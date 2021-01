Cosa prevedono gli astri nell’Oroscopo di lunedì 1° febbraio? Il secondo mese dell'anno debutta con la Luna in Bilancia e ciò risolleverà l’animo di tutti coloro che hanno trascorso un gennaio improduttivo e pesante. Anche se la primavera è ancora distante, già da queste 24 ore sarà possibile rimboccarsi le maniche poiché risulteranno favoriti l’amore, il lavoro, le finanze e la famiglia. Approfondiamo dettagliatamente la classifica e le previsioni di questa giornata.

Previsioni astrali del 1° febbraio, gli ultimi quattro segni in classifica

Toro (12° posto) - Partirà lentamente questa settimana con la Luna in Bilancia a darvi del filo da torcere.

Sarete scoraggiati e abbattuti, ma dovrete cercare di non perdere la speranza. Dentro di voi è in atto una battaglia e forse è per questo che spesso vi sentite stanchi e apatici. Comunque sia, le previsioni stellari invitano a non demoralizzarsi poiché ciò che state attendendo sta per giungere al vostro cospetto.

Vergine (11° in classifica) - L’uscita della Luna dalla vostra casa vi renderà confusi e tristi. Sarete pervasi da un senso di nostalgia e avrete voglia di stare a casa, ma ciò non vi sarà possibile. Sarà bene stringere i denti e cercare di lavorare a testa bassa. Le vostre finanze scarseggiano e questo vi fa sentire insicuri, ma presto una nuova prospettiva professionale arriverà a bussare alla vostra porta. L’amore, attualmente, appare un capitolo dolente.

In famiglia e con la persona amata, non sarà il caso di infierire.

Sagittario (10° posto) - In queste 24 ore avrete a che fare con una certa indisposizione, un ritardo o una disattenzione che vi costerà cara. Prevenire è sempre meglio che curare, perciò non date per scontata la vostra salute e curatevi di più. In questo lunedì risulteranno favorite le cure, le terapie, i cambi di look e le diete.

Sarà bene ricordarsi che in ogni cosa occorre applicare il giusto equilibrio, perciò non strafate. In coppia sarà richiesta la vostra presenza e il vostro impegno.

Scorpione (9° in classifica) - Giornata da prendere con la massima prudenza possibile. La distrazione potrebbe giocarvi un brutto tiro. Gli influssi planetari suggeriscono di drizzare le antenne sia all’interno della sfera lavorativa che in quella familiare.

Potrebbero nascere incomprensioni, recriminazioni e dissidi, ma riuscirete a cavarvela. In amore potrebbe esserci qualcosa di ormai logoro e da spazzare via.

Classifica e oroscopo del giorno dei segni nella media

Capricorno (8° posto) - Sarà un lunedì da non prendere sottogamba, dato che delle situazioni potrebbero ritorcersi contro di voi. Si prevede pesante la prima parte della giornata, ma già a metà pomeriggio potrete recuperare in ogni campo. Occorrerà ristabilire degli orari e dei limiti ben precisi, soprattutto se vivete in una casa piccola o se vi sentite bloccati dalla vostra stessa routine. Ultimamente state avendo problemi di articolazioni o di cervicale, presto arriverà la primavera e ogni cosa potrà migliorare.

Leone (7° in classifica) - Non sarà poi così male questo lunedì che vi permetterà di affrontare ogni battaglia con la carica giusta.

Dovrete tenere gli occhi aperti, poiché un consiglio o una frase vi tornerà di grande utilità nei prossimi mesi. Attualmente la situazione appare ancora incerta, ma continuate a battere il ferro finché è caldo e non gettate mai la spugna. Saper reagire davanti alle difficoltà vi renderà invincibili. In amore dovrete fare attenzione alle parole.

Acquario (6° posto) - Anche se in genere detestate i lunedì, questo andrà diversamente. Emozioni, sorprese e risate non mancheranno di certo. Emanerete un fascino strepitoso e questo vi favorirà nelle conquiste e nella ricerca del partner giusto. Avrete modo di fare ciò che più vi piace e di lasciarvi andare alla passione. Con il partner di sempre la complicità risulterà stellare, ma non per tutti sarà così dato che una storia sembra essere giunta al capolinea.

Uscite e movimenti economici.

Cancro (5° in classifica) - Partirà con lo sprint che da sempre bramate, questa settimana che vi ripulirà via ogni tensione e sofferenza provata sinora. Le ultime settimane di gennaio sono state estremamente difficili, tuttavia a partire da questo lunedì la ruota comincerà a girare nel verso giusto. Da questo 1° febbraio sino a fine autunno, dei progetti vedranno la luce. Occhio alle spese eccessive, state accumulando roba che non vi serve veramente. In amore cercare di ritagliare del tempo per le coccole e le confidenze, è importante mantenere viva la fiamma e non lasciare che sopisca nel tempo.

L’oroscopo dei primi quattro segni

Ariete (4° posto) - Buona partenza in questo lunedì promettente e pieno di sprint.

Dopo aver faticato a lungo per sopravvivere a gennaio, finalmente otterrete la meritata ricompensa. All’interno del lavoro o dello studio o di qualsiasi faccenda rilevante, potrete fare affidamento sul massimo livello di concentrazione di cui godrete. Senza focus non si compiono progressi significativi. Le stelle parlano di un’occasione da cogliere in amore.

Pesci (3° in classifica) - Dopo un weekend sconvolgente e poco fortunato, finalmente da questa giornata la musica cambierà. Noterete dei miglioramenti all’interno del vostro fisico e della vostra mente. Anche le relazioni tra colleghi/compagni appariranno compatte, nonostante ci siano state delle incomprensioni nei giorni scorsi. Qualche nativo non si trova bene nel lavoro, ma presto sarà possibile tagliare la corda e optare per qualcosa di meglio.

Il successo d'altronde non è altro che la somma di ogni singola azione positiva compiuta nel quotidiano. In famiglia tutto è bene quel che finisce bene.

Gemelli (2° posto) - Sarà un fantastico lunedì. Vi ritroverete a trascorrere più tempo fuori casa che dentro e finalmente potrete contare su un ottimo stato di forma. Chi fa un’attività sedentaria o ha troppe responsabilità, dovrà assolutamente cercare di smaltire qualche incombenza e applicare delle tecniche anti-stress. Chi non lavora o si occupa della casa, in giornata avrà voglia di guardare al futuro con rinnovata speranza. Relax in serata: vi accadrà qualcosa di piacevole o emozionante.

Bilancia (1° in classifica) - Giornata al top, le stelle vi sorrideranno grazie alla Luna amica. Qualcosa di importante potrebbe succedervi, quindi sarà bene tenere lo sguardo vigile.

L’amore di coppia tornerà in carreggiata e con la persona amata sarà possibile fare dei nuovi progetti. Prenotate appuntamento dall’estetista o dal parrucchiere: è tempo di fare un restauro nel look. Incontri favoriti nelle prossime tre giornate, ma qualcosa potrebbe succedere già in queste 24 ore.