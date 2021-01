L'Oroscopo di mercoledì 13 gennaio porta alla ribalta delle cronache astrali l'ottimo momento attraversato da coloro appartenenti al genuino segno dell'Acquario. Al simbolo astrale di Aria si presenterà la ghiotta occasione di poter ospitare nel proprio comparto la Luna. Curiosi di sapere se il vostro segno rientrerà o meno tra i "prescelti" del momento? Ebbene, il periodo si preannuncia interessantissimo anche per altri due fortunati, Bilancia e Capricorno: entrambi i segni avranno a disposizione il totale appoggio degli astri del periodo, quindi sottoscritti con le cinque stelline della buona sorte.

Poco o nulla avranno dalle stelle, invece, gli amici aventi nel proprio Tema Natale il simbolo dello Scorpione: le previsioni zodiacali di mercoledì a tutti quelli appartenenti al segno di Acqua annuncia un periodo segnato come "sottotono": il motivo? Andiamo a scoprirlo insieme nel prosieguo iniziando a spulciare l'oroscopo del 13 gennaio su amore e lavoro, segno per segno.

Previsioni zodiacali di domani, 13 gennaio

Bilancia: ★★★★★. Si preannuncia un mercoledì colmo di buoni propositi ed efficienti situazioni, ottime da sfruttare. In amore, potrete consolidare i legami di lunga data avendo più di un’occasione per vivere il rapporto a livelli eccellenti. Chi desiderasse sperimentare sensazioni forti sarà accontentato. Single, avete voglia d’amore e di serenità.

I sentimenti sono per voi come il respiro e la loro eventuale mancanza vi manda in apnea. Allo stesso tempo però, volete essere liberi come l’aria e poter godere la vita a pieno e senza legami: prendete una decisione e fate la scelta giusta. Nel lavoro, vi sentirete pronti per nuove avventure lavorative.

Scorpione: ★★★. Periodo abbastanza pensieroso per molti del segno.

Per questo il prossimo mercoledì si profila in linea con i periodi "sottotono". In amore, potrebbe essere interessato da qualche inatteso problemino. Gli astri sono pronti a mandare all’aria i vostri migliori progetti sentimentali: forse, meglio evitare contrasti e discussioni con il partner. Single, eros e sensualità alle stelle ma tante le incomprensioni con la persona che interessa: evitate di fare sciocchezze!

L'oroscopo di mercoledì, per il lavoro, indica che alcune situazioni che vi troverete ad affrontare prossimamente saranno abbastanza impegnative da governare e, in qualche frangente, anche contraddittorie. Non scoraggiatevi di fronte alle prime eventuali difficoltà.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del giorno 13 gennaio al Sagittario indica l'arrivo di un mercoledì abbastanza discreto. Nella giornata di domani, dunque a metà settimana, avrete tanta voglia di espandere le vostre conoscenze, sia in campo affettivo che in quello puramente professionale. In amore, evitate gelosie verso il vostro partner: voi amate molto la vostra metà e sarebbe stupido spezzare un'unione sentimentale per le vostre supposizioni (sbagliate) che non stanno né in cielo né in terra.

Rilassatevi! Single, in campo sentimentale potreste avere soddisfazioni da una persona di vostra conoscenza: si, proprio "quella"! Nel lavoro invece, potreste essere invogliati a mettere in campo cose un po' azzardate. Il momento è buono ma fidatevi solo dei fatti, non delle chiacchiere.

Oroscopo e stelle di mercoledì 13 gennaio

Capricorno: ★★★★★. Si preannuncia un mercoledì davvero degno di essere chiamato fortunato. La presenza della Luna, nel segno fino a fine pomeriggio, sarà per molti di voi un vero toccasana: darete uno slancio in più sia all'amore che alle prossime (eventuali) scelte sentimentali. In amore pertanto, inizierete un periodo di stabilità: la vostra vita di coppia finalmente avrà una svolta positiva; godetela, perché dopo tanto soffrire ve la siete veramente meritata.

Single, le buone occasioni non mancheranno. Potrete vivere storie emozionanti che, in moltissimi casi, divenire relazioni solide a prova di futuro. Starà solo a voi decidere come, dove, quando e con chi... Nel lavoro, le stelle daranno abbastanza garanzia di successo specialmente negli affari, nei rapporti con colleghi e, in caso di attività in proprio, con i clienti. Mettete da parte modi di fare alquanto sorpassati.

Acquario: 'top del giorno'. Le previsioni astrali di mercoledì preannunciano un periodo molto positivo, sicuramente "appetitoso" per tantissimi aspetti: su tutti spicca l'arrivo della Luna in Acquario a fine pomeriggio. In amore si consiglia di vivere la giornata con un po' più di convinzione, puntando tutto sulle proprie capacità.

Questo in arrivo potrebbe davvero risultare il vostro momento magico: quasi tutto andrà a gonfie vele e vi sentirete innamorati come non mai della vostra metà. Gli astri invitano a godere serenamente di una così bella giornata. Single, potreste iniziare a dare il giusto sfogo a quelle situazioni ancora oggi poco chiare: avete mai pensato di voltar pagina? Dice il saggio: "chiusa una porta, aperto un portone!". Nel lavoro, anche qua probabilmente tutto bene: intanto, qualcuno tra voi, soprattutto se in proprio, avrà di fronte un piccolo quesito: iniziare o no una nuova avventura professionale? Scelta vostra.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo di mercoledì 13 gennaio indica che partirà in modo piena e convincente la giornata. Forse pressato da ritmi frenetici, questo giro di boa di metà settimana potrebbe risultare impegnativo: non dovete ridimensionare i vostri desideri ma realizzarli.

Grazie alla grinta e alla creatività di cui siete ben forniti risulterete avvantaggiati in primis in amore. Mettete ordine nella vostra vita, avendo cura di partire proprio dai vostri sentimenti i quali necessitano di un riordino radicale. Forse inizierete a pensare al vostro futuro di coppia, bravi! Single, cercate di dare enfasi alle cose in grado di favorire la parte sentimentale nei rapporti che interessano. L'oroscopo dice di ascoltare quella vocina che sussurra piano in fondo al vostro cuore: riuscite a sentirla? Nel lavoro, le collaborazioni intraprese in campo professionale inizieranno a dare i primi soddisfacenti risultati: siatene orgogliosi, frutto meritato per l'impegno svolto fin'ora.

Classifica del 13 gennaio, le stelle per tutti i segni dello zodiaco

Stuzzica l'idea di scoprire quali saranno i segni supportati dalle stelle per questo mercoledì? A soddisfare la vostra più che legittima voglia di sapere, come consuetudine, l'ormai "famosa" classifica stelline quotidiana, nel frangente interessante la giornata di domani, 13 gennaio. A fare un'ottima impressione, proprio in questa parte centrale della settimana, l'Acquario, segno declamato dalla Luna al "top del giorno" e meritatamente posizionato al primo posto in classifica. Andiamo subito a scoprire i segni migliori e peggiori previsti nella esclusiva scaletta con le stelle del periodo.

Il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo di domani per tutti i simboli astrali dall'Ariete fino a Pesci: