenica 17 gennaio.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

Cancro: voto 7.

L'oroscopo della settimana indica che sarà probabilmente un buon periodo er molti del segno. Valutato con un ottimo sette in pagella, questa seconda settimana piena di gennaio non sarà troppo difficile da sbarcare. Infatti, considerando con la dovuta accortezza le sole giornate di mercoledì e venerdì, entrambe da considerare rispettivamente con tre e due stelle, le restanti si prevedono mediamente più che positive. La top del giorno coinciderà con sabato 16 gennaio alla quale seguiranno quella del 12 e del 17 del mese, entrambe da cinque stelle. Nella media positività invece sia lunedì che venerdì.

La classifica dei prossimi sette giorni:

Top del giorno sabato 16 gennaio;

sabato 16 gennaio; ★★★★★ martedì 12 e domenica 17;

★★★★ lunedì 11 e venerdì 15;

★★★ mercoledì 13 gennaio;

★★ giovedì 14 gennaio.

Leone: voto 7.

Non male davvero il periodo sotto analisi in questo frangente, soprattutto perché è stato valutato nelle previsioni della settimana con il buon voto relativo al 'sette' in pagella. Ottime le due giornate relative al weekend (sabato e domenica) nonché quella coincidente con la fine della settimana lavorativa (venerdì). Tra i sette comunque, tenere un occhio di riguardo sia a martedì 12 che a mercoledì 13 gennaio, rispettivamente indicati 'sottotono' e con il segno di spunta del "ko". Intanto da considerare nella normalità più assoluta l'inizio e il centro della settimana: lunedì 11 e giovedì 14 porteranno entrambi in dote le quattro stelle indicanti i periodi routinari.

La situazione estrapolata dalle effemeridi, messa nero su bianco dalle stelline:

Top del giorno domenica 17 gennaio;

domenica 17 gennaio; ★★★★★ venerdì 15 e sabato 16;

★★★★ lunedì 11 e giovedì 14;

★★★ martedì 12 gennaio;

★★ mercoledì 13 gennaio.

Vergine: voto 6.

La settimana è prevista sotto i mediocri auspici della semplice sufficienza, con astri in prevalenza al '50 e 50' tra positività e negatività. L'oroscopo della settimana dall'11 al 17 gennaio indica pertanto un frangente orfano della giornata "top", seppur non mancheranno nemmeno quelle positive. Partiamo proprio da quest'ultime, precisamente quelle a cinque stelle: lunedì 11 e domenica 17 saranno le sole giornata davvero fortunate, nel contesto valutate a cinque stelle. Nella norma invece risulteranno martedì 12, mercoledì 13 e sabato 16 del mese. Poca positività si prevede per giovedì e venerdì, quindi occhio!

Il report settimanale da lunedì a domenica:

★★★★★ lunedì 11 e domenica 17;

★★★★ martedì 12, mercoledì 13 e sabato 16;

★★★ giovedì 14 gennaio;

★★ venerdì 15 gennaio.

E' possibile continuare con gli altri sei segni: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.