L'oroscopo di domenica 10 gennaio prevede stelle molto interessanti nel lavoro per i nativi Bilancia, che potranno contare sulla buona posizione della Luna, ma anche di Giove e Saturno per svolgere bene le proprie mansioni, mentre Vergine sarà un po’ più cauta in amore, ma la voglia di amare non mancherà di certo. Capricorno sarà pieno di energie per merito di Marte, mentre Pesci potrebbe notare piacevoli novità dal punto di vista sentimentale. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di domenica 10 gennaio 2021 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo domenica 10 gennaio 2021 segno per segno

Ariete: questo Sole e questa Venere in quadratura potrebbero rendervi un po’ irritanti secondo l'oroscopo.

Dal punto di vista sentimentale dunque occorrerà pazienza, ma anche molta attenzione al vostro modo di comportarvi. Se siete single nuove conoscenze sentimentali vi stimolano, ma non sarà di certo questo il momento di farsi avanti. Per quanto riguarda il lavoro ci saranno meno energie, ma una maggior consapevolezza e responsabilità nelle vostre mansioni. Voto - 6,5

Toro: Venere in Capricorno e Marte in congiunzione vi renderanno imbattibili dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. Per voi single il forte desiderio di amore, di compagnia, potrebbe rendervi dolci, comprensivi e più vicini alla persona che vi piace. Se avete una relazione fissa questo cielo promette una serata speciale da vivere con qualcuno di altrettanto speciale. In ambito lavorativo state rallentando da quando Giove e Mercurio sono negativi.

Per il momento riuscite a stare dietro alle vostre mansioni, ma sarebbe il caso di correggere questo problema il prima possibile. Voto - 7,5

Gemelli: da quando l'opposizione di Venere è terminata, e Giove e Mercurio vi sono vicini, la vostra vita quotidiana è migliorata parecchio. In amore voi single, anche con un modo di fare non eccezionale, riuscire ad attirare l'attenzione verso la persona che vi piace.

Se siete già impegnati non ci saranno grandi problemi al momento, ma non sarebbe comunque male trovare del tempo per prendersi cura del partner. Nel lavoro troverete la soluzione adatta ad un problema, con un po’ di fortuna. Ciò nonostante quel che è perso è perso ormai. Salute un po’ sottotono, ma ce la farete comunque ad arrivare a fine giornata.

Voto - 8-

Cancro: previsioni astrali di domenica 10 gennaio che vi vedranno piuttosto sottotono, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Infatti, il Sole e Venere in opposizione non vi renderanno la vita di coppia facile, e forse fareste bene voi per primi a non nascondervi o essere distaccati dal partner. Se siete single sarà necessario un atteggiamento migliore se davvero volete conquistare la persona che vi piace. In ambito lavorativo non vi promette niente al momento, il che significa che i risultati che otterrete saranno tutta farina del vostro sacco. Voto - 6,5

Leone: troppe distrazioni sul posto di lavoro non vi faranno affatto bene, e secondo l'oroscopo dovrete cercare assolutamente di recuperare terreno. Siete un po’ sotto pressione al momento, e non sarà facile risalire la china, neanche come energie considerato che Marte si trova in negativo aspetto.

Discreta invece la sfera sentimentale nel prossimo periodo. Avrete buone capacità di percepire i problemi nella vostra relazione di coppia, ma attenti a non essere scontrosi. Se siete single le emozioni in questa giornata non saranno così entusiasmanti. Voto - 6

Vergine: questa Venere in Capricorno vi farà recuperare velocemente terreno dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. Ciò nonostante in questa giornata ci sarà la Luna in quadratura, e voi non vi sentirete pronti ad essere così aperti nei confronti del partner. Nulla di drammatico, perché già da domani la situazione sarà decisamente migliore. Se siete single potreste essere alla ricerca di conforto. In ambito lavorativo sarà un periodo in cui dovrete prendere delle scelte, soprattutto i nati nella prima decade.

Voto - 7+

Bilancia: sentirete molto la mancanza di romanticismo nella vostra vita sentimentale secondo l'oroscopo di domenica 10 gennaio. Venere quadrata metterà sotto pressione il vostro rapporto di coppia, solo che in questo caso sarà quasi fondamentale la presenza del partner per superare questo momento. Se siete single forse sarebbe il caso di preoccuparsi di altre faccende che non siano di cuore. Molto bene invece il settore professionale, così come la salute, grazie a pianeti favorevoli come Giove, Saturno e Marte. Voto - 7

Scorpione: sfera sentimentale che torna ad essere positiva per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Venere in sestile dal segno del Capricorno porterà maggior stabilità nella vostra relazione di coppia, creando occasioni perfette per consolidare il vostro rapporto.

Se siete single avrete voglia di dire parole importanti e fare promesse sentite alla persona che amate. Sottotono invece il settore professionale. Ultimamente siete piuttosto stanchi e la voglia di fare calerà molto. Non sarà facile dunque arrivare a fine giornata. Voto - 7+

Sagittario: giornata che prevede la Luna nel vostro cielo secondo l'oroscopo. Questa Luna sarà di grande aiuto dal punto di vista sentimentale, permettendovi di compensare le mancanze di Venere. Se siete single viaggerete molto con la fantasia, e magari potreste riuscire a realizzare un piccolo sogno. Nel lavoro sarete pronti a riprendere il ritmo, anche se non avrete tanti pianeti dalla vostra parte. In quanto a salute, ci saranno meno energie, ma rimarrà il vostro solito entusiasmo.

Voto - 8-

Capricorno: ottima Venere in congiunzione al vostro cielo secondo l'oroscopo. Dal punto di vista sentimentale sarà un periodo molto romantico per voi nativi del segno, che permetterà sia a chi è impegnato, sia a chi sta provando a corteggiare l'amore della propria vita, di avere uno slancio, una marcia in più in amore da sfruttare appieno. Per quanto riguarda il lavoro Marte sarà dalla vostra parte, e le energie non mancheranno, così come la voglia di mettersi all'opera ed ottenere risultati di tutto rispetto. Voto - 8

Acquario: giornata molto interessante in ambito lavorativo avrete idee interessanti e la spinta necessaria per poter agire sulle vostre mansioni, anche quelle più complesse. Dal punto di vista sentimentale la Luna in sestile vi renderà più morbidi con il partner, ma anche più decisi nei suoi confronti.

Se siete single i vostri sentimenti nei confronti di qualcuno cominciano ad intensificarsi. Salute purtroppo solamente sufficiente, considerato che Marte si troverà in una posizione scomoda. Voto - 8-

Pesci: Venere non è più contraria, e questa sarà una buona notizia secondo l'oroscopo. Ci saranno piacevoli novità dal punto di vista sentimentale dunque, anche se in questa giornata potreste faticare ancora un pochino per colpa della Luna. Non preoccupatevi, da domani la situazione sarà completamente a vostro favore. Se siete single qualcosa comincerà a muoversi nella vostra vita sentimentale. In ambito lavorativo non ci saranno grandi novità, ma lavorare con meno ansia e maggior concentrazione sarà già qualcosa di buono. Voto - 7+