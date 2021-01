L'oroscopo di mercoledì 27 gennaio prevede una maggior lucidità per i nativi Sagittario, sia per quanto riguarda l'amore che il lavoro, mentre gli animi dei nativi Ariete saranno piuttosto agitati. L'umore dei nativi Leone non sarà il massimo, mentre la Bilancia potrebbe essere un po’ pretenziosa sotto certi aspetti. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per la giornata di mercoledì 27 gennaio per tutti i segni zodiacali.

Previsioni mercoledì 27 gennaio segno per segno

Ariete: se foste impegnati in una relazione di coppia, durante la giornata di mercoledì avrete a che fare con la Luna in quadratura dal segno del Cancro, oltre a Venere già negativa.

Il vostro animo sarà piuttosto agitato e in coppia mancherà quel feeling che solitamente risalta la vostra relazione. Se foste single non vi scioglierete così facilmente quando qualcuno proverà a farvi la corte. Per quanto riguarda il lavoro invece sarete instancabili, con energie e voglia a sufficienza per arrivare a fine giornata con buoni risultati. Voto - 7-

Toro: Oroscopo di mercoledì discreto per voi nativi del segno, con la Luna e Venere che vi daranno una marcia in più dal punto di vista sentimentale. Mente e cuore saranno in perfetta sincronia e ci saprete fare con il partner in questa giornata, così come voi single sarete in grado di farvi vedere sotto una luce differente verso la persona che vi piace. In ambito lavorativo non sarete di certo i primi della classe, ma con Marte positivo porterete a casa qualche risultato.

Voto - 7,5

Gemelli: vi sentirete pronti a lanciarvi in nuove sfide grazie a questo cielo. L'oroscopo della giornata di mercoledì infatti, prevede grande tenacia da parte vostra nel voler finire i vostri progetti attuali per lanciarvi in nuovi progetti. In amore magari i vostri sentimenti non saranno sempre così accesi, ma nei momenti dove lo sono, darete il massimo.

Se foste single lavorate meglio per migliorare autostima e fascino. Molto buone le energie, soprattutto se foste nati nella prima decade. Voto - 8-

Cancro: splendida Luna che si affaccia al vostro cielo secondo l'oroscopo di mercoledì. In questa giornata vedrete un lieve recupero dal punto di vista sentimentale, ma la strada da percorrere sarà ancora lunga prima che vediate nuovamente una relazione stabile.

Per quanto riguarda i single potrebbe essere una giornata di rilancio. In ambito lavorativo potrebbero presto arrivare delle occasioni importanti. Voto - 7,5

Leone: periodo che ultimamente non vi vede con un grande umore secondo l'oroscopo. Questo cielo infatti non ne vuole sapere di darvi una mano, e soprattutto per quanto riguarda il settore professionale faticherete a mantenere il passo. Qualche problema anche in ambito sentimentale, seppur non così accentuato, soprattutto per coloro nati nella seconda decade. Se foste single seguirete una certa filosofia verso l'innamorarsi. Voto - 6-

Vergine: oroscopo di mercoledì ottimo dal punto di vista sentimentale. La Luna e Venere si troveranno in buona posizione, e desidererete ottenere il meglio dalla vostra anima gemella, perdonando eventuali sbagli e andando avanti con il sorriso sulle labbra.

Se foste single potrebbe essere una bella giornata per distrarsi e non pensare ad altro. In ambito lavorativo forse potrebbe esserci qualche piccolo ritardo, che fortunatamