L'oroscopo della giornata di sabato 2 gennaio prevede un po’ di tensione al lavoro per i nativi Scorpione, che dovranno vedersela con Giove negativo, mentre Leone avrà tanti buoni propositi per iniziare al meglio questo nuovo anno. Toro dovrà fare attenzione alla Luna in quadratura, che potrebbe togliere la comunicazione con il partner, mentre Capricorno si sentirà particolarmente leggero e allegro, pronto ad affrontare al meglio la giornata. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di sabato 2 gennaio 2021 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo sabato 2 gennaio 2021 segno per segno

Ariete: inizierà bene questo fine settimana per voi nativi del segno.

La Luna si troverà in posizione favorevole, e dal punto di vista sentimentale godrete di un buon equilibrio con il partner. Se siete single vivacità ed entusiasmo torneranno ad essere presenti in voi, con la voglia di ricominciare alla grande questo periodo. Nel lavoro forse Mercurio potrebbe confondervi un po’ le idee, ma se per una volta commettete un errore non importa. L'importante è rialzarsi e dare sempre il massimo. Voto - 7,5

Toro: la Luna in quadratura gela i rapporti che avete con il mondo, partner incluso. In amore infatti potrebbe mancare la comunicazione con il partner, soprattutto ai nati nella prima decade. Meglio non forzare dunque, state fermi e aspettate il momento più opportuno. Se siete single qualche preoccupazione di troppo potrebbe indurvi a commettere un errore.

Nel lavoro fortunatamente Mercurio sostiene le vostre iniziative, e per voi sarà molto importante riuscire a portarle a termine. Voto - 6,5

Gemelli: ancora qualche dissidio in amore secondo l'oroscopo del 2 gennaio, complice questa Venere in opposizione. Forse è anche colpa vostra, perché magari potreste dedicare un po’ di attenzione in più al partner, oppure essere più comprensivi, e sostenere le sue battaglie.

Se siete single meglio stare con gli amici che con chi non vi desidera. Ottimo invece il settore professionale. Giove in trigono dal segno dell'Acquario vi aiuterà molto nelle vostre mansioni, e con una buona dose di energia e buona volontà andrete sicuramente lontano. Voto - 7-

Cancro: non ci sarà la Luna favorevole ma in generale la vostra relazione di coppia non soffrirà particolari problemi secondo le previsioni zodiacali di sabato.

Dunque passate il vostro tempo con il partner, fate qualcosa di bello insieme alla vostra famiglia, e vedrete che la semplicità a volte può rivelarsi straordinaria. Se siete single anche a distanza sarete in grado di dare una mano ad un amico. Nel lavoro potreste ritrovarvi di fronte a delle sfide, considerato che Mercurio vi ostacola al momento. Le cose infatti non sempre gireranno per il verso giusto, ma starà a voi riuscire a trovare valide soluzioni ai vostri progetti. Voto - 7,5

Leone: anno nuovo che inizierà alla grande per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, grazie alla Luna in congiunzione che sostiene le vostre imprese romantiche. Soprattutto voi single riuscirete a farvi forza e finalmente potreste quantomeno avvicinarvi e saper instaurare un bel dialogo con la persona che vi piace.

Se avete una relazione fissa il clima intorno a voi sarà bello da vivere, e non potrete chiedere altro quando il partner è felice con voi. Nel lavoro dovrete essere preparati ad eventuali imprevisti, che potrebbero mettervi in difficoltà, considerato che Giove sarà negativo per molto tempo. Ciò nonostante la buona volontà non mancherà da parte vostra. Voto - 8-

Vergine: se siete single sappiate che essere forti non significa essere sensibili verso la vostra possibile anima gemella. L'oroscopo vi consiglia di provare a dimostrare un po’ d'affetto in più. Se avete una relazione stabile Mercurio in buon aspetto favorisce il vostro legame di coppia, ma non è questo il momento di lasciarsi andare a dolci effusioni. In ambito lavorativo i successi che otterrete vi metteranno fiducia, e una gran voglia di continuare ad ottenere ancora buoni risultati.

Voto - 7,5

Bilancia: oroscopo di sabato ottimo per voi nativi del segno, grazie ad un cielo particolarmente splendente. In amore voi single non avrete rivali, dunque questo potrebbe essere il momento adatto per farsi avanti. Se avete una relazione fissa vi sentirete molto romantici, e all'occorrenza, un vero e proprio esempio da seguire. Se siete single mostrare sicurezza sarà il primo passo per conquistare la persona che vi piace. In ambito lavorativo questo sarà un periodo ottimo per provare a mettere le mani su un progetto ambizioso, che possa portare avanti la vostra carriera professionale. Voto - 8,5

Scorpione: se c'è stata un po’ di tensione nella vostra relazione di coppia nell'ultimo periodo, forse questo potrebbe essere il momento per parlarne e risolvere la questione secondo l'oroscopo di sabato.

Mercurio si trova in buona posizione e potrebbe aiutarvi nella comunicazione. Se siete single assicuratevi che la persona con cui parlate sia qualcuno di cui fidarsi. Nel lavoro se non ci saranno le condizioni per poter lavorare serenamente, sarà necessario trovare un ambiente in cui potrete dare il massimo. Voto - 6

Sagittario: avrete voglia di condividere il vostro tempo con i vostri amici, voi cuori solitari, secondo l'oroscopo, soprattutto i nati nella prima decade. Se avete una relazione stabile, sarete in grado di pensare con la vostra testa e preparare una serata speciale per la vostra anima gemella. La Luna e Venere in ottimo aspetto sapranno indicarvi la via migliore. Nel lavoro Marte in buona posizione vi dona energia ed entusiasmo, soprattutto verso le nuove mansioni.

Ciò nonostante prendete le cose con cautela, studiandole al meglio prima di agire. Voto - 8+

Capricorno: avrete modo di sentirvi più allegri, leggeri, e in sintonia con voi stessi ora che la Luna non vi ostacola, secondo l'oroscopo di sabato 2 gennaio. Per quanto riguarda la sfera sentimentale dunque, se avete commesso degli errori, chiederete perdono senza esitare, l'importante è che la vostra relazione torni a splendere. Se siete single sarete in grado di risolvere alcuni problemi di tipo sociale. Nel lavoro gli sforzi che avete fatto finora presto verranno ripagati. Voto - 8

Acquario: per vivere al meglio questa giornata, avrete bisogno di calma e tranquillità, secondo l'oroscopo. Questo cielo al momento prevede la Luna in posizione sfavorevole, dunque dal punto di vista sentimentale sarebbe opportuno non stressare il partner e viceversa.

Se siete single se qualcosa non vi andrà bene, aspettate il momento più adatto prima di mettere un punto definitivo. Nel lavoro per fortuna Giove vi darà una mano, la vostra carriera è andata avanti molto bene, ma in questa giornata forse sarebbe il caso di fare il punto della situazione. Voto - 6,5

Pesci: la pressione che avete in ambito professionale sarà difficile da gestire, ma sarà il pretesto perfetto per muoversi e svolgere bene un incarico. In amore presto avrete modo di recuperare il romanticismo tra voi e il partner, ma per il momento avere una relazione tutto sommato tranquilla sarà quasi una vittoria per voi. Se siete single avrete pensieri ottimisti e una gran voglia di amare. Un desiderio che presto potrebbe diventare realtà. Voto - 7