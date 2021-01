L'oroscopo di giovedì 7 gennaio ruoterà attorno all'amore romantico. Tutti i segni saranno presi dal rapporto con il partner e dalla ricerca dell'amore. Nella volta celeste di domani sarà possibile notare la permanenza di Sole, Mercurio e Plutone nel Capricorno, mentre Giove e Saturno saranno in Acquario. La Luna entrerà nel segno dello Scorpione e Venere e Nettuno saranno rispettivamente in Sagittario e Pesci. Per finire Marte e Urano si troveranno nel segno del Toro.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo di domani 7 gennaio. I profili riguarderanno tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo dalle stelle di giovedì 7 gennaio: Toro frastornato, Cancro stressato

Ariete: sarà un giorno positivo dal punto di vista lavorativo. Radunerete le forze per ricominciare a impegnarvi con costanza. Sarete soddisfatti dei vostri sforzi, ma non potrete dire lo stesso riguardo alla vostra relazione sentimentale. Il partner apparirà sfuggente e distaccato, non avrà voglia di confidarvi i suoi problemi e questo farà nascere in voi degli insoliti sospetti. Le previsioni zodiacali consigliano di non insistere con le domande, la cosa migliore sarà aspettare il momento giusto.

Toro: tornare alla routine di tutti i giorni non sarà semplice. Vi sentirete incerti e un po' frastornati. Non avrete voglia di ricalcare le vecchie abitudini, ma non avrete molta scelta.

Il comportamento dei colleghi vi sorprenderà: non li ricordavate così aperti e disponibili. In amore avrete modo di confrontarvi con un partner affettuoso e attento ai vostri bisogni. La sua presenza vi donerà allegria e serenità, ma attenzione a non appoggiarvi troppo agli altri. Dovrete trovare in voi stessi le motivazioni per agire.

Gemelli: sarete pronti a lasciarvi alle spalle tutte le difficoltà dell'anno passato.

Avrete in mente grandi cose dal punto di vista sentimentale e vorrete solo aspettare di creare la giusta atmosfera. Il partner potrebbe rimanere piacevolmente sorpreso da questo nuovo atteggiamento, ma attenzione a non aumentare troppo la suspense: potreste ottenere l'effetto contrario. Il lavoro vi creerà qualche problema, soprattutto sotto il punto di vista psicologico.

Sarà importante tenere duro e cercare d'inquadrare la causa di tutto ciò.

Cancro: lo stress emotivo subito si farà sentire, traducendosi in qualche piccolo disturbo di stagione. Non vi sentirete al top della forma e cercherete di correre immediatamente ai ripari per recuperare le energie. Dedicate la giornata al relax e alla ricerca di voi stessi. Potreste scoprire cose interessanti riguardo alle vostre emozioni. Non sopporterete chi vi spronerà, perché vorrete rispettare i vostri tempi. Il partner comprenderà la vostra situazione solo in parte. In questa occasione non sarà di grande aiuto.

Previsioni zodiacali e oroscopo del 7 gennaio 2021: Vergine polemica, Scorpione orgoglioso

Leone: un pizzico d'intraprendenza e vivacità non guasterà in questa giornata.

Sarete ambiziosi, ma non eccederete. Vi porrete, semplicemente, delle sfide con voi stessi. Gli amici apprezzeranno molto questo aspetto del vostro carattere, ma non tutti saranno sinceri nei vostri confronti. Ci sarà chi, colpito dall'invidia, si comporterà in modo scorretto. Dal punto di vista lavorativo le cose si manterranno stabili. Avrete tanti progetti per il futuro, ma anche delle risorse da radunare.

Vergine: sarete un po' polemici verso il prossimo e voi stessi. Non sopporterete l'incertezza e tenderete sempre a puntualizzare. Il desiderio di avere il controllo su tutto vi spingerà a porvi in modo brusco e affrettato nei confronti degli affetti più cari. Per fortuna potrete impiegare tutte le vostre energie nel lavoro. L'impegno, infatti, riuscirà a smorzare i lati più rigidi del vostro carattere.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di dedicare del tempo anche alla persona amata: sarà felice di ricevere le vostre attenzioni.

Bilancia: la salute dei vostri cari vi starà molto a cuore. Reagirete con ansia e preoccupazione davanti a determinate difficoltà. Qualcuno potrebbe accusarvi di essere un po' troppo esagerati, ma voi non vorrete sentire obiezioni. Un modo per limitare la tensione potrebbe essere quello di dedicarvi ad attività creative. Dare vita a qualcosa di bello, infatti, potrebbe migliorare il rapporto con voi stessi e farvi sentire più sicuri. Non siate troppo severi: flessibilità e gentilezza saranno le uniche due strategie vincenti.

Scorpione: il vostro orgoglio vi spingerà a prendere delle decisioni un po' affrettate.

Vorrete mostrarvi forti e capaci di gestire ogni situazione, ma anche voi avrete bisogno d'aiuto. Potrete contare su persone fidate, che avranno a cuore il vostro bene. Se ascolterete i loro consigli tutto sarà più semplice. Prendetevi del tempo per organizzarvi. Inutile saltare le tappe se poi non saprete gestire tutto. Il partner potrebbe avere qualcosa d'importante da dirvi.

Previsioni astrologiche e suggerimenti dalle stelle del 7 gennaio: Capricorno affettuoso, Pesci alla ricerca d'amore

Sagittario: avrete bisogno di prendervi maggiore cura di voi stessi. Tenderete a trascurarvi, sia dal punto di vista psicologico che fisico. Avrete delle buone carte da giocare, ma dovrete farlo in modo corretto. Ogni azione necessiterà di una lunga riflessione e, anche dal punto di vista sentimentale, dovrete fare attenzione.

Le parole avranno un peso particolare sulla psiche del partner. Se direte qualcosa che può essere frainteso, l'atmosfera potrebbe cambiare improvvisamente. Per fortuna sarete in grado di gestire tutti questi elementi.

Capricorno: a occhi esterni apparirete freddi e distaccati, ma in realtà avrete un cuore di panna. Sarete leali nei confronti degli amici e affettuosi verso il partner. Coglierete ogni occasione per mostrare la vostra dolcezza, ma non vi farete mettere i piedi in testa da nessuno. Se subirete soprusi, saprete rispondere in modo giusto. Il rapporto con i colleghi di lavoro sarà un po' complicato: ci sarà molta competizione, che potrebbe sfociare in accesi litigi. Il controllo delle vostre emozioni sarà fondamentale.

Acquario: dopo una giornata un po' pesante, le cose miglioreranno.

Vi sentirete meglio e sarete pronti a tornare attivi. Il lavoro costituirà una grande preoccupazione, perché sarete intenzionati a fare del vostro meglio. Le novità vi incuteranno un po' di paura, ma saranno anche ottime occasioni per mettervi alla prova. Cercherete la presenza costante del partner e le sue attenzioni. I suoi impegni, però, potrebbero scontrarsi con il vostro bisogno di tenerezza. Dovrete avere molta pazienza.

Pesci: vi sentirete romantici e pronti a iniziare una nuova relazione sentimentale. Cercherete un partner empatico, che sappia starvi accanto nei momenti difficili, ma che abbia anche la dote innata dell'umorismo. Vorrete divertirvi accanto a lui, senza dover vivere le giornate all'insegna di discussioni e litigi. Non sarà facile trovare la persona giusta, avrete bisogno di tempo per conoscere a fondo i vostri pretendenti.

Se avrete fiducia in voi stessi, però, tutto diventerà più semplice. Non ci saranno molte novità sul lavoro: vi impegnerete, ma senza superare i limiti.