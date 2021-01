L'Oroscopo di domani 13 gennaio è arrivato, puntualissimo all'appuntamento con l'Astrologia applicata alle previsioni zodiacali. La prima tranche dello zodiaco è quella rappresentata da Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Le previsioni odierne mettono in rilievo Toro e Gemelli: secondo quanto estrapolato dalle effemeridi del momento, i due segni appena citati avranno ottime probabilità di riuscita sia in campo sentimentale che in ambito lavorativo. Gli astri annunciano altresì buone notizie anche per altri due segni, tutti valutati a quattro stelle, quindi a pari merito: diretti interessati, Ariete e Vergine.

Intanto, l'oroscopo annuncia un giorno poco positivo agli amici appartenenti al Cancro, come anche a quelli del Leone: a cosa è dovuto questo periodo "no"? Scopriamolo immediatamente andando a verificare le previsioni zodiacali di mercoledì segno per segno.

Previsioni zodiacali 13 gennaio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 13 gennaio al segno dell'Ariete predice una giornata nella norma. Dunque, non aspettatevi grandi cose, anche perché sappiate che in questo periodo vi dovete accontentare di ciò che offre "il convento". In amore sarà una giornata discreta, in larga misura soddisfatta da piccole ma importanti emozioni. Con un po' di buona volontà potreste migliorare un rapporto amoroso a cui tenete davvero tantissimo, ma occorrerà tirar fuori tutto quel vostro meraviglioso modo di amare: fatelo!

Single, un cielo limpido, azzurro, rialzerà le vostre quotazioni private e sociali. Per merito della Luna sarete assecondati e stimati da chi vi è vicino, anche nel caso foste costretti a muovervi controcorrente. Darete dimostrazione di profondo affetto verso i vostri cari, interessandovi al loro benessere psicofisico. Nel lavoro, di certo non è possibile cambiare tutto quello che avete fatto fino a questo momento.

Sicuramente, potrete dimostrare che siete capaci di tirar fuori idee geniali ed innovative.

Toro: ★★★★★. Le previsioni astrologiche di mercoledì vi vedono felici e contenti, come mai prima di adesso. Inseguirete i vostri sogni senza preoccuparvi troppo di quello che verrà. oggi e domani tutto scorrerà tranquillamente. Con le stelle pronte finalmente a cancellare eventuali inquietudini, l'amore tornerà ad essere il bene più prezioso.

Se state affrontando un rapporto iniziato da poco tempo, cercate di sorvolare sulle piccole incomprensioni e puntate soprattutto a migliorare l'intesa di coppia. Single, le situazioni che vivrete in questo giorno muteranno il vostro modo di agire e di pensare, ovviamente in direzione di una maggiore sicurezza. In una fase astrale molto dinamica per i rapporti sociali ed i contatti, è molto probabile che possiate ricevere lo stimolo a sperimentare nuovi interessi o nuove passioni: ben vengano! Nel lavoro, sarete decisi, sereni e produttivi grazie ad un ambiente favorevole. Qualcuno che conta vi osserverà con interesse, quindi iniziate pure a pensare in grande. Il cielo sarà a vostra completa disposizione, nutrendo di speranza i vostri progetti personali.

Gemelli: ★★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo preannuncia l'arrivo di una splendida giornata. Ovviamente, meritatamente valutata in queste previsioni con le cinque stelle della fortuna. Sarà un mercoledì da incorniciare per quanto riguarda l'amore e l'intesa con il partner. Vi volete bene e lo sapete, perciò non perderete occasione per dimostrarvelo a vicenda. Diciamo pure che è il momento perfetto per gettare le fondamenta con l'intento di assestare definitivamente il rapporto di coppia, specie se un poco traballante. Single, sarà uno splendore di giornata, soprattutto per chi vive a contatto con le proprie emozioni. A favore avrete la Luna, armonica al segno in quanto speculare positiva al 90%. Questo mercoledì avrete situazioni piacevoli, alcune delle quali vi parleranno di allegria, altre invece di progetti da condividere con gli amici del cuore e altre ancora di amori da consolidare.

Nel lavoro invece, il cielo regalerà una buona grinta stimolando la determinazione: sfruttatela, in primis per ottenere quei risultati a cui da tempo aspirate.

Oroscopo e stelle di mercoledì 13 gennaio

Cancro: ★★★. L'oroscopo sulla giornata di mercoledì preannuncia una giornata alquanto sfuggente, poco collaborativa verso intenzioni e/o progetti. Il periodo pertanto, valutato "sottotono", non dovrà essere preso troppo sottogamba: gli astri non mentono e, se ignorati, potrebbero anche essere abbastanza vendicativi. Se siete in coppia, mettete in conto alcune scaramucce col partner, ma solo su questioni futili, perché a livello profondo l'intesa sarà salda ed appagante. e stelle sono pronte già da subito a regalare momenti felici e certamente appaganti per i più: logicamente, non dovrete distrarvi ripensando a certe cose vissute in passato, ok?

Single, l'impazienza è un difetto che dovreste sforzarvi di controllare, specialmente in questo periodo. A meno che non vogliate mandare all'aria la fiducia di chi vi ama e poi finire per litigare con qualcuno dei vostri famigliari. Nel lavoro, prima di affrontare una nuova impresa attivate le antenne per fiutare la situazione. E' indispensabile anche documentarsi, per non fare brutte figure.

Leone: ★★. L'oroscopo di domani prevede una giornata abbastanza incerta, valutata con il "ko". Sarà davvero un mercoledì da stress? Probabile, non certo: la certezza, se così vogliamo, potrebbe arrivare da Marte in quadratura alla Luna, ambedue speculari negativi al 80%. Cercate perciò di gestire al meglio i vari rapporti, non trascurando quelli sentimentali.

Se avete una storia d'amore in corso, avrete la sensazione che il partner non si dedichi completamente a voi come vorreste: invece di urlare, basterà chiedere spiegazioni e ragionare: risolvete insieme ogni problema! Single, sarà una giornata rallentata dalla Luna, un po' fastidiosa ma non negativa in assoluto. Nel lavoro, nelle piccole cose ve la cavate bene ma nei progetti ad ampio respiro andate in tilt. Fautore di questa confusione interiore, tanto simile alla nebbia, sarà una persona: potrebbe rovinare la giornata... Calma!

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 13 gennaio, indica che vivrete certamente una giornata all'insegna della tranquillità più assoluta. Grazie alla buona posizione di alcuni pianeti, nei riguardi del vostro segno, in ambito sentimentale vi farete coinvolgere completamente dall'intensità del sentimento.

Il che renderà la vostra giornata ricca di batticuori e trepidazioni: date spago al vostro partner, non ve ne pentirete... Single, avrete un forte intuito ed una capacità di leggere nel cuore delle persone: due qualità che vi permetteranno di (ri)conquistare la fiducia da e verso gli altri. Sarà abbastanza facile ottenere il sostegno di chi conta, magari per realizzare qualcuno dei vostri progetti amorosi. Nel lavoro, la giornata inizierà veramente bene: sarete intraprendenti e vedrete accelerare la corsa verso obiettivi ambiziosi. Ottimi riscontri di natura professionale o finanziaria.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di mercoledì 13 gennaio.