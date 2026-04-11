Grandi opportunità e ripartenze: questa settimana l'oroscopo prevede novità che potrebbero cambiare la quotidianità del segno dell'Ariete e del segno dei Pesci.

Nel periodo dal 13 al 19 aprile 2026 però potrebbero anche verificarsi delle sfide per la Vergine e per il Capricorno.

Le prime posizioni della classifica dell'oroscopo

1° Pesci: riceverete una chiamata che potrebbe essere davvero rivoluzionaria per la vostra carriera. Le opportunità finalmente saranno alla vostra portata e vi faranno dimenticare tutte le difficoltà a cui siete stati sottoposti.

In amore la passione vi regalerà anche il dialogo.

2° Ariete: progettare il vostro futuro in questa settimana vi permetterà di fare passi da gigante. Tutto ciò che avete seminato finora darà dei frutti anche più belli di quelli prospettati. La tenerezza con il partner vi farà sentire più a vostro agio anche in altri contesti.

3° Scorpione: l'oroscopo suggerisce di dare una svolta radicale ad un rapporto che ormai è in fase di maturazione. Sul lavoro arriveranno una serie di ricompense che influiranno notevolmente sul vostro stile di vita. La salute sarà in netto miglioramento, evitate di stancarvi.

4° Leone: il vostro atteggiamento sul lavoro sarà estremamente meticoloso, privo di situazioni superflue.

Questa precisione sarà un trampolino di lancio verso un futuro brillante e colmo di denaro. L'oroscopo in amore suggerisce di essere più disinibiti, il vostro magnetismo non conoscerà eguali.

5° Cancro: la settimana si prospetta carica di significato sul piano affettivo. Ogni gesto e ogni parola vi darà una sensazione di tranquillità e di calma, ma anche di passione e di sentimento. Il lavoro vi darà qualche grattacapo, ma nel weekend ci sarà un'atmosfera serena.

6° Gemelli: avrete la sensazione che qualcosa vi sfugga, soprattutto sul lavoro. La concentrazione infatti non sarà delle migliori, ma con un po' di impegno riuscirete a portare a termine i vostri progetti. L'oroscopo suggerisce di essere meno ferrei con la famiglia e con coloro che vi sono accanto.

Gli altri segni zodiacali

7° Acquario: in questa settimana avrete in mente di sfidare la sorte per un obiettivo molto ambizioso. Ma tutto dipenderà dalle vostre capacità innate. Le vostre mosse in amore saranno molto intriganti, secondo l'oroscopo. Con il partner potreste avere momenti davvero indimenticabili.

8° Toro: dovreste fare qualche sforzo in più sul lavoro, dal momento che sorgeranno delle criticità abbastanza importanti. Qualche tensione in famiglia vi spronerà ad isolarvi, ma basterà una spalla amica per potervi sentire meglio. Avrete delle belle notizie nel fine settimana.

9° Bilancia: la vostra relazione amorosa potrebbe mettervi presto davanti ad un bivio molto difficile. Le decisioni che prenderete potrebbero infatti non soddisfarvi.

La vostra professionalità sarà in calo, evitate pensieri che potrebbero compromettere il lavoro.

10° Sagittario: con i colleghi ci saranno scontri importanti che sicuramente vi metteranno in una posizione abbastanza svantaggiosa. L'amore in questo momento non sarà contemplato, ma con gli affetti arriveranno delle divergenze marcate, secondo l'oroscopo.

11° Capricorno: affronterete delle sfide aperte sul posto di lavoro che potreste non superare con i soliti mezzi. Prendervi una pausa più o meno importante sarà una mossa che farà bene innanzitutto alla vostra salute. Al momento non ci saranno salti di qualità sul piano affettivo.

12° Vergine: le difficoltà sul lavoro potrebbero essere davvero insormontabili in questo momento. L'ambito economico sarà un tarlo che non riuscirete a togliervi dalla mente, ma allo stesso tempo cercherete costantemente una soluzione per questo genere di problemi.