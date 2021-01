L'Oroscopo di martedì 12 gennaio è pronto a dare le giuste risposte mettendo sotto analisi i sei segni dello zodiaco appartenenti alla seconda sestina. Ansiosi di sapere a chi sorriderà l'Astrologia e quali saranno i segni fortunati di domani? In primo piano, le previsioni astrologiche sui comparti amore e lavoro, ovviamente in relazione a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Al 'top del giorno' secondo quanto estrapolato dalle effemeridi sul periodo, il segno della Bilancia, favorita in amore dalla Luna, presente attualmente in Capricorno. Invece, le previsioni zodiacali del 12 gennaio preannunciano un periodo probabilmente poco positivo per i nativi dei Pesci: per il segno d'Acqua è concreta l'ipotesi che possa materializzarsi una giornata segnata da una generale stanchezza fisica e psichica.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di domani, 12 gennaio

Bilancia: 'top del giorno'. Pronti a gongolare in campo sentimentale? Quasi sicuramente potrete (finalmente!) farvi prendere dall'euforia in merito a una notizia o un evento davvero emozionante. Visto il positivo riscontro che potreste ottenere da questa inaspettata opportunità, sia voi che chi avete accanto o nel cuore vivrete una giornata davvero meravigliosa. Momento da cogliere subito, senza pensare troppo alle cose di contorno; la vita è adesso, non domani o "appena avrò un po' di tempo". Single, stuzzicate la fortuna: sappiate che questo martedì potrebbe guardare con insistenza proprio dalla vostra parte.

Nel lavoro intanto, gli astri promettono più intraprendenza e lucidità mentale del solito. Ovviamente da usare per risolvere i compiti consueti con interesse ed entusiasmo.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di martedì indicano un inizio di giornata non proprio come nelle attese. Tranquilli, in seguito tutto tornerà a girare positivamente restituendo colore e passione al periodo.

Per i sentimenti, intanto, il rapporto di coppia crescerà con slancio, evolvendosi in maniera eccellente: sappiate sfruttare al meglio questa buona opportunità. In coppia si consiglia di rimanere tranquilli, evitando di prendete di petto eventuali contrasti con il partner. Single, non mancheranno di certo le buone chance per attaccar bottone anche se, forse, vi sentite un po’ lontani dalla piena realizzazione affettiva: pazienza, pian pianino tutto prenderà una giusta piega.

Nel lavoro, avere tatto e disinvoltura vi sarà assai utile per stabilire nuovi rapporti con le persone. Negli ambienti lavorativi poi, la diplomazia aprirà la strada verso un ottimo affare: approfittate.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo di domani 12 gennaio al Sagittario indica l'arrivo di una giornata spettacolare quasi in tutto. Il secondo giorno di questa settimana si presenterà sin da subito splendida per le cose legate all'amore. Sarete effettivamente euforici e in gran forma: sprizzerete energia e buonumore da tutti i pori. In coppia riuscirete a mettere finalmente la parola "fine" a una questione che vi stavate trascinando dietro da tempo. Per i single, vi sono tutte le premesse per una svolta veramente positiva. Starà alla vostra esperienza e alla vostra intelligenza fare la prima mossa: pronti a partire col piede giusto?

Un ottimo cielo sarà dalla pienamente vostra. La parte riguardante il lavoro invece preannuncia qualche complicazione: a essere messi alla prova pazienza e diplomazia. Probabili rallentamenti dovuti anche a persone incompetenti, ma voi, con la vostra bravura, riuscirete a recuperare dribblando.

Oroscopo e stelle di martedì 12 gennaio

Capricorno: ★★★★★. Giornata armoniosa, valutata nelle previsioni di martedì come un buon periodo. Soprattutto, questo sarà un giorno piacevole e spensierato, riceverete grandi soddisfazioni e passerete dei momenti in pieno relax con le persone che più stimate. In merito agli affetti, vi avvicinerete ai sentimenti con quel tocco giusto di delicatezza e seduzione all'indirizzo della vostra metà. Potrete iniziare a fare progetti per un futuro insieme: dite la verità, era da tempo che lo stavate pensando, vero?

Single, vi sentirete decisamente euforici. Positivamente animati da tanta buona energia, avrete una straordinaria voglia di avviare nuove iniziative a livello di amicizia a scopo sentimentale. Nel lavoro, sarete socievoli e aperti come non mai. Quasi ogni tassello si sistemerà praticamente da solo nel giusto posto, come messo in preventivo nella vostra personale tabella di marcia.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali di domani preannunciano l'arrivo di un martedì calmo, certamente in grado di rendere questa parte della settimana abbastanza piacevole. Dopo tante delusioni, ecco finalmente una giornata tutta da gustare: fatene buon uso! In campo sentimentale, qualche lieve difficoltà soprattutto in coppia, nulla di che, intendiamoci; solo che se vi lascerete assorbire da mille pensieri, la distrazione potrebbe essere dominante in questo giorno, creandovi qualche difficoltà con il partner.

Single, incontri occasionali potrebbero delinearsi all'orizzonte, con una nuova amicizia tutta da coltivare: fate con calma se soli e soprattutto se avete il cuore libero. Nel lavoro, le stelle promettono situazioni davvero incoraggianti per le professioni, a patto di saper rallentare un po' i ritmi. Non dovete sobbarcarvi tutti gli impegni, rimandate qualcosa anche per dopo.

Pesci: ★★. L'oroscopo di martedì 12 gennaio predice possa arrivare un po' di stanchezza fisica e in parte anche psichica. Tale stato, forse dovuto per a colpi di coda da situazioni o stress più o meno recenti. In amore ripensamenti e incertezze saranno da mettere all'ordine del giorno, anche perché la Luna alimenterà le vostre insicurezze oppure vi indurrà a tornare sui vostri passi in merito ad alcune scelte fatte in precedenza.

Per coloro ancora single poche le opportunità da poter sfruttare: sopraffatti da dubbi e malumori, faticherete a sentirvi in sintonia con voi stessi e con gli altri. Inutile sprecare energie in relazioni difficili, quasi sicuramente non andranno a buon fine. Il lavoro andrà quasi discretamente, non ci saranno problemi o intoppi particolari. Qualcuno vi aiuterà nel percorso lavorativo/professionale quotidiano.

Classifica 12 gennaio, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata di domani, martedì 12 gennaio, è disponibile alla consultazione. Come anticipato in apertura, a figurare come 'top del giorno' oggi c'è la Bilancia, grazie soprattutto all'ottimo aspetto della Luna. L'Astro della Terra è approdato nel settore del Capricorno questo lunedì, a metà giornata, e vi resterà fino al prossimo mercoledì quando entrerà nel segno dell'Acquario.

Vediamo come sono state distribuite le restanti stelle del giorno e, soprattutto, quanti saranno gli segni da considerare con probabile difficoltà, oltre al già enunciato Pesci.

Le stelline di martedì 12 gennaio: