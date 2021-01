L'Oroscopo di domani sabato 16 gennaio si svolgerà sotto la Luna in Pesci. Tale fase astrale donerà molto sprint a coloro che sono nati sotto questo segno acquatico. A quanto pare andrà tutto bene anche ad altri molti segni, con momenti ricchi di emozione. Sorprese e novità coglieranno sia i nati dello Scorpione che i Gemelli. Amore, lavoro, salute e soldi: scopriamo le previsioni di questa giornata e relativa classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche degli ultimi quattro segni zodiacali

Vergine (12° posto) - Non è vero che più è meglio, anzi potrebbe essere vero il contrario.

Le stelle dicono che siete fin troppo impegnati e sulle vostre spalle ricadono numerose responsabilità. Prendetevi del tempo in questo weekend per ripulire e riorganizzare ogni cosa: bandite quelle attività superflue e delegate quelle più difficoltose. La vita è semplice, ma spesso siamo noi stessi a complicarcela.

Ariete (11° in classifica) - Ci sono dei momenti in cui niente va come dovrebbe e questa sarà proprio una di quelle giornate. Cercate di lavorare su voi stessi e semplificate ogni cosa: non potete continuare a farvi in quattro per gli altri. Possibili movimenti di denaro, c'è qualcuno che attende un pagamento o una consegna.

Leone (10° posto) - Avrete voglia di uscire e di fare conoscenze, ma il freddo e dei fattori esterni vi inchioderanno tra le mura domestiche.

Se per tutta la settimana non avete avuto il tempo per pulire e ordinare la casa, in questo weekend dovrete rimboccarvi le maniche: chiedete aiuto perché non potete accollarvi tutto il peso da soli! Le stelle informano che c'è un certo dettaglio, che solo voi conoscete, da rivedere a tutti i costi.

Capricorno (9° in classifica) - Le previsioni astrologiche dicono che la distrazione è una grandissima nemica, dato che dilunga il tempo del lavoro.

Spremete le meningi e lavorate sulla vostra concentrazione. Chiedetevi come potete alleggerire quel carico che vi portate appresso da fin troppo tempo. Il partner non vi aiuta in casa e questo vi stressa moltissimo.

Oroscopo del giorno dei quattro segni nella media

Bilancia (8° posto) - L'oroscopo di sabato 16 gennaio favorisce i chiarimenti e l'amore di coppia.

Chi è single da poco dovrà evitare il classico "chiodo scaccia chiodo" e lavorare su sé stesso. Cercate di mettervi in primo piano e nutrite la vostra autostima, che in questo frangente risulta essere molto bassa. Possibili visite parentali o telefonate. Qualcuno potrebbe scrivervi.

Sagittario (7° in classifica) - Tutti i nodi verranno al pettine in questo sabato che si presenta piacevole e sereno. Coloro che hanno vissuto un amore impossibile troveranno la forza di voltare pagina. Scrollatevi la tensione di dosso e chiudete le porte al passato: per andare avanti occorre vivere nel presente.

Toro (6° posto) - In giornata avrete modo e tempo di dedicarvi a ciò che vi appassiona, ma cercate comunque di non stancarvi. Ogni cosa ha i suoi lati positivi e negativi, perciò cercate di vedere il bicchiere mezzo pieno e date una svolta significativa alla vostra esistenza.

L'amore necessita di più attenzione e suspense: non datevi per scontati.

Cancro (5° in classifica) - L’oroscopo dice che sarà un sabato da dedicare ai propri interessi. Finalmente potrete togliervi un bello sfizio e prendervi la meritata rivincita. Cercate di non trascorrere troppo tempo sui social o al telefono, anzi godetevi ogni singolo minuto come se fosse l'ultimo e reinventatevi continuamente. Avrete voglia di vedere la tv tutto il giorno.

Classifica e oroscopo dei primi quattro segni dello zodiaco

Gemelli (4° posto) - Nessuno può dirvi come dovete vivere la vostra vita, perciò non aspettate che siano gli altri a darvi le "istruzioni per l'uso". Seguite l'istinto! Si prevede un sabato costruttivo e pieno di buone prospettive. Se da tempo avete interrotto qualcosa d'importante, da questa giornata potrete rimettervi in cammino, ma non fermatevi a guardarvi indietro.

Novità in arrivo.

Acquario (3° in classifica) - Finalmente s'intravederà la ripresa in questo sabato che si presenta "intimo". Ci saranno dei lieti risvolti e quindi tornerete a sorridere. C'è chi avrà modo di riposare e chi invece dovrà lavorare, ma godrà di più spazio e silenzio. Incanalate le vostre energie in quelle attività volte a migliorarvi la vita. Serata a base di pizza e buon film.

Pesci (2° posto) - La Luna nel vostro segno vi darà una grossa mano a sbrigarvela in fretta in determinati lavoretti improrogabili. Per tutta la settimana non avete fatto altro che destreggiarvi tra casa, internet, lavoro e famiglia, perciò in queste 24 ore ritroverete un po' di serenità. Le cose andranno come sperato e tornerete a sorridere. Lo sprint non vi mancherà!

Scorpione (1° in classifica) - La Luna in Pesci vi renderà maliziosi e pieni di speranza. In questo sabato potreste ricevere una gradita sorpresa e vivere un'emozione in più. Ci saranno delle cose da sistemare, ma riuscirete a cavarvela magnificamente. Programmate in anticipo gli impegni della seguente settimana ed evitate di sovraccaricarvi di compiti e lavoretti superflui. Bene l'amore e la famiglia.