L'Oroscopo del giorno 21 gennaio è pronto a "sfornare" una nuova tornata di previsioni. In ballo quest'oggi c'è il giovedì di metà settimana: curiosi di mettere in chiaro quali saranno i segni più fortunati nel periodo? Bene, diciamo subito che a gongolare nel frangente, Scorpione e Acquario, entrambi valutati in giornata da cinque stelle, specialmente in campo sentimentale. Intanto, non è previsto un periodo buono specialmente per i nati in Pesci, indicati nel periodo con un probabile "ko". Meno duro il frangente in analisi, rispetto ai nativi del predetto simbolo di Acqua, per coloro appartenenti al Sagittario, in questo frangente valutati dall'Astrologia con il poco piacevole segno di spunta relativo ai periodi da "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo alle previsioni zodiacali di giovedì su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di domani, 21 gennaio

Bilancia: ★★★★. Le previsioni astrologiche di giovedì indicano l'arrivo di un giorno valutato entro i normali canoni della tranquilla routine. Dunque, periodo non male, con una sola raccomandazione: occhio a eventuali prese di posizione contrarie nei confronti delle persone che interessano. In amore, soprattutto, vivrete momenti abbastanza convincenti nelle relazioni: è giunto il momento di ascoltare il proprio cuore e soprattutto i sentimenti profondi. Non dovete farvi influenzare dagli altri, anzi dovete essere voi stessi a decidere del vostro futuro...

Single, in tanti state (o già lo siete) per tornare finalmente in forma: vi sentite pronti a riprendere ciò che è vostro? Bene, se siete decisi a volerci riprovare, magari anche con un/una ex, non è mai troppo tardi, purché siate convinti dei vostri sentimenti. Nel lavoro, discrete opportunità sul fronte professionale.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di giovedì preannunciano a voi nativi un periodo formidabile.

Diciamo che la giornata partirà quasi certamente "col botto" (il "quasi" è d'obbligo!) per chiudere poi in bellezza. Per i sentimenti sarete favoriti in amore: un po' di fortuna nelle faccende sentimentali alzerà il livello dell'umore e vi rimetterà in pace col mondo. Gli affetti vi aiuteranno a superare le recenti incomprensioni col partner per avventurarvi felici e contenti sulla via della felicità.

In coppia sapete bene ciò che volete, quindi sappiate che nulla vi fermerà nel realizzare eventuali aspirazioni. Single, colpi di fulmine in vista per qualcuno dalla cotta facile: attrezzatevi come si deve per evitare situazioni imbarazzanti, ok? Nel lavoro intanto, fase molto positiva. Progetti o programmi per il futuro oppure voglia di espansione e di allargamento dei propri orizzonti? Qualsiasi cosa sarà benvenuta se fatta con fiducia e positività.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 21 gennaio al Sagittario, in base a quanto estrapolato dalle effemeridi, segna l'arrivo un giovedì siglato dalla poco appetibile spunta relativa ai periodi "sottotono". La giornata di centro settimana pertanto si accinge a essere alquanto pensierosa. Le previsioni di giovedì intanto, in merito all'amore, invitano ad una calma programmata a priori.

Forse alcuni partner potrebbero essere corteggiati da altre persone: sapete già (se non lo sapete, velo diciamo noi) che appartenete ad un segno alquanto geloso e molto possessivo dei propri affetti, onde per cui occhi aperti! Per i single, se pensieri, ansie e nervosismi dovessero turbare questo giorno, confidatevi con qualcuno/a di fiducia, vedrete che potrà essere utile per togliersi un peso dallo stomaco: condividere i propri problemi con persone fidate aiuta l'umore e la speranza di trovare il bandolo alla matassa. La parte riguardante il lavoro invece, il periodo si prospetta stabile in quanto a positività.

Oroscopo e stelle di giovedì 21 gennaio

Capricorno: ★★★★. Le previsioni zodiacali di giovedì prospettano abbastanza buona questa parte della settimana.

