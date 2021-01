Le stelle lasciano presagire una giornata molto interessante per la Bilancia, è infatti un momento di rinascita e ripartenza per il segno, che può tagliare i ponti con il passato e concentrarsi solo sul presente e sul futuro. Per i Pesci è arrivato il momento di fare dei bilanci economici. Produttivo il Toro. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della giornata di martedì 5 gennaio per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di martedì 5 gennaio per tutti i segni

Ariete: questa è una giornata di preparazione per il segno, che mercoledì saluta finalmente Marte e la sua ostilità.

È un ottimo momento per quanto riguarda la sfera salutare, ideale anche per coloro i quali intendono iniziare delle cure o dei trattamenti specifici. Ok il lavoro.

Toro: è una giornata molto produttiva, durante cui si potranno gettare le basi per interessanti progetti futuri, lavorativi e non. Le stelle sorridono per quanto riguarda l'amore e i rapporti con gli altri, anche se lo stress e la stanchezza potrebbero dare vita a piccoli litigi.

Gemelli: l'oroscopo di martedì 5 gennaio lascia presagire una giornata ricca di novità per il segno. Soprattutto per quanto riguarda la sfera pratica e lavorativa infatti, qualcuno potrebbe ricevere una telefonata tanto attesa o una proposta inaspettata. Bene l'amore, ma la testa è rivolta altrove.

Cancro: potrebbero essere 24 ore ancora leggermente sottotono per il segno, tuttavia il cielo sta per cambiare e presto vi porta Marte in ottima posizione, pronto a proteggervi e tutelarvi.

Cautela dal punto di vista fisico e nei rapporti interpersonali.

Leone: l'oroscopo consiglia di sfruttare al massimo questa giornata, soprattutto nel caso in cui desideriate concludere un affare o firmare un nuovo contratto. Da mercoledì ci sarà da fare i conti con l'ostilità di Marte in posizione contraria e potreste essere costretti a rallentare.

Vergine: durante le prossime ore un'interessante proposta di affari potrebbe porsi lungo il vostro cammino e cambiarne radicalmente la meta. Prima di accettare o firmare qualsiasi cosa però sarà bene ragionare a fondo, valutando ogni pro e ogni contro.

Bilancia: è una giornata di rinascita e ripartenza per il segno, che può chiudere con il passato e concentrarsi sull'immediato futuro.

Sia in amore che per quanto riguarda la sfera lavorativa le stelle hanno grandi progetti in serbo per voi, non vi resta che sfruttare al meglio quest'ottima condizione astrale.

Scorpione: il consiglio dell'oroscopo per questa giornata è quello di giocare d'anticipo, soprattutto in ambito lavorativo, dove potreste essere ancora in attesa dell'occasione giusta per dimostrare le vostre capacità. Amore sereno e passionale.

Sagittario: secondo il presagio degli astri e delle stelle durante la giornata di martedì 5 gennaio qualcuno potrebbe fare un incontro interessante, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Bene il lavoro, ma attenzione alle rivalità.

Capricorno: l'oroscopo di martedì 5 gennaio lascia presagire 24 ore sottotono per il segno, qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie o accusare qualche lieve malessere fisico, soprattutto a gambe e schiena.

Acquario: con l'inizio del 2021 l'amore torna a ricoprire un ruolo centrale per il segno. C'è serenità all'interno dei rapporti di coppia e anche gli incontri sono favoriti. Qualcuno potrebbe vivere alcuni momenti di spossatezza e agitazione in ambito lavorativo, ma già dal mercoledì inizierà un buon recupero.

Pesci: è arrivato il momento di sedersi a tavolino e fare un attento bilancio di tutte le spese effettuate o previste durante il mese di gennaio. Gli astri sono positivi per quanto riguarda l'amore, la passione si riaccende e regala grandi emozioni. Bene il lavoro.