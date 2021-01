Cosa prevede l’Oroscopo per la giornata di domani 14 gennaio? Luna in Acquario promette una ventata di freschezza alla gran parte dei segni dello zodiaco. Se i nati del Pesci si sentiranno più ribelli che mai, i Leone avranno un grattacapo da risolvere mentre i Gemelli registreranno una gradita ripresa generale. Amore, salute, soldi, famiglia, lavoro: approfondiamo nello specifico le previsioni delle stelle di questa giornata e diamo un'occhiata anche alla classifica disposta in ordine decrescente.

Le previsioni astrologiche dei quattro segni meno fortunati del giorno

Toro (12° posto) - Giornata sottotono e assonnata.

Al mattino non avrete molta voglia di alzarvi e desidererete starvene ancora sotto le coperte. Le stelle intravedono un cambiamento che dovrebbe verificarsi presto o tardi. Davanti a questo scossone dovrete reagire in maniera giusta ed equilibrata: non rifugiate le novità e i cambiamenti! In amore non consumatevi dietro all’altro, anzi mantenente un po’ di suspense e non trascurate il vostro fisico.

Capricorno (11° in classifica) - All'interno della sfera professionale potrebbero verificarsi degli accesi confronti, forse con un collega o un cliente. Sarà bene far leva sulla propria intuizione, ma senza accaldarsi. Sforzatevi di mettervi nei panni degli altri e non date per scontato che la vostra sia l'unica opinione sensata. Cambiare prospettiva e modo di vedere le cose, vi aiuterà a incanalarvi verso nuove strade e soluzioni.

Recentemente in amore sembrano essersi registrati dei litigi.

Sagittario (10° posto) - Sarà bene tenere sotto controllo la situazione economica, poiché in queste 24 ore potrebbero verificarsi delle transazioni inaspettate. A quanto pare qualcosa si muoverà entro breve. Sarebbe il caso di rivalutare il budget, specialmente se tendete a gran fatica a sbarcare il lunario.

Il vostro corpo potrebbe sentirsi poco in forma o dolorante, c'è qualcosa o qualcuno che vi genera molto stress e ansia.

Leone (9° in classifica) - Giornata con qualche grattacapo da risolvere. Gennaio non è partito come sperato, ma i primi due mesi dell'anno sono sempre i più difficili e complicati. Cercate di essere pazienti e di attendere almeno la primavera: marzo sarà il momento migliore per seminare nuovi progetti auspicando a un raccolto ricco e rigoglioso.

Prendetevi una pausa da quella situazione stressante che non vi fa stare sereni, che sia una relazione instabile o un lavoro da incubo: non sottovalutate le vostre capacità e imparate a osare di più.

Oroscopo di domani 14 gennaio: i quattro segni nella media

Ariete (8° posto) - Giovedì che incomincia sotto una buona formazione astrale. La Luna in Acquario rivolgerà l’attenzione sulle emozioni negative che avete accumulato. Ne avete vissute di cotte e crude. Desiderate un cambiamento migliore e siete in cerca di un’occasione da cogliere al volo. Sbarazzatevi della paura di non farcela e di tutte quelle preoccupazioni che inquinano la vostra mente: solo così potrete veramente voltare pagina e incamminarvi verso l’uscita del tunnel.

Scorpione (7° in classifica) - Certe volte tendete ad agire impulsivamente mentre altre volte avete bisogno di rimuginarci su a lungo.

In questo momento della vostra vita vi ritrovate nel bel mezzo di in una fase particolare in cui dubbi e incertezze non mancano. Quello che vi occorre è l’equilibrio. Dunque, cercate di far combaciare la ragione e l’istinto. In giornata potreste avere la testa tra le nuvole.

Cancro (6° posto) - In questo giovedì vi sentirete molto meglio, la temperanza non vi mancherà ma occhio a non essere troppo impulsivi. Avrete modo di cominciare a lasciarvi alle spalle quei brutti giorni che avete vissuto. Un’uscita potrebbe rivelarsi promettente, soprattutto per coloro che vivono da soli o hanno poco spazio su cui muoversi. Potrebbero esserci ancora dei problemi fisici, specie a livello di stomaco e intestino, ma andrà meglio rispetto al solito.

Gemelli (5° in classifica) - L’oroscopo del 14 gennaio registra una ripresa.

Sarà la giornata giusta per prendervi del tempo per voi stessi e per stare un po’ in silenzio. Le stelle parlano di una certa questione che dovete risolvere entro breve tempo, cercate di rifletterci con cautela e a lungo. Strada facendo riuscirete a trovare una soluzione a tutto. Per qualche nativo del Gemelli, questa sarà una giornata incentrata su un certo evento o su dei preparativi.

Classifica e oroscopo dei segni più fortunati della giornata

Vergine (4° posto) - La giornata si prevede molto buona. Se nei giorni scorsi siete stati poco bene, finalmente vi rimetterete in sesto. Anche l'amore potrà tornare a viaggiare sullo stesso binario. Prendetevi cura della vostra pelle, ultimamente mangiate male e dormite poco. Forse c'è un collega o un familiare che vi sta un po' sullo stomaco poiché troppo invadente o "rumoroso", ebbene, le stelle dicono che in questo giovedì avrete più silenzio e spazio.

Bilancia (3° in classifica) - L'oroscopo del 14 gennaio vi vedrà alle prese con delle uscite o dei lavoretti promettenti. Ritroverete quell'ispirazione e quella motivazione che vi era mancata! Respirerete un'aria più ottimista e vitale, non vi farete più mettere con le spalle al muro dal pessimismo altrui. Con delle stelle così buone potreste benissimo riuscire a superare qualsivoglia ostacolo. L'amore di coppia risulterà esplosivo. Se c'era stata una sorta di allontanamento, presto potrà essere ricucito. Sarà bene tenere sempre a mente che dietro a ogni problema esiste una soluzione: trovatela.

Pesci (2° posto) - Ci sono persone che sanno toccare i tasti giusti, invogliandovi ad agire e a vedere la vita con maggior entusiasmo. Tuttavia, le stelle intravedono anche una presenza tossica all'interno della vostra quotidianità che vi sta risucchiando le energie.

Da questo giovedì non sarete più disposti a farvi mettere i piedi in testa e a lasciarvi sbriciolare i sogni da questi soggetti negativi: finalmente vi ribellerete. Avrete un'ottima influenza, dunque, preparatevi a trascorrete delle magnifiche 24 ore in cui potrebbero arrivare dei soldi o delle novità interessanti. Bene l'amore di coppia. Non serbate rancore, ma seminate sorrisi.

Acquario (1° in classifica) - Avrete un cielo astrale di grande rilevanza dato che sarete supportati da Saturno, Giove, Mercurio e Luna. Cominciate a pensare a che regalo vorreste farvi per il vostro imminente compleanno, meritate di togliervi una soddisfazione. Non aspettate che siano gli altri a sorprendervi, siate voi gli artefici del vostro destino. In queste 24 ore tutti i nodi potrebbero venire al pettine e vi sentirete forti, ispirati e soprattutto determinati.

Possibili conoscenze in vista!