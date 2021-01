Per la giornata di lunedì 11 gennaio 2021, l'Oroscopo prevede un'intensa attività lavorativa che coinvolgerà un po' tutti i segni, a partire da quelli di acqua che avranno più opportunità e più concentrazione. I segni di fuoco potrebbero incontrare degli ostacoli sul proprio cammino, mentre l'Acquario ancora una volta si aggiudica il primato come segno favorito.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo segno per segno della giornata.

La prima sestina: Vergine al rallentatore

Ariete: questa settimana dovrà partire con la dovuta cautela sul posto di lavoro, anche perché ci saranno delle questioni importanti da risolvere prima di spingere il piede sull'acceleratore e di osare di più.

Toro: sicuramente avrete un senso del dovere intenso che vi darà l'occasione non solo di fare affari in aggiunta a quelli già avviati, ma anche di dare un occhio di riguardo alla sfera familiare e ai suoi bisogni.

Gemelli: purtroppo non sarà la giornata ideale per fare delle cose in più rispetto all'ordinario. La stanchezza si farà sentire, specialmente in occasioni in cui sarà meno opportuno. Qualche piccola distrazione e un po' di relax non vi farà che bene.

Cancro: per il momento non vorrete avere a che fare con nessuno che possa coinvolgervi sentimentalmente, anche se avete una relazione già avviata. Penserete prima alle vostra priorità, come è giusto che sia.

Leone: non ci sarà spazio per le questioni personali e neanche per qualche piccolo progetto che vorreste realizzare.

Ora sarà il tempo soltanto del lavoro e dei momenti di relax che dovrete assolutamente prendervi.

Vergine: subirete una decelerazione sul lavoro che sarà indice di smarrimento, ma anche se avrete le idee piuttosto confuse non vi darete per vinti, nemmeno quando qualcuno vi intimerà di lasciar perdere.

La seconda sestina: Acquario fortunato

Bilancia: un po' di malumore sarà presente nella giornata di lunedì, ma questo sicuramente non comprometterà affatto il vostro dinamismo, anche se dovrete fare attenzione a non distrarvi a causa di questioni personali.

Scorpione: questo lunedì si aprirà con una sensazione di grande benessere nell'atmosfera di casa, ma anche in quella affettiva e sentimentale. Vi attende una bellissima sorpresa in serata.

Sagittario: non ci saranno molte novità, anzi. La giornata sarà piuttosto stabile e non avrete delle situazioni troppo difficili da affrontare. Quel che dovrete fare sarà soltanto far procedere il lavoro come al solito.

Capricorno: sarete già scattanti e pieni di energia fin dal primo mattino, ma dovrete essere anche pronti per delle avversità che eventualmente si potrebbero presentare sul vostro cammino, nel complesso sarà comunque tutto piuttosto facile.

Acquario: la fortuna è molto attiva nel vostro segno e vi darà modo di sperimentare altri ambiti lavorativi e di avere una affinità di coppia più spiccata di quella che recentemente ha già illuminato le vostre giornate.

Pesci: la grinta lavorativa sarà molta per voi, e anche l'aspetto sentimentale sarà messo da parte in virtù di progetti ben fatti e di guadagni più soddisfacenti del solito. La salute non vi darà preoccupazioni rilevanti.