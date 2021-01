L'Oroscopo del 4 gennaio 2021 avrà in serbo intense emozioni per tutti i segni zodiacali. Osservando la mappa celeste di domani, sarà possibile osservare la permanenza di Sole, Mercurio e Plutone in Capricorno e quella di Giove e Saturno in Acquario. La Luna si troverà nel segno della Vergine, mentre Venere, Marte e Urano saranno rispettivamente in Sagittario, Ariete e Toro. Non andrà sottovalutato Nettuno, che si troverà in Pesci.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo di lunedì 4 gennaio dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali e suggerimenti dalle stelle di lunedì 4 gennaio: Toro in bilico, Cancro in evoluzione

Ariete: sarà il momento di dare un nuovo sguardo alle vostre priorità. Le capacità organizzative avranno un ruolo predominante in questa giornata perché vi consentiranno di sfruttare tutte le occasioni presenti. Eserciterete un grande controllo sulle vostre emozioni, al fine di non perdere la pazienza di fronte a determinate parole. Il vostro potere istintuale vi consentirà di guardare oltre la superficie.

Toro: affronterete una dura lotta con voi stessi. Vi troverete in bilico, incerti sul da farsi. Vorreste ricevere un consiglio utile, ma le parole ascoltate saranno talmente diverse tra loro da non permettervi di prendere una decisione.

Il tempo sarà un alleato prezioso perché allenterà la tensione emotiva e darà modo ad alcune situazioni di tornare alla normalità. Vi occorrerà una grande fiducia interiore.

Gemelli: avrete bisogno di un momento di pausa da dedicare ai vostri interessi personali. L'eccessiva energia sprigionata nei giorni precedenti, infatti, vi renderà stanchi e poco inclini ad affrontare le novità.

Il partner, inconsapevole di ciò, cercherà di spronarvi ed esigerà maggiori attenzioni. Non siate bruschi nelle risposte, cercate di far valere il vostro punto di vista e di spiegare ciò che sentite.

Cancro: deciderete di migliorare i vostri ritmi quotidiani. Avrete bisogno di imparare a sfruttare meglio il tempo a disposizione. Non vorrete più ritrovarvi stanchi, con l'acqua alla gola e con mille cose ancora da portare a termine.

Sarà un percorso lungo, legato principalmente al vostro impegno e alle vostre necessità. Alcuni libri sulla crescita personale potrebbero esservi di aiuto.

Previsioni astrologiche e profili zodiacali di domani 4 gennaio: Leone sicuro di sé, obiettivi ambiziosi per Bilancia

Leone: non tentennerete davanti ad alcuna scelta. Sarete forti nelle vostre decisioni e il parere degli altri non vi scoraggerà. Proverete a trarre il meglio da questa giornata perché saprete di dover utilizzare ogni piccolo istante. Forse, le cose non andranno nella direzione prescelta, ma potrete essere soddisfatti di voi stessi. Vi circonderete di persone dolci, pronte a volervi bene e capaci di strapparvi una risata.

Vergine: ci sarà una piccola ripresa per il vostro segno.

Riuscirete a risolvere il puzzle emotivo che da tempo vi tormenta. Non avrete una soluzione univoca, ma raggiungerete un livello di consapevolezza importante. Il partner vi starà accanto con i suoi consigli ricchi d'amore. Vi dedicherà attenzioni e non perderà occasione per mostrarvi la sua stima.

Bilancia: non perderete di vista le vostre priorità. Vi porrete degli obiettivi ambiziosi, legati soprattutto all'aspetto emotivo. Sfrutterete tutte le risorse disponibili, dalle più note alle più sconosciute. Cercherete l'appoggio di persone fidate, in grado di trasmettervi emozioni positive. Forse, riceverete molte critiche, soprattutto da chi non riuscirà a comprendere il vostro punto di vista. Starà solo a voi decidere che valore dargli.

Scorpione: avrete occhi solo per il partner.

Dedicherete ogni momento disponibile alla vostra relazione perché vorrete migliorare l'affinità di coppia. Ci saranno delle modifiche d'apportare, soprattutto legate alle ultime discussioni, ma sarà qualcosa di facilmente applicabile. Non avrete alcun dubbio sui sentimenti della persona amata, anzi, vi convincerete di essere il centro del suo mondo. Attenzione a non esagerare.

Oroscopo del 4 gennaio: difficoltà di coppia per Capricorno, Acquario incerto

Sagittario: deciderete di impegnarvi per raggiungere i vostri obiettivi in ambito lavorativo. Dovrete agire in modo costante, con piccole pause, ma senza adagiarvi sugli allori. Sarà un percorso ricco di ostacoli, soprattutto a causa di alcune interferenze da parte dei colleghi. Le vostre attitudini, però, vi consentiranno di affrontare tutto a testa alta.

Vi fermerete solo quando sarete soddisfatti.

Capricorno: il partner metterà a dura prova le vostre emozioni. Vi dirà qualcosa che non vi piacerà molto per cercare di ottenere una vostra reazione. Non saprete come comportarvi e cercherete di prendere tempo. Sarà fondamentale non perdere la pazienza e rimanere leali a voi stessi. Prima di prendere decisioni con conseguenze difficili, sarà necessario riflettere accuratamente.

Acquario: non avrete niente da invidiare alla vita degli altri, ma continuerete ad osservare l'erba del vicino. La vedrete più verde e rigogliosa della vostra, anche davanti a fatti che potrebbero facilmente smentirvi. Dovrete rafforzare la vostra sicurezza interiore, perché solo così riuscirete ad apportare i cambiamenti desiderati.

Le vicende future dipenderanno in gran parte dal vostro atteggiamento.

Pesci: pioggia e freddo vi spingeranno a rimanere, al caldo, tra le lenzuola. Avrete quasi paura di affrontare la giornata perché non vorrete separarvi da quel tepore. Vi sembrerà tutto troppo pesante e crudele. L'oroscopo consiglia di compiere un passo alla volta, prima vi metterete in moto e prima riuscirete a lasciarvi questa sensazione alle spalle. Con un po' d'impegno, ce la farete!