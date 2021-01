L'oroscopo di sabato 9 gennaio prevede un nuovo inizio per i nati sotto il segno dei Gemelli, soprattutto nel lavoro con Giove in trigono dal segno dell'Acquario, mentre la Luna nel segno del Sagittario aiuterà i segni di fuoco a compensare, almeno in parte, la mancanza di Venere, ora nel segno del Capricorno. Pesci riuscirà a ritrovare un po’ d'intesa con il partner, mentre Bilancia riuscirà a gestire bene lo stress e conquistare l'obiettivo in ambito lavorativo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per la giornata di sabato 9 gennaio per tutti i segni zodiacali.

Previsioni di sabato 9 gennaio segno per segno

Ariete: recupererete un po’ di vigore dal punto di vista sentimentale ora che la Luna si trova nel segno del Sagittario. Se la vostra relazione ha attraversato qualche momento di burrasca, per questa giornata non avrete nulla da temere, godendo dunque di una maggiore intesa. Ciò nonostante sappiate che potreste inciampare più spesso in questi inconvenienti, considerato che Venere sarà in quadratura. Se foste single queste saranno le vostre ultime possibilità per farvi avanti. In ambito lavorativo invece avrete la fortuna di approcciarvi a tipi di lavoro dove saprete dare il massimo. Salute in leggero calo, ma comunque soddisfacente. Voto - 8

Toro: finalmente la Luna se ne va da questa posizione scomoda, e lascerà spazio e Venere in trigono dal segno del Capricorno.

L'Oroscopo di sabato 9 gennaio dunque riserverà per voi splendidi momenti in amore grazie alla vostra dolcezza nei confronti del partner. Se foste single e avete fatto un incontro importante di recente, dovreste valutare bene la situazione. Per quanto riguarda il lavoro le energie ci saranno. Quel che mancherà invece sarà la voglia, complice un Giove e un Mercurio in una posizione piuttosto scomoda.

Voto - 7

Gemelli: non una giornata da ricordare per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Questo cielo non sarà così favorevole, causando spesso momenti di instabilità nella vostra relazione di coppia. Per quanto riguarda i single meglio evitare figure piuttosto imbarazzanti per il momento. Ottimo invece il settore professionale. L'arrivo di Giove e di Mercurio in una posizione così favorevole vi metterà nella condizione adatta di riuscire a ottenere quel che volete nel lavoro, e le soddisfazioni dunque non tarderanno ad arrivare.

Voto - 7+

Cancro: se foste single, prima o poi dovrete affrontare certe questioni di cuore che a volte vi mettono in crisi. Se avete una relazione fissa, Venere in Capricorno vi metterà alla prova, dunque meglio tenersi alla larga da inutili drammi. Per quanto riguarda il lavoro avrete ancora qualche asso nella manica davvero interessante, e con Marte in sestile dal segno del Toro le energie non mancheranno per lavorare a pieno regime. Voto - 7-

Leone: sfera sentimentale che tornerà in risalto per le prossime due giornate secondo l'oroscopo, merito della posizione astrologica della Luna, in congiunzione al segno del Sagittario. Dunque la vostra relazione di coppia sarà forte, sarà stabile nel prossimo periodo, e quindi approfittatene per fare qualcosa di romantico insieme.

Se foste single i sentimenti di tenerezza e la voglia di stare in compagnia si faranno sentire. In ambito lavorativo invece è un momento difficile, e sarete chiamati a dimostrare di essere in grado di gestire questa situazione. Voto - 7+

Vergine: sfera sentimentale positiva solo a metà in questo periodo secondo l'oroscopo. Se da una parte avrete Venere in ottimo aspetto, dall'altra ci sarà la Luna in quadratura, e quindi per quanto riguarda la vostra relazione di coppia il romanticismo ci sarà, ma potrebbe mancare quello spunto, quella marcia in più per riuscire a godere al meglio della compagnia del partner. Se foste single corteggiate pure la persona che vi piace, ma senza essere troppo diretti. Nel lavoro radunate le forze per riprendere a lavorare bene, soprattutto in questo periodo che non avrete tanti astri favorevoli, ma fortunatamente neanche sfavorevoli.

Ottima invece la salute grazie a Marte positivo. Voto - 7,5

Bilancia. l'ottima posizione di Giove nel vostro cielo vi permetterà di gestire bene le vostre risorse in ambito lavorativo. Secondo le previsioni astrali del 9 gennaio sarete in grado di raggiungere i vostri obiettivi, anche in fasi di lavoro più stressanti. In amore la Luna in Sagittario sarà d'aiuto per la vostra relazione di coppia, ma Venere sarà negativa per un po’, dunque fate attenzione. Se foste single non mettetevi fretta e siate pronti ad affrontare una nuova relazione quando dite voi. In quanto a salute, questa sarà discreta. Voto - 7+

Scorpione: giornata intesa per voi nativi del segno, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Nell'ultimo periodo c'è stata la possibilità di riprendervi con le energie, ma adesso dovrete fare i conti con Marte e Giove negativi.

Sarà un periodo un po’ sottotono dunque, ma voi dovrete cercare di non gettare la spugna. Per quanto riguarda i sentimenti invece la vostra relazione al momento è sana, e non avrete nulla da temere. Se foste single secondo l'oroscopo provate a sfruttare il tempo libero che avete per dedicarvi alla ricerca del partner ideale. Voto - 7

Sagittario: oroscopo di sabato positivo per voi nativi del segno. In questa giornata potrete contare sulla Luna in congiunzione e dal punto di vista sentimentale andrà a compensare la mancanza di Venere. Ci saranno emozioni intense dunque, ma in seguito toccherà a voi continuare in questo modo. Se foste single potreste decidere di cambiare qualcosa in voi. Nel lavoro metterete tutto il vostro impegno per dare il meglio, anche quando le energie e la concentrazione non saranno al top.

Voto - 8-

Capricorno: ambiguità in amore che spariranno nel prossimo periodo secondo l'oroscopo, merito di Venere che entra in congiunzione. Vi state addolcendo sempre di più, e la vostra relazione di coppia andrà molto bene nel prossimo periodo. Per quanto riguarda i single non farete una grande fatica ad approcciarvi a nuove conoscenze. Nel lavoro le energie non mancheranno grazie a Marte, e questo periodo sarà piuttosto piacevole. Voto - 8,5

Acquario: relazione sentimentale in ripresa ma non del tutto secondo l'oroscopo. C'è ancora qualcosa che non vi convince del partner, ma questi dubbi si dissolveranno presto. Se foste single cercate di essere più sciolti, più morbidi quando siete con una persona per voi speciale. In ambito lavorativo sarete molto operativi considerati i tanti pianeti favorevoli.

Attenzione però alle energie che potrebbero calare velocemente. Voto - 7,5

Pesci: oroscopo di sabato che vedrà finalmente una maggiore intesa tra voi e il partner, grazie a Venere che torna favorevole. Forse la Luna quadrata potrebbe rallentarvi un po’, ma sarà comunque un periodo di crescita per la vostra relazione. Se foste single ricomincerete a nutrire maggior fiducia in voi stessi. In ambito professionale riprenderete a lavorare con una certa serenità. Salute molto buona con Marte in sestile dal segno del Toro. Voto - 7+