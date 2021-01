L'Oroscopo di domani 11 gennaio è arrivato, ben disposto a dare un anticipo in merito alla qualità del prossimo lunedì. Ad essere analizzati i settori riguardanti l'amore e il lavoro, nel contesto relazionati ai soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Non si presenterà troppo a favore la giornata per gli amici Ariete, sottoposti alla dura prova di situazioni 'difficili', comunque non impossibili da superare.

Intanto l'Astrologia applicata all'inizio settimana offre l'ottima prospettiva della Luna in Capricorno, splendida e altamente positiva per i segni del Toro e della Vergine. Dunque, amore al "top" per i due splendidi segni di Terra appena evidenziati, favoriti entrambi nei rapporti sentimentali e, in parte, anche in quelli relativi all'attività lavorativa.

Buono il periodo anche per altri tre segni, tutti classificati con le quattro stelle della normalità: curiosi di sapere quali sono? Nel prosieguo i dettagli approfonditi attraverso le previsioni zodiacali di lunedì relativi ai segni della prima sestina.

Previsioni zodiacali 11 gennaio, amore e lavoro

Ariete: ★★. L'oroscopo del giorno preannuncia una giornata abbastanza difficile da sbarcare. Colpa di Astri poco inclini a rilasciare flussi positivi? Certamente: la specularità negativa di Saturno e Mercurio farà pesare la quadratura posta in essere da Urano e Marte. La Luna poi potrebbe voltare le spalle facendovi sentire poco in pace con voi stessi o in lieve disarmonia con l'universo. Cercatevi qualcuno/a in grado di aiutarvi a sopportare questo momento particolare della vostra vita, soprattutto di coppia.

È normale che ci siano dei problemi, quindi state sereni: eventuali difficoltà potranno essere superate con un può di buon senso. Single, che non sarà una giornata coi fiocchi lo si intuirà dall'aria gelida presente nel vostro cuore. Questo non farà altro che confermare in pieno un lunedì impegnativo. Nel lavoro, giornata sulle montagne russe. In questo giorno dovete rimboccarvi le maniche e fare buon viso a cattivo gioco.

Toro: ★★★★★. Le previsioni astrologiche di lunedì, visto l'ottimo quadro astrale del momento, esprimono grande gioia nei vostri confronti. Le stelle sapranno come farvi ritrovare la passione profonda e, questa sera, vi aspetta un'ottima intesa non solo a livello affettivo. Tutto evolverà nella passione più dolce, con un partner che si rivelerà fin da subito molto disponibile nei vostri confronti.

Vi sentite pronti a mettervi in gioco, sicuri di poter fare affidamento sull'organizzazione e sull'efficienza, vostre fedeli compagne. Per molti il periodo sarà incantevole, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale: sereni e rilassati vivrete un periodo privo di conflitti o anche di semplici contrasti con il partner grazie a una confidenza totale. Nel lavoro, potrete tirare un sospiro di sollievo. Se state pensando a un nuovo progetto da realizzare, sfruttate bene queste giornate: vi daranno idee, opportunità e grinta.

Gemelli: ★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo indica che avrete una giornata abbastanza all'insegna del buonumore. Le stelle vi daranno un'altra possibilità per poter rafforzare seppur in parte l'intesa con il partner.

Avrete altresì una discreta opportunità per poter vivere situazioni soddisfacenti, soprattutto in ambito affettivo. Quindi, non fatevi scoraggiare dall'ansia o dall'insicurezza ma usate la grinta che avete sempre dimostrato di possedere e andate avanti tranquilli. Single, dovreste imparare a cancellare qualsiasi incertezza in modo da accettare eventuali avance che molto presto potrebbero arriva. Se saprete cogliere la cosiddetta 'palla al balzo' certamente ne vedrete delle belle. Mal che vada, diciamo che vi sarete divertiti tantissimo... Il giusto equilibrio tra seduzione ed intelligenza vi renderà coraggiosi e affascinanti, sappiatelo! Nel lavoro sarete concentrati su argomenti pratici come la gestione delle finanze. Sarete meticolosi e ordinati per ovviare al rischio di distrazioni ed errori.

Oroscopo 11 gennaio, le stelle del giorno

Cancro: ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di lunedì presume possa essere un inizio settimana stabile e positivo, diciamo quel che basta. Il vostro partner, se in giornata buona (dipende da suo segno) potrebbe essere in vena di pazzie: preparatevi a gustare piaceri dolci o momenti raffinati. Per molti del segno sarà davvero difficile resistere dall'essere ragionevoli: lasciarsi andare alle gioie della vita sarà la cosa cui ambirete questo lunedì. Per qualcuno potrebbe essere arrivato il momento di vivere finalmente l'amore con la 'A' maiuscola: molte relazioni cresceranno e altre ritroveranno l'armonia persa. Quasi tutto si incamminerà verso la strada del rinnovamento. Single, non tenete più celati i sentimenti che provate per quella persona che sapete: dichiaratevi con dolcezza.

Vedrete che riuscirete a vivere una giornata indimenticabile. Sul lavoro, dalle idee passerete all'azione senza incertezze. Questo potrà spazzare via avversari e darvi un vantaggio inaspettato.

Leone: ★★★★. L'oroscopo di domani prevede una giornata buona, anche se con alti e bassi abbastanza frequenti. In amore, sembra quasi che cerchiate l’appiglio per mostrare tutta la vostra gelosia. Nell’insieme, riuscirete a far convivere armoniosamente romanticismo e una più che ardente passione. Farete di tutto per andare d'accordo con il partner ma, allo stesso momento, pretenderete che anche gli altri facciano lo stesso con voi. Potreste senz'altro ottenere molto di più con le buone maniere, soprattutto cercando di parlare e spiegare agli altri le vostre condizioni o punti di vista.

Single, presto incontrerete qualcuno di davvero speciale che vi stravolgerà la vita e forse vi insegnerà anche a volervi più bene. Starà a voi saper cogliere l'occasione e buttarsi: visto che tutto sembra muoversi a vostro favore, perché no? Sfruttate le opportunità che presto vi regalerà una smagliante Luna canalizzando le energie in modo positivo. Nel lavoro la giornata sarà ricca di stimoli interessanti e prospettive vantaggiose per il futuro.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 11 gennaio indica che partirà alla grande questo avvio di settimana. Le stelle sono già pronte a dire 'si' e questo è già un punto a vostro favore. L'ottimismo e la gioia di vivere vi renderanno particolarmente euforici. Sarete di fronte a una giornata ricca di consensi, di conferme in molti campi: molto dolce l’amore in coppia.

Una novità imprevista quanto gradita, potrebbe aprire uno scenario nuovo e decisamente migliore rispetto ai giorni scorsi: pronti a condividere tutto con il vostro amore? Single, datevi da fare in ambito sociale, magari inserendovi in ambienti che siano di stimolo culturale e allo stesso tempo procurare nuove conoscenze a livello personale. Possibili dei cambiamenti di programma: potrete dedicare un po' di tempo a voi stessi, alla cura dell'aspetto e concedervi un acquisto sfizioso. Al lavoro viaggerete spediti, gli obblighi non peseranno e troverete soluzioni rapide ai problemi. Sfornerete nuove idee, insieme all'opportunità di metterle subito in pratica.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di lunedì 11 gennaio.