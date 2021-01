Per il fine settimana del 16 e del 17 gennaio ci saranno molte novità sul campo sentimentale per quel che concerne l'Oroscopo. In lento miglioramento i segni della Vergine e dei Gemelli. Qualche sprazzo di gelosia, invece, potrebbe interessare i segni dell'Ariete e dell'Acquario. Delle delusioni potrebbero affliggere i nativi del Toro.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i 12 segni dello zodiaco.

Relax per Leone

Ariete: la situazione amorosa in questo weekend potrebbe subire qualche incrinatura, forse per una gelosia o per divergenze d'intenti. Potreste essere in procinto di vivere una nuova tensione, che probabilmente porterà a una rottura, se la relazione non è salda dalla base.

Toro: avrete una delusione, forse fra la cerchia delle amicizie, che purtroppo vi farà perdere fiducia in senso allargato. Però potrete sperimentare i piaceri di un incontro molto particolare, che vi darà modo di essere voi stessi.

Gemelli: l'amore e i sentimenti in generale saranno quelli che, più di ogni altra cosa, rallegreranno un weekend che altrimenti sarebbe molto sottotono. Ci potrebbero essere dei spunti interessanti per poter ravvivare l'atmosfera e non soltanto a casa.

Cancro: sul posto di lavoro potreste avvertire un'atmosfera più serena, specialmente di domenica. Potrete nutrire interesse verso qualcosa di nuovo, che stimolerà attivamente la vostra attenzione e dedizione.

Leone: ci sarà un momento di relax in cui potrete prendervi più cura di voi stessi e in cui su di voi non graverà troppo peso della situazione familiare.

Qualcuno vi darà qualche piccola dritta per il lavoro, che si trasformerà in un'opportunità, seppure piccola.

Vergine: essere soli vi permetterà di riacquistare le energie perdute, ma anche di sviluppare qualche idea decisamente sorprendente, anche per voi stessi. Attivare la mente potrebbe essere fonte d'incontri interessanti.

Bilancia di malumore

Bilancia: avrete un umore molto negativo e un weekend che potrebbe offrirvi pochissime prospettive, potrebbe rivelarsi più pesante di quanto avevate previsto.

Le serate saranno migliori, perché troverete dei passatempi abbastanza concilianti.

Scorpione: in famiglia si respirerà un'aria mite e questo sarà un ottimo presupposto per cercare qualche compromesso da attuare per la settimana successiva. Sarà molto piacevole sperimentare un nuovo modo di trascorrere le giornate.

Sagittario: finalmente uscirete da questa situazione d'irritazione che vi ha accompagnati per molto tempo.

Anche gli affari avranno un effetto benefico grazie alla vostra capacità di essere più positivi e attivi, anche dal punto di vista mentale.

Capricorno: farete un incontro che potrebbe rimescolare le carte in tavola dal punto di vista sentimentale. Sabato avrete qualche impegno da sbrigare, mentre domenica potreste ricevere qualche piccola sorpresa accattivante.

Acquario: una situazione di gelosia potrebbe insospettirvi sul partner e forse farvi incanalare in una direzione solitaria. Se siete single, al momento non avrete alcun interesse verso l'inizio ipotetico di una nuova relazione.

Pesci: porterete a casa un sacco di soddisfazioni e sarà questa consapevolezza a farvi riprendere fiato. Avrete molte cose in sospeso in merito ai vostri passatempi, quindi sarà allettante cominciare una nuova serie o chiacchierare con amici che non sentite da tempo.