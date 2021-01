L'oroscopo di martedì 5 gennaio prevede che l'Ariete più sciolto in ambito sentimentale, ora che la Luna smette di essere negativa, mentre i Gemelli avranno l'occasione di mettere in chiaro alcune questioni sentimentali. Piccole polemiche potrebbero arrivare per i nativi Capricorno, complice la Luna in quadratura, mentre la giornata sarà incoraggiante per i nativi Acquario.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di martedì 5 gennaio 2021 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo martedì 5 gennaio 2021 segno per segno

Ariete: il cielo finalmente non vede più la Luna opposta.

Dal punto di vista sentimentale dunque sarete più sciolti, provando a recuperare quel romanticismo che nelle ultime giornate è mancato. Se siete single forse queste feste potrebbero avervi stremato un po', in ogni caso avrete modo di riprendervi in questo periodo. Nel lavoro sarà una giornata piuttosto calma, vi sentirete a vostro agio e arriveranno risultati di tutto rispetto. Salute ottimale e con voglia di fare attività. Voto - 7,5

Toro: capire le persone che vi circondano solitamente non è una cosa facile, ma secondo l'oroscopo di martedì 5 gennaio non solo apprezzerete la compagnia e la lealtà delle persone che amate, ma sarete in grado di dimostrarvi un buon punto di appoggio, soprattutto se siete nati nella terza decade. In ambito lavorativo prendere le cose con calma e impegno allo stesso tempo vi metterà nella condizione di mettere a segno risultati interessanti.

Salute non proprio al top, ma non mancherà la voglia di fare. Voto - 8-

Gemelli: cielo favorevole in questa giornata. La Luna in trigono dal segno amico della Bilancia vi darà la possibilità di chiarire alcune questioni di coppia. Venere inoltre presto si troverà in una posizione più agiata, dunque questo potrebbe essere il momento più adatto per rilanciare la vostra storia d'amore.

Se siete single non siete disposti a scendere a compromessi, e aspetterete tutto il tempo necessario per trovare qualcuno che vi ami davvero. In ambito lavorativo la situazione si sblocca e con Giove favorevole avrete l'occasione di dedicarvi ad un progetto lungo ma proficuo. Voto - 8+

Cancro: previsioni astrali del 5 gennaio non eccezionali per i nativi del segno.

La Luna si sposterà in una posizione meno favorevole, e lascerà campo libero al Sole opposto. In amore le emozioni saranno contrastanti, e la gelosia potrebbe assalirvi, dunque meglio controllarsi. Per quanto riguarda i single forse potreste pretendere troppo in questo periodo. Settore professionale sottotono ma comunque in miglioramento, bisognerà soltanto avere un pò di pazienza. Voto - 5,5

Leone: la vostra vita sentimentale al momento sarà piuttosto soddisfacente secondo l'oroscopo. Ciò nonostante le parole a volte non bastano, dunque di tanto di tanto dimostrate con i fatti il vostro amore nei confronti del partner. Se siete single qualche rapporto potrebbe prendere una piega diversa, che andrà interpretata bene. In ambito lavorativo i vostri obiettivi sono ambiziosi, ma con Giove opposto non sarà affatto facile.

Salute invece ottima. Non mancherà l'entusiasmo e la voglia di fare da parte vostra, a volte addirittura contagioso. Voto - 7+

Vergine: da questa giornata la Luna lascia il vostro cielo, ma non per questo la vostra relazione subirà un calo. Certo, il romanticismo calerà un po', ma avrete dalla vostra parte astri come il Sole, pronto ad illuminare la vostra relazione di coppia. Se siete single l'umore sarà tutto sommato discreto e sarete di buona compagnia. In ambito lavorativo questa giornata porterà buone idee, e alcune potrete metterle in pratica fin da subito. In quanto a salute, questa piano piano migliora, ma per il momento meglio non fare sforzi eccessivi. Voto - 7,5

Bilancia: oroscopo del 5 gennaio fantastico per i nativi del segno. Questo cielo prevede la Luna e Venere in ottimo aspetto, e dal punto di vista sentimentale la passione sarà la protagonista indiscussa della vostra relazione di coppia.

Se siete single riuscirete ad essere competitivi ed energici in questo periodo. Nel lavoro Giove in trigono dal segno dell'Acquario porterà un po' di fortuna, e anche se per alcune richieste sarà necessario del tempo, oppure vi sembreranno impossibili da esaudire, voi sicuramente ci riuscirete. Voto - 8,5

Scorpione: una giornata piuttosto mediocre per voi nativi del segno. La Luna in quadratura e Venere in sestile in contrasto tra loro portano alti e bassi dal punto di vista sentimentale, soprattutto per i nati nella terza decade. I single tenderanno a trascorrere il loro tempo con gli amici, ma forse potreste non divertirvi come sempre. Nel lavoro la situazione sarà stabile, dunque non aspettatevi risultati da primo della classe. Bene invece la salute.

Voto - 7-

Sagittario: giornata discreta dal punto di vista sentimentale. Le previsioni zodiacali del 5 gennaio annunciano la Luna e Venere in ottimo aspetto. Non mancherà dunque la passione tra voi e il partner, ma a volte risolvere qualche piccolo problema del partner gemella sarà sufficiente per farla felice. I single saranno in grado di dimostrarsi degli amici affidabili. Nel lavoro sentirete la voglia di mettervi in gioco e di affrontare nuove sfide con entusiasmo. Voto - 8

Capricorno: sfera sentimentale non al top in questa giornata. Potrebbero esserci alcune polemiche da parte vostra nei confronti del partner, complice la Luna in quadratura. Se siete single non sarà il periodo adatto per provare a ristabilire un legame con un amico. In ambito lavorativo superare certi ostacoli a volte non è facile, ma in questa giornata potreste riuscirci grazie a Mercurio in congiunzione.

Voto - 6,5

Acquario: emozioni in risalto in questa giornata secondo le previsioni astrali. In amore la Luna sarà in trigono dal segno della Bilancia, regalandovi emozioni e sentimenti tutti da vivere insieme al partner. Se siete single socializzare con gli altri sarà un'attività rivitalizzante per voi. In ambito lavorativo la giornata sarà piuttosto incoraggiante grazie a Giove in congiunzione, e sarete in grado di ottenere ottimi risultati. Voto - 8,5

Pesci: Venere in quadratura sarà ancora lì, ma non per molto fortunatamente. Ciò nonostante per queste prossime due giornate dovrete fare molta attenzione in amore, anche perché la Luna sarà in opposizione. Se siete single non mettetevi in mezzo a discussioni che non vi riguardano. In ambito lavorativo qualche idea interessante ci sarà, ma alcune potrebbero richiedere un'attenta valutazione.

Voto - 6