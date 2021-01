L'Oroscopo di lunedì 11 gennaio ha già messo nel "mirino astrologico" la tendenza prevista per il prossimo inizio settimana. Le attenzioni delle stelle, come di consueto, sono rivolte ai comparti della vita inerenti amore e lavoro, in questo frangente analizzati per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Iniziamo subito a mettere in primo piano il migliore in assoluto, il Capricorno. In questo caso, il segno di Terra potrà fregiarsi della posizione top del giorno grazie all'arrivo della Luna nel segno coincidente con l'ottima congiunzione a Venere (quasi quanto fare un terno al lotto!).

Ottimo periodo anche per Bilancia, sostenuta dalla Luna in quanto speculare positiva al 85%, e per il Sagittario, anch'esso appoggiato dalla Luna perché la stessa sarà presente nel segno fino alle 14:29 di lunedì. Le previsioni zodiacali dell'11 gennaio intanto non annunciano un buon periodo per i nativi dei Pesci, nel contesto considerati in periodo sottotono.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni.

Previsioni zodiacali di domani, 11 gennaio

Bilancia: ★★★★★. Partirà benissimo questo lunedì d'inizio settimana per molti del segno. In amore, le stelle del periodo vi renderanno molto allegri, felici e sorridenti. Ci sono tante cose che vorreste realizzare con chi amate e lo sapete bene, dunque cosa aspettate?

Dai, abbandonatevi al piacere di scoprire una nuova vita in due. Single, vi sarà avanzata una proposta "galeotta" alla quale non potrete rinunciare. Specialmente voi, che siete eternamente soli, forse riuscirete a dare il via ad un meraviglioso rapporto d'amore. Nel lavoro, la Luna in Capricorno vi renderà brillanti e, se lo desideraste, favorirà un piccolo cambiamento.

Le stelle invitano a non aspettare, potrebbe essere questo il momento buono per agire.

Scorpione: ★★★★. Una giornata classificata come normale. In campo sentimentale non dormite sugli allori! Anzi, dovreste prendere saldamente in pugno la situazione e agire in prima persona anziché aspettare che l'altra metà faccia la prima mossa. Se avete una bella storia d'amore in corso e ci tenete a rendere felice il partner, evitate di fomentare inutili discussioni.

Single, in amore dovrete darvi da fare più del solito per conquistare la persona che più vi piace, in questo momento volubile e incontentabile. Siate pazienti. Nel campo lavorativo/professionale, qualche rallentamento potrebbe materializzarsi soprattutto se avete un'attività in squadra con altri: un nodo verrà al pettine, oppure qualche ostacolo non bene identificato potrebbe pararsi sulla vostra strada. .

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo dell'11 gennaio è molto positivo per voi del segno. Una giornata da capogiro, in primis nei riguardi del settore sentimentale potrebbe farsi strada nel corso del periodo, culminando con un fine serata davvero "bollente". L'amore sarà l'anello di congiunzione tra la voglia di vivere alla grande e la persona che avete nel cuore.

Soprattutto in coppia, sarete pieni di energie e di inventiva: questo giorno non lo dimenticherete facilmente. Single, l'intesa con quella persona che sapete sarà effervescente, soprattutto grazie a nuove curiosità da soddisfare: ottima la sintonia di carattere, per non parlare di quella fisica. Nel lavoro, grazie alla vostra curiosità, avrete l'opportunità d'imparare qualcosa di nuovo che si rivelerà utilissimo sul piano professionale.

Oroscopo e stelle di lunedì 11 gennaio

Capricorno: top del giorno. Il lunedì partirà nel migliore dei modi per tantissimi di voi nativi. In amore, l'arrivo della Luna nel comparto ad inizio pomeriggio darà una grossa spinta a chi ha problemi affettivi da risolvere. Nessuno oserà mandare all'aria quel programma che avete minuziosamente preparato, ovviamente con l'obiettivo di trascorrere in totale relax questa giornata.

Non preoccupatevi di nulla ma fate quello che riterrete opportuno, ovviamente insieme alle persone che amate. Single, gli attuali vincoli astrologici parlano di un momento eccitante, tutto da scoprire e poi gustare. In positivo avanzamento, il frangente darà ottime speranze per quanto riguarda alcune situazioni legate a persone di vostra conoscenza. Nel lavoro, invece, forse è giunto il momento di cambiare qualche carta in tavola.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali di lunedì indicano una giornata discretamente positiva, valutata con le quattro stelle della normalità. Un'occasione da non tralasciare potrebbe sortire a fine giornata. In amore, in questo momento non vi mancano i mezzi: le circostanze per trascorrere serenamente dei bei momenti con la vostra metà ci saranno tutte.

Nel caso foste in attesa di risposte, dovete solo ricordarvi di non esagerare con le aspettative: se sarà sarà... Single, forse vi state chiedendo cosa vi impedisce di instaurare un rapporto amoroso duraturo, ma a questa domanda non riuscite mai a dare una risposta (o forse non volete). Cercate di analizzare il vostro carattere e, soprattutto, quello di chi sapete. Nel lavoro sarete molto concreti, avrete un'aria professionale che conquisterà i capi, ben felici di investire sulla vostra persona.

Pesci: ★★★. L'oroscopo di lunedì 11 gennaio predice una giornata poco efficace, specialmente nei rapporti interpersonali. In campo sentimentale, qualche bisticcio o scatto di nervosismo potrà far capolino durante le prime otto ore del periodo in questione.

Calma, tutto potrà essere sedato nel giro di poco. Sarà un giorno all'insegna del fare poco. Qualche dissapore nella coppia potrebbe nascere malgrado goffi tentativi di smorzare gli animi: nulla che non potrà essere gestito e compreso. Single, qualcuno si divertirà a rovinare i vostri piani! Dovreste riuscire, piano piano, a porre le basi per un rapporto duraturo e gratificante, a condizione di avere voglia di farlo. Nel lavoro, dopo un periodo smorto, la ripresa è in fase lievemente positiva: avrete dalla vostra il favore di venti favorevoli e vi sentirete finalmente in pace e in armonia con i vostri colleghi (finalmente).

Classifica dell'11 gennaio, le stelle dei 12 segni

La classifica completa interessante la giornata di lunedì 11 gennaio.

Il responso dettato dalle effemeridi e interpretato dall'oroscopo in questo caso vuole essere un riepilogo generale, pertanto riguarda tutti e dodici i segni dello zodiaco.

Le stelline di lunedì 11 gennaio: