Le previsioni astrologiche relative alla prossima settimana ovvero quella che andrà da lunedì 18 a domenica 24 gennaio 2021 rivelano buoni propositi professionale per il segno zodiacale dell'Acquario. Anche per lo Scorpione si attendono buoni auspici. Cambiamenti in vista per il segno della Vergine e dei Pesci; Sagittario determinato. Scopriamo nel dettaglio cosa ci riserva l'Oroscopo dei dodici segni zodiacali per la prossima settimana.

Oroscopo settimanale fino al 24 gennaio, da Ariete a Cancro

Ariete: non tralasciate nulla al caso, ad ogni evenienza c'è sempre una spiegazione plausibile. Esaminate bene cosa potrebbe aver causato strani comportamenti da parte di qualcuno che conoscete bene: vi servirà per trarre delle giuste conclusioni.

Toro: spesso fate vincere la pigrizia e molte volte finite per ritrovarvi con del lavoro in sospeso o lasciato indietro. Cercate di impegnare meglio il vostro tempo, anche per voi stessi: vi accorgerete che le giornate risulteranno molto più scorrevoli.

Gemelli: settimana promettente per il segno zodiacale dei Gemelli. Giove vi trasmetterà buona luce in modo da poter passare le giornate con il massimo delle energie. Anche per quanto riguarda la sfera emotiva sentirete una certa energia positiva: questo vi permetterà di essere in perfetta sintonia con il vostro partner.

Cancro: settimana poco promettente per il segno zodiacale del Cancro. Alcune situazioni potrebbero essere semplicemente frutto di inevitabili fraintesi. Approfittate di questa settimana per chiarire tutte le vostre divergenze anche se, in alcuni casi, potrebbe sembrare ormai troppo tardi.

Previsioni dello zodiaco dal 18 al 24 gennaio, da Leone a Sagittario

Leone: riuscite a contemplare a lungo i vostri progetti futuri; tuttavia dovete sempre tenere bene a mente che alcune cose necessitano di tempo e soprattutto di pazienza. Percorrete la vostra strada con calma, senza spingervi oltre le vostre possibilità: con il giusto tempo raggiungerete le vostre ambizioni più importanti.

Vergine: siete pronti ad affrontare una nuova pagina della vostra vita che sarà principalmente caratterizzata da importanti cambiamenti. Starà a voi capire se siete realmente pronti ad affrontare questo nuovo passo nella vostra vita sentimentale.

Bilancia: a volte siete distratti e poco attenti alle conversazioni degli altri e spesso finite per non capire assolutamente niente di quello che avete ascoltato.

Questo potrebbe anche essere la causa di un periodo di difficoltà o di preoccupazioni ma con la giusta volontà e determinazione potrete affrontarlo con grande successo.

Scorpione: il tempo sembra quasi essersi fermato e le giornate, a volte, sembrano essere intramontabili. Attualmente state attraversando un momento fermo ma questo non vi ha impedito di conservare dei buoni propositi per la prossima settimana, e forse, anche per i prossimi mesi.

Sagittario: riuscite a essere determinati nel vostro lavoro. Siete ambiziosi e mettete tutto il vostro impegno per raggiungere gli obiettivi professionali; tuttavia la concorrenza non manca mai ma voi di certo, non vi fate intimorire grazie al vostro alto spirito competitivo.

Oroscopo settimanale dal 18 al 24 gennaio, da Capricorno a Pesci

Capricorno: settimana sottotono per il segno zodiacale del Capricorno. State attraversando un momento di difficoltà che riguarda principalmente la vostra vita di coppia. Alcune divergenze possono sempre insorgere con il vostro partner, ad ogni modo, queste non devono essere trascurate e dovranno necessariamente essere risolte in breve tempo.

Acquario: questa sarà una settimana decisamente brillante e ricca di novità per l'Acquario, soprattutto in ambito lavorativo. Siete pieni di iniziativa e desiderosi di incrementare e migliorare le vostre capacità professionali. L'importante è non perdere il vostro entusiasmo nell'imparare nuove cose.

Pesci: anche per i Pesci sarà una settimana di cambiamenti che potrebbero essere dovuti a delle decisioni prese in modo affrettato.

Riflettete bene su quello che vi aspetterà e ricordate che non “è sempre tutto rose e fiori” prima o poi spunteranno anche “le spine”.