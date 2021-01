L'Oroscopo di domani 12 gennaio è di nuovo presente all'appuntamento con tutti voi lettori, pronto a mettere in campo le previsioni zodiacali interessanti i segni rappresentanti la seconda tranche dello zodiaco. Vediamo di dare una breve anteprima su chi, tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, avrà il piacere di avere il pieno supporto da parte dell'Astrologia.

In primo piano nelle predizioni astrali odierne, la giornata coincidente con il prossimo martedì: curiosi di sapere quali sono i segni più fortunati del giorno? Bene, senza indugio iniziamo a mettere in bella mostra Gemelli e Cancro: questi due favolosi segni potranno contare sul positivo supporto astrale nonché su di una giornata classificata a cinque stelle.

A tenere il passo dei due segni appena citati, Toro e Vergine, classificato entrambi con le quattro stelle della normalità.

Sotto la sufficienza intanto, secondo quanto messo in evidenza nelle previsioni zodiacali di martedì, Ariete e Leone, entrambi preventivati con il "sottotono". Delusi? Certamente, una parte dei lettori lo sarà di certo, pertanto a quest'ultimi diciamo di stare tranquilli. E per dirla con parole sagge: "solo a una cosa non c'è rimedio!", una soluzione si trova sempre.

Previsioni zodiacali del 12 gennaio, amore e lavoro

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 12 gennaio al segno dell'Ariete predice una giornata classificata con il simbolo del "sottotono". Il settore sentimentale andrà un po' a rilento e in generale potrebbero sorgere piccoli intoppi per alcuni di voi del segno.

Giove e Saturno, contrari al segno, lasciano ipotizzare piccole recrudescenze di problemi di coppia pregressi. Fate attenzione, perché potreste rischiare di compromettere l'intesa con il partner per qualche battibecco, forse originato da futili motivi. Single, se aveste bisogno di sentirvi liberi di scegliere, senza dover dare spiegazioni a nessuno, da evitare discussioni potenzialmente in grado di causare attriti.

Nel lavoro non distraetevi e non fatevi cogliere impreparati! Programmate accuratamente ogni dettaglio e, prima di prendere iniziative importanti, studiate con cura ogni mossa. Cercate di non agire impulsivamente.

Toro: ★★★★. Le previsioni astrologiche di martedì preannunciano un periodo non troppo facile da portare a termine, anche se avrà i contorni della giornata positiva.

Cercate di invertire la rotta finché siete in tempo, ok? Un buon consiglio: evitate nel modo più rigoroso di farvi dei nemici! In amore intanto, fantasia e curiosità saranno le parole d'ordine di questa giornata: sfruttate questo influsso positivo per stupire il partner, così la passione e la disinvoltura andranno alle stelle. Evitate di dare l'impressione di essere possessivi: in questo caso, le stelle consigliano di essere morbidi e meno bruschi. Single, le persone che avete attorno vi dimostreranno tutto il loro affetto regalandovi qualcosa in più del solito. Nel lavoro, ci saranno parecchie occasioni per dare una svolta interessante e più concreta alla giornata. Non sottovalutate le piccole cose e mettete del vostro in tutto ciò che fate.

Gemelli: ★★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo predice una giornata ottima. Valutato a cinque stelle, il periodo vi renderà seducenti, passionali e molto ben disposti verso tutti. In generale, il vostro impeto caratteriale farà sì che con le persone che per voi contano ci sia un'intesa ottima. In relazione ai sentimenti, la vostra leggerezza e natura socievole vi permetterà di dare una bella spinta alla vostra attuale relazione: con il partner si presume possa arrivare un periodo molto positivo e soprattutto di lunga durata. Single, vivrete questa giornata in un clima eccitante, adatto per apportare quei cambiamenti che sognavate da molto tempo. Questo cielo parla di grandi novità, di rinnovamento e di positività, soprattutto per le amicizie o per la sfera famigliare.

Nel lavoro, un pizzico di buon senso moltiplicherà le vostre capacità operative. Interverrete con decisione nelle situazioni in cui dovesse mancare la chiarezza.

Oroscopo 12 gennaio, le stelle di martedì

Cancro: ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di martedì predice a molti del segno una giornata semplicemente stellare. Sarete dotati di una forza innovativa straordinaria, andrete incontro a un netto recupero generale con buone opportunità di coronare sogni o speranze. In ambito affettivo, vivrete un momento di serenità e tranquillità con il partner, i figli e i famigliari stretti. Fortunatamente la tempesta ha lasciato spazio ad un cielo sereno: approfittate allora, finché gli astri ve lo concederanno... Single, le stelle agevoleranno gli incontri e gli scambi interpersonali.

Con Sole e Luna dalla vostra parte, si prevedono belle opportunità per molti di voi. L'arrivo inaspettato di una proposta vi permetterà di soddisfare una vostra curiosità, magari attraverso una esperienza sensazionale. Nel lavoro, giorno fantastico: lo spirito costruttivo e l'approvazione di persone influenti vi restituiranno fiducia e ottimismo. Verrà fatta giustizia per un errore non commesso.

Leone: ★★★. L'oroscopo di domani prevede che questo martedì possa partire con direttive improntate al classico periodo "sottotono". Dunque, cosa riserveranno le stelle? Vi anticipiamo che Marte e Saturno potrebbero rubare un po’ di smalto al vostro rapporto di coppia, certamente rendendolo meno facile del solito. Il settore amoroso perciò vi vedrà confusi: vi sforzerete di rafforzare il legame affettivo, ma più cercherete di stringere il nodo d'amore con il partner, più questo si farà sfuggente.

Single, cercate di moderare i vostri istinti e le vostre pulsioni, magari sforzandovi di essere meno suscettibili: così facendo, avrete davanti di sicuro una vita più serena. Nel lavoro, se sceglierete di darvi alla fuga scapperete da un problema che presto si ripresenterà, in modo ancora più pressante. Quindi affrontatelo subito e tutto si risolverà facilmente. Troppo lavoro poi, potrebbe farvi cedere un po' e anche i risultati non saranno quelli sperati.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 12 gennaio, indica una giornata buona, con una piccola riserva in merito alla parte centrale e finale del periodo. Valutato nelle previsioni astrali con le solite quattro stelle della normale routine, il periodo pertanto sarà da prendere con una certa concentrazione.

In amore, in questa giornata avrete il sostegno della Luna, che senz'altro non vi deluderà. Con il partner le cose andranno abbastanza bene e la passione tra di voi potrebbe iniziare a scaldare entrambi i vostri cuori. Single, i pianeti buoni sono pochi, ma saranno decisamente dalla vostra parte. Il sorriso, in questa giornata potrebbe valere molto di più di tante belle parole, sappiatelo. Dunque, non perdetevi in grandi discorsi ma puntate tutto sulla simpatia; così facendo potreste conoscere delle persone piacevoli, in grado di diventare ottime amicizie. Nel lavoro, sarete di ottimo umore ed il morale sarà alto. Il cielo parzialmente di parte infine trasferirà la sua forza in modo da poter affrontare qualsiasi ostacolo.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di martedì 12 gennaio.