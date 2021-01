Pronti a scoprire l'Oroscopo del 7 gennaio? In evidenza le previsioni zodiacali di giovedì. Analizziamo il periodo cercando di capire come sarà la giornata per i dodici segni dello zodiaco. In evidenza l'amore, il lavoro e le novità da parte dell'Astrologia per i segni dall'Ariete fino ai Pesci.

Previsioni astrali e oroscopo per tutti i dodici segni dello zodiaco

Ariete - Questo giovedì a livello amoroso attenzione se ci sono incomprensioni nella coppia, non è il periodo migliore per rivangare il passato. Nel lavoro per i prossimi due o tre giorni fate tutto con assoluta calma e tanta concentrazione.

Per il fisico stanchezza in arrivo in questo periodo.

Toro - Per i sentimenti giornata di calo, in particolare per questioni legate ai soldi e alle finanze. Chi ha vissuto una crisi potrà recuperare alla grande, ma non in questa giornata. Nel lavoro non pensate solo alla vostra attività, evitate i conflitti troppo. Energia in calo e lieve stress in arrivo.

Gemelli - In amore, dopo le ultime giornate vissute in maniera non esaltante, è il caso di mantenere la calma. Non sottovalutate una nuova proposta. A livello lavorativo è meglio prendere le distanze, qualche idea potrebbe arrivare. Fisico che vi chiede di non fare troppo o solamente ciò che ritenete necessario.

Cancro - Per i sentimenti giornata che vi vede protagonisti, occorre solo capire con chi desiderate stare.

Le coppie che hanno avuto problemi negli ultimi tempi devono evitare complicazioni. Nel lavoro, questo giovedì suggerisce di fare le cose con calma, le relazioni con le altre persone sono positive ma fino a un certo punto.

Leone - In amore queste di giovedì non sono stelle importanti per voi del segno. In generale, parlando d'amore, sappiate che alcuni stanno vivendo una fase di riflessione e c'è una scelta da portare a termine.

A livello lavorativo vi sono buone soluzioni in grado di risolvere gli attuali contrasti. Entro la primavera dovete decidere se portare avanti o meno nuovi progetti. Fisico che porta qualche problema.

Vergine - La Luna renderà assolutamente movimentata la giornata di giovedì, e solo a tarda sera riuscirete a trovare finalmente un po’ di pace! Un famigliare o una vecchia amicizia vi renderanno la vita difficile: potete contare sull’appoggio di qualcuno pronto a suggerire cosa fare.

La voglia di lavorare invece non sarà molta: approfittate per ricaricare le pile.

Bilancia - Disorganizzati, ma per molti versi geniali, grazie a un’intuizione originale e alla complicità di un amico risolvete in un baleno un imprevisto. Giornata dinamica. Il tono emotivo è alto e la forma fisica pimpante con la mente pronta a viaggiare a cento all’ora. Nel lavoro le nuove idee non mancheranno, dovreste però distinguere il vero dal falso e quelle realizzabili da quelle che sono semplici chimere.

Scorpione - La giornata è produttiva. Obiettivi ambiziosi diventano sempre più vicini, ma occorre selezionare meglio le idee. Troppe varianti vi confondono. La fase non sarà esaltante, ma avete delle carte da giocare. Ci sono in atto cambiamenti importanti in amore.

In ambito lavorativo approfittare delle buone occasioni, dovete però cambiare metodo: leggerezza e superficialità non pagano!

Sagittario - Avete una marcia in più rispetto a molte altre persone, grazie all’entusiasmo che almeno nel momento iniziale mettete in quello che fate. Il problema potrebbe essere successivo e cioè quando la passione diminuisce… cala anche il rendimento. In amore se avete qualche dubbio eliminatelo subito con un chiarimento a quattr’occhi, prima che le incertezze diventino atteggiamenti concreti. Lavoro in stallo.

Capricorno - In amore giornata davvero fortunata. Se pensate di avere le carte giuste per osare un po’ di più, potreste tentare già la buona sorte avanzando qualche richiesta a sfondo passionale. Se invece la strada fosse sbarrata, meglio non insistere o finireste con il sembrare scortesi.

Nel lavoro, quando tutto sembra congelato qualcosina si può fare o almeno tentare sempre... Certo, non grandi miracoli però!

Acquario - La Luna in Scorpione di oggi non riuscirà ad offuscare la vostra volontà di procedere ai cambiamenti che avvertite come irrinunciabili. Anche se certe decisioni comportano coraggio, affrontatele senza sterili sensi di colpa. Se siete single, farete breccia nel cuore della persona che volete avvicinare a tutti i costi. Avance sognanti e realtà ancora più sorprendenti. Discreto il lavoro.

Pesci - Evitate la competizione con la persona del cuore. Alimentare quel conflitto, potrebbe procurarvi delle ferite difficilmente rimarginabili. È assurdo sfidarla per dimostrare in qualche modo che siete voi a sacrificarvi di più per il bene della coppia.

In campo lavorativo siate pronti ad afferrare al volo qualche affare succulento. Forse guadagni improvvisi o buoni investimenti.