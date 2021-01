Per l'Oroscopo di domani, mercoledì 13 gennaio 2021, ci sarà molto da fare sul piano professionale, sul quale il segno dell'Ariete e il segno dei Gemelli dovranno utilizzare molta accortezza.

Il piano amoroso invece potrebbe interessare i nati sotto il segno della Bilancia, perché ci saranno dei cambiamenti a cui si andrà incontro, così come per le amicizie per lo Scorpione.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo segno per segno della giornata.

Leone paziente

Ariete: la cautela dovrà sempre essere la vostra “compagna di viaggio” nel mondo del lavoro, nel corso di questa settimana, e questa giornata in particolare potrebbe essere quella che vi salverà da eventuali “fregature”.

Toro: ci saranno delle novità in arrivo che concernono la vostra vita privata, e che potrebbero rivoluzionare la vostra visione e potrebbe farla diventare decisamente più rosea e ricca di opportunità.

Gemelli: avvertirete la stanchezza e lo stress farsi decisamente più intensi, e potreste essere costretti a prendervi una giornata per recuperare quel relax che precedentemente non vi siete concessi a dovere.

Cancro: dovrete essere cauti sul lavoro, ma al tempo stesso dovrete fare in modo che le cose procedano per il meglio, che le vostre idee non siano frenate assolutamente da altri progetti in essere.

Leone: dovrete pazientare ancora per molto se in amore state vivendo dei momenti di tensione, perché ora avrete molti altri pensieri per la testa che riguardano la vostra stabilità sia lavorativa che economica.

Vergine: dovrete prima concludere degli affari che vi stanno creando qualche intoppo in più, prima di immergervi definitivamente nelle idee che vorreste attuare. L'ansia di fare potrebbe essere motivo di stress.

Pesci accorti

Bilancia: dovrete fare i conti con una situazione che al momento non vorrete più gestire, e potreste prendere una decisione piuttosto seria che cambierà il corso degli eventi.

Siate molto ponderati con i vostri pensieri.

Scorpione: le amicizie saranno dalla vostra parte nei momenti di difficoltà, e si schiereranno dalla vostra parte se qualcosa non va. Siate più accondiscendenti con la famiglia di origine, ci saranno dei risvolti vantaggiosi.

Sagittario: avrete a che fare con una tristezza che proprio non andrà via. Dovrete distrarvi se proprio volete che le cose possano ritrovare un proprio equilibrio, ma dovrete anche essere più concentrati sul lavoro.

Capricorno: sarete al centro dell'attenzione, quasi un'ispirazione per molti colleghi attorno a voi, e non solo. In amore riscoprirete la passionalità, specialmente se avete contratto una nuova relazione sentimentale.

Acquario: l'amore andrà a gonfie vele, anche se avrete a che fare con una relazione che recentemente sta andando a rotoli. Le nuove conoscenze daranno i frutti sperati a lungo anche su questo fronte.

Pesci: qualcosa vi dirà che al momento non potrete fare troppe “follie”, ma perlomeno avrete molte situazioni che prometteranno dei guadagni e qualche successo in altri ambiti, che non riguardino quello prettamente lavorativo.