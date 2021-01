L'Oroscopo di domani 31 gennaio rivelano una domenica semplice nel suo insieme. La Luna in Vergine scompiglierà le ore domenicali dei nativi dei Pesci, ma anche i Sagittario avranno un po' di difficoltà da affrontare. A fare i salti di gioia saranno i nati della Vergine, ma l'attenzione si concentrerà anche sui Leone. Approfondiamo dettagliatamente le previsioni dello zodiaco di questa giornata osservando anche la classifica.

Previsioni astrologiche degli ultimi 4 segni zodiacali

Sagittario (12° posto) - Domenica un po' scombussolata. Preferirete starvene tranquilli, magari sotto le coperte o a vedere la vostra serie preferita.

Qualcuno potrebbe scompigliare i vostri piani facendovi perdere le staffe. Cercate di evitare di entrare in discussioni poco promettenti e prendete la vita con più filosofia.

Pesci (11° in classifica) - L’oroscopo della giornata ancora vi vedrà fuori fase e questo per colpa della Luna contraria. La pazienza è la virtù dei forti, dice un famoso detto, ma in queste 24 ore sarete lunatici, irascibili e scontrosi. Non avrete voglia di vedere nessuno e nemmeno di chiacchierare. Lunedì le cose andranno molto meglio, perciò stringete i pugni!

Capricorno (10° posto) - Domenica nella norma, anche se qualche intoppo potrebbe rovinare i vostri programmi. Preferirete starvene sereni, al caldo, ma vi ritroverete a mettere il piede fuori di casa. Le stelle vi mettono in guardia dai litigi in famiglia.

Toro (9° in classifica) - I single di questo segno non sanno più che pesci prendere, ma le previsioni di febbraio si presentano molto interessanti su "incontri" e "amore". Questa sarà una domenica di revisione e ripartenza. Coloro che in settimana dovranno sottoporsi ad un duro lavoro o ad un test, dovranno cercare di prepararsi per bene.

Oroscopo del giorno dei quattro segni nella media

Scorpione (8° posto) - In vista di una settimana carica di impegni e situazioni importanti, in questa domenica cercate di prendervela con calma e di non strafare. In famiglia si respirerà un clima sereno e del tutto privo di tensioni. La vostra salute risulterà in netta ripresa e eventuali cure/terapie cominceranno a sortire gli effetti sperati.

Bilancia (7° in classifica) - Le previsioni astrologiche parlano di una domenica stabile. I sentimenti del partner risulteranno maggiori e questo vi permetterà di riaccendere la fiamma, specie se ultimamente si era sopita. Andrà tutto bene anche in famiglia, non dovrebbero verificarsi problemi particolari. Vi ritroverete a vivere un attimo di grande coinvolgimento.

Gemelli (6° posto) - Questa domenica andrà nel migliore dei modi possibili. I pensieri condizionano i risultati. Il mondo è pieno di opportunità e, anche se in questo periodo potreste sentirvi "ammanettati", presto troverete la vostra via di fuga. Una persona potrebbe mettersi in contatto con voi.

Cancro (5° in classifica) - L’Oroscopo dice che sarà una domenica da prendere con calma.

Riposate, ultimamente il vostro corpo è stato sottoposto ad un duro sforzo. Prendetevi cura di voi stessi e non fate l'errore di reputarvi invincibili. Fate solamente ciò che vi fa sentire bene e bandite tutto il resto: semplificatevi la vita!

Classifica e oroscopo dei primi quattro segni dello zodiaco

Ariete (4° posto) - Ci sono delle cose da dover riparare e questa sarà la giornata migliore per prendere le più opportune e lucide decisioni. In cucina la vostra creatività risulterà strepitosa e questo vi permetterà di fare colpo sui commensali. Avete bisogno di nuove passioni, tendete a stufarvi facilmente.

Acquario (3° in classifica) - La tensione dei giorni scorsi scemerà finalmente via e potrete recuperare. Tutti i nodi verranno al pettine e nessuno riuscirà a turbarvi.

Avrete modo di fare tutto ciò che vi piace, per questo motivo il vostro umore sarà stellare. Bene l'amore di coppia. Lasciatevi andare e fate meno viaggi mentali.

Leone (2° posto) - In giornata potrebbero arrivare delle liete novelle, per cui tenete gli occhi bene aperti. Potreste apprendere un certo pettegolezzo o rivedere una persona che non vedevate da molto tempo. Le possibilità risultano pari a zero attualmente, ma presto tornerete a viaggiare e a liberarvi da ogni zavorra. Amore stellare!

Vergine (1° in classifica) - Domenica perfetta per lasciarsi cullare dall'ozio. Dopo una settimana così carica di tensioni e faccende, meritate di staccare la spina e riposare. Pensate fuori dagli schemi, rompete le barriere e concedetevi l'opportunità di fare delle esperienze diverse.