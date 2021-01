Cosa prevede l’Oroscopo per la giornata di venerdì 15 gennaio? La Luna, che ancora per quest'ultima giornata sarà in Acquario, spalancherà le porte del futuro. Sarà possibile voltare pagina, perdonare un torto e fare pace con il passato. I nati dei Pesci potranno contare sulla loro lungimiranza mentre l'Ariete avrà una giornata decisiva e sorridente. Approfondiamo dettagliatamente le previsioni di questa giornata osservando anche la classifica.

Previsioni astrologiche degli ultimi 4 segni zodiacali

Leone (12° posto) - Luna in opposizione, in giornata avrete delle difficoltà ad esprimervi e a concentrarvi.

Tuttavia avrete degli impegni improrogabili che non potrete affatto rimandare. Potreste rivedere o risentire una persona facente parte del vostro passato e vi renderete conto di quante cose sono cambiate da allora. Non siete la stessa persona di un tempo, anzi adesso siete meno ingenui e più furbi. Delle informazioni potrebbero giungere al vostro orecchio, per cui cercate di prestare la massima attenzione possibile in questa giornata. Sembrano esserci dei ritardi, portate pazienza.

Vergine (11° in classifica) - Con Nettuno in Pesci è un po' difficile convivere. In questa giornata potreste sentirvi molto più pessimi del solito. Le stelle parlano di una certa condizione d'afflizione, qualcosa non sembra stare andando nel verso giusto e non lo farà nemmeno in questo venerdì.

Tuttavia, cercate di mettercela tutta e di prendere la vita come una sfida da provare a vincere. Non esitate a chiedere aiuto o consiglio, anzi cercate di immagazzinare più informazioni possibili. In queste 24 ore qualcuno o qualcosa potrebbe farvi innervosire.

Capricorno (10° posto) - A breve anche il Sole lascerà il vostro domicilio, per cui preparatevi a una serie di avventure che vi investiranno.

In questo venerdì qualcuno potrebbe puntarvi il dito contro e farvi arrabbiare, tuttavia cercate di non prendervela troppo e di mantenere un buon autocontrollo. Possibili discussioni in famiglia, ma per qualche nativo di questo segno potrebbe anche rivelarsi una gradita giornata. Comunque sia, cercate di essere prudenti e di non prendere niente sottogamba.

Sagittario (9° in classifica) - Sarete un po' indietro con il programma giornaliero, forse perché vi ritroverete ad alzarvi tardi o perché avrete pochissima concentrazione. Qualche nativo di questo estroverso segno potrebbe allacciare nuovi contatti, utili per il lavoro o per arricchire la quotidianità. Cercate, in ogni circostanza, di mantenere la giusta distanza e di adottare per bene le misure di protezione. Voglia di musica e d'amore. Coloro che sono a dieta, cederanno alla tentazione.

Oroscopo del giorno dei quattro segni nella media

Pesci (8° posto) - L’oroscopo della giornata dice che tutto è bene quel che finisce bene. A quanto pare delle situazioni ingarbugliate si snoderanno e non avrete nulla di cui lamentarvi. Per questo venerdì potrete lasciarvi andare e cullarvi nel dolce far niente.

Anche se forse in questo frangente l'amore è distante, entro l'estate vivrete qualche batticuore in più. Sono previsti nuovi cambiamenti, a breve dovrete fare dietro-front su una certa questione e riadattarvi ancora una volta. Portate pazienza e cercate di prevenire eventuali complicazioni: la lungimiranza non vi mancherà!

Cancro (7° in classifica) - L’Oroscopo parla di una certa situazione che vi sta con il fiato sul collo e che vi sta scuotendo l'animo. Cercate di prestare attenzione ai dettagli e di semplificare ogni compito. Siete alle prese con il futuro, la famiglia, la carriera e/o degli investimenti. State inseguendo un sogno e siete pronti a pagare qualsiasi prezzo pur di realizzarlo. Cercate di non strapazzarvi troppo, anzi in queste 24 ore dedicatevi alle attività svaganti e rigeneranti.

Prendetevi cura di voi stessi e del vostro corpo: andate dal parrucchiere o dall'estetista.

Toro (6° posto) - In queste 24 ore potreste sentirvi spossati e poco interessati alle attività che ogni giorno vi investono. Prendetevela con comodo e non sentitevi in colpa se l'unica cosa che avrete voglia di fare sarà quella di poltrire davanti ad una bella serie tv o ad un film. Organizzate qualcosa da fare nel weekend, magari potreste darvi appuntamento con delle amicizie fidate oppure andare dal parrucchiere o a fare la spesa, insomma cercate di approfittare di queste prossime tre giornate che verranno, perché da lunedì potrebbero spuntare impedimenti o restrizioni.

Scorpione (5° in classifica) - Non sarà poi tanto male questa giornata di venerdì che potrebbe riservarvi delle sorprese o delle emozioni.

Vi sarà possibile consolidare una certa relazione che sia professionale, familiare o sentimentale. Lavoro, faccende domestiche e famiglia, riuscirete a stare al passo con tutto questo, ma cercate di non dare niente e nessuno per scontati. Un trattamento estetico al viso saprà restituirvi luminosità e idratazione, inoltre vi rigenererà la mente. Cupido potrebbe fare la sua comparsa, per cui inventatevi una scusa e uscite a mostrarvi al mondo. "Uomo avvisato, mezzo salvato" cercate di sbrigare ogni incombenza entro domenica!

Classifica e oroscopo dei primi quattro segni dello zodiaco

Ariete (4° posto) - Giornata decisiva e piena di buone intenzioni. Alle porte del weekend avrete modo di riorganizzarvi e di rivedere certe azioni e situazioni, soprattutto se durante la settimana avete trascurato il partner, la famiglia o voi stessi.

Rinviate i discorsi pesanti ad un altro momento migliore, fino a domenica è meglio evitare di mettere altra carne a cuocere. Avrete modo di sorridere e di sentirvi più sereni.

Bilancia (3° in classifica) - Le previsioni astrologiche di questo 15 gennaio si presentano favorevoli. Siete un segno molto sensibile, calmo ed equilibrato. La vostra vena romantica sarà altissima e con la persona amata farete scintille sotto le lenzuola. Possibili incontri e riunioni, sarà bene rivalutare le cose e fare il punto della situazione entro le prossime 48 ore. Se c'è qualcosa di urgente da fare, tipo portare l'auto dal meccanico, fare la spesa, andare in posta o in banca, cercate di sbrigarvela entro sabato poiché tra domenica e lunedì la situazione potrebbe cambiare.

State risparmiando per un certo investimenti, ma non è facile mettere via dei soldi di questi tempi.

Gemelli (2° posto) - La Luna in segno d'Aria prometterà grandi cose. La voglia di socializzare e di uscire sarà altissima, ma sarà meglio cercare di non trascurare quei doveri improrogabili e fondamentali. Le previsioni astrali della prossima settimana dicono che potreste avere meno spazio su cui muovervi, perciò cercate di sfruttare il più possibile questa giornata e l'intero weekend. L'amore tornerà al centro della scena e con il partner di sempre, l'affiatamento e l'attrazione risulteranno lampanti. Avete sempre voglia di fare qualcosa, per cui anche se siete in pensione oppure non lavorate, cercate di sviluppare una nuova attività o hobby.

Acquario (1° in classifica) - Siete un segno affidabile e pieno di buoni principi. In questa giornata, con Mercurio nel vostro segno, risulterete più forti che mai, ma dovrete prestare molta attenzione a quelli che sono i vostri difetti dato che risulteranno accentuati. Eventuali problematiche del passato, saranno accantonati. Avrete solamente voglia di focalizzarvi sul futuro e di attivarvi nei campi che più vi competono. Le vostre passioni saranno stellari, perciò dovrete approfittarne.