Diciamo che gran parte della giornata assorbirà una buona fetta delle vostre energie e della vostra attenzione. Del resto, siete già molto stimolati in questo periodo e non è affatto un male, sappiatelo. In merito agli affetti, momento discreto per chiarire eventuali malintesi pregressi. Cercate quindi di ristabilire quella dolce armonia che sembrava un po' smarrita. In coppia, davanti a voi si prospetta una giornata normale, è vero, comunque sicuramente serena, libera da affanni o brutti pensieri. Mai quanto questo giovedì sentirete di avere dentro una gran voglia di vivere e piacere nell'avere accanto gli affetti più cari. Single, secondo l'oroscopo di domani cercherete attivamente di mettere in atto una sorta di cambiamento: target, la vostra vita amorosa.

Sarà attraverso la simpatia e il sorriso che sarete in grado di porre le basi per trasformare un semplice rapporto in qualcosa di più: buono a sapersi! Nel lavoro invece, si prevedono appoggi importanti e piccoli successi: proponete o proponetevi!

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali di domani indicano una giornata davvero a gonfie vele, oltre la media, anche se in certi frangenti potrebbe sembrare il contrario. Si profilano svolte interessanti in campo sentimentale anche per quanti di voi sono ancora alle prese con problemi all'apparenza senza soluzione. Non siate scontrosi, qualcuno intorno a voi potrebbe scambiare il vostro stato emotivo per qualcos'altro. In campo sentimentale, la vostra tenerezza e la natura romantica del vostro cuore saranno guidati dalle buone stelle del periodo.

In coppia, soprattutto, le buone energie saranno impetuose, tanto che molti nativi riusciranno a vivere momenti di grande passione. Periodo perfetto soprattutto per chi è single. Nei giorni scorsi in molti avete accumulato tanto stress e adesso, a ragione, avete solamente voglia di pace, serenità e perché no, di coccole da parte di chi sapete... Nel lavoro, il giorno promette e manterrà quasi tutto. Se avete un'attività autonoma, drizzate le antenne: c'è qualcosa nell'aria...

Pesci: ★★. L'oroscopo di giovedì 21 gennaio preannuncia un periodo di crisi, seppur lieve e generalizzato. Purtroppo in sostanza questo è ciò che asseriscono le stelle nei riguardi del segno. Le previsioni del giorno pertanto consigliano di stare fermi e non fare nulla in più di ciò che serve per andare avanti nella quotidianità.

In amore sarete spigliati e un tantino intriganti: stimoleranno i modi di pensare o il comportamento delle persone che vi piacciono. Questa è una bella cosa, però bisogna che facciate attenzione a non fomentare gelosie o preoccupazioni in chi avete a fianco (leggasi pure "nel cuore"). Per coloro ancora single il cielo dispettoso insinuerà un senso di disagio; in questo momento avete la sensazione di essere perseguitati dalla sfortuna e avete l'umore sotto i tacchi. Di conseguenza, non avete certo tanta voglia di socializzare: chiudendovi in voi stessi come ricci non è che risolviate il problema, sappiatelo. Il lavoro intanto potrebbe nascondere più insidie di quanto non pensiate. Eventuali cambiamenti che potrebbero essere proposti dovranno essere guardati con sospetto.

Classifica del giorno 21 gennaio, tutti i segni

Stuzzica l'idea di scoprire quali saranno i segni supportati dalle stelle per questo giovedì di metà settimana? A soddisfare la vostra più che legittima voglia di sapere, come consuetudine, l'ormai "famosa" classifica del giorno, completa e interessante tutti e dodici i segni dello zodiaco. Allora, curiosi di appurare qual è la posizione in scaletta attribuita dall'Astrologia al vostro segno di nascita? Bene, vediamo di mettere ordine e bene in chiaro ogni la situazione generale.

Le stelline di giovedì 21 gennaio: