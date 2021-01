L'oroscopo della giornata di lunedì 1° febbraio prevede l'arrivo del pianeta Venere nel segno dell'Acquario, che potrà contare su un periodo super fortunato in ogni settore, mentre Cancro potrà finalmente respirare e tornare a godere di una relazione stabile. Pesci avrà modo di provare emozioni intense, mentre Scorpione faticherà un po’ a mantenere vivo il rapporto con il partner. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo per la giornata di lunedì 1° febbraio per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo lunedì 1° febbraio segno per segno

Ariete: la settimana, e anche il mese, inizierà molto bene per voi nativi del segno, con Venere che finalmente si troverà in una posizione più felice.

Dal punto di vista sentimentale inizierete a recuperare terreno, con un'intesa di coppia più soddisfacente. Se siete single avrete modo di provare nuovamente emozioni uniche. Nel lavoro riuscirete a gestire molto bene tutte le mansioni e gli incarichi che vi verranno affidati. Voto - 8

Toro: cielo che tende ad annuvolarsi per voi nativi. Nel prossimo periodo Venere smetterà di essere favorevole, per questo dovrete fare molta attenzione a come vi muoverete nella vostra relazione di coppia, anche se per il momento va tutto bene. Se siete single meglio dire fin da subito quello che sentite anziché stare zitti, almeno eviterete di lasciare nel dubbio gli altri. In ambito lavorativo dovrete impegnarvi molto per raggiungere buoni risultati, imponetevi se sarà necessario.

Voto - 6,5

Gemelli: carini e coccolosi senza sosta nel prossimo periodo. Questa Venere ora in trigono dal segno dell'Acquario esalta la vostra bellezza, facendo splendere la vostra relazione. Se siete single sarà una giornata positiva e piacevole da vivere. Nel lavoro potreste avere l'opportunità di vivere nuove esperienze. Voto - 8,5

Cancro: un cielo che torna favorevole per le relazioni sentimentali.

L'oroscopo della giornata di lunedì prevede Venere in una posizione migliore e finalmente potrete tornare a vivere una relazione tranquilla. Se siete single potreste provare a corteggiare la persona che vi piace e tornare alla ribalta. Settore professionale discreto, ma che procederà comunque senza gravi problemi. Voto - 7,5

Leone: cielo che peggiorerà e non di poco nel prossimo periodo.

Le stelle non vi regaleranno un momento semplice per quanto riguarda i sentimenti, tutta colpa di Venere che entra in opposizione. Se siete single il vostro atteggiamento non sarà così romantico. In ambito lavorativo sarete in attesa di risposte, in ogni caso sarà necessaria un po’ di prudenza per non commettere errori. Voto - 5,5

Vergine: a partire da questa giornata mancherà il supporto di Venere, ora nel segno dell'Acquario. Per questo secondo l'oroscopo del 1° febbraio in ambito sentimentale ci sarà un lieve calo, ma nel complesso la vostra relazione vivrà un periodo piacevole. Se siete single sarete in grado di capire bene le persone a cui tenete. In ambito lavorativo Marte sarà dalla vostra parte e le energie non mancheranno per svolgere le vostre mansioni in maniera soddisfacente.

Voto - 7,5

Bilancia: un quadro astrale pressoché perfetto per voi nativi del segno, con Venere che si troverà in una posizione più agiata, assieme a Giove, Mercurio e Saturno. In amore sarete pronti a recuperare terreno e a rendere felice la vostra anima gemella. Se siete single questa giornata potrebbe aprirvi le porte a nuove frequentazioni. Nel lavoro arriveranno interessanti proposte, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8,5

Scorpione: come per i nativi Leone, il prossimo periodo non vi riserverà grandi soddisfazioni, infatti questo cielo prevede tanti pianeti negativi nei vostri confronti. In amore occorrerà pensare a come risolvere alcune situazioni di coppia, prima che diventino dei veri problemi. Se siete single dovrete essere pronti ad affrontare le delusioni.

In ambito professionale i lavori andranno avanti, ma con gran fatica e un malcontento piuttosto fastidioso. Voto - 6-

Sagittario: periodo che si prospetta effervescente per voi nativi, con un cielo che tenderà a favorirvi. In amore avrete una marcia in più nella vostra relazione. Soddisfare le esigenze del partner sarà finalmente alla vostra portata. Se siete single vi sentirete meglio con voi stessi, pronti ad aprirvi al mondo intero. In ambito lavorativo vi darete da fare con tenacia, cercando di raggiungere sempre un buon risultato. Voto - 8+

Capricorno: Venere abbandona il vostro cielo, ma la vostra relazione di coppia resterà tutto sommato positiva. Certo, forse potrebbe esserci qualche incomprensione in più, ma nel complesso non avrete nulla da temere.

Se siete single dedicherete il vostro tempo alle relazioni sociali. Per quanto riguarda il lavoro sarà una giornata piuttosto stimolante, con Marte positivo che vi terrà attivi. Voto - 8-

Acquario: configurazione astrale che nel prossimo periodo sarà perfetta. Secondo l'oroscopo della giornata di lunedì potrete contare su Venere in congiunzione al vostro segno per un po’ di tempo, utile in ambito sentimentale per esaltare al meglio la vostra relazione di coppia. Se siete single questo potrebbe essere il periodo più adatto per conoscere la persona dei vostri sogni. Nel lavoro l'impegno e la costanza che mettete nei vostri progetti sarà ricompensata. Voto - 9

Pesci: previsioni astrali di lunedì discrete per voi nativi del segno. Venere non sarà più in posizione favorevole, ciò nonostante la vostra relazione di coppia sarà abbastanza stabile, soprattutto se siete nati nella prima decade e tale relazione è nata da un po’ di tempo.

Se siete single avrete comunque un buon cielo che vi aiuterà a dedicarvi alle relazioni: potreste provare emozioni intense. Nel lavoro sarà una giornata piuttosto lineare, senza particolari novità. Voto - 7,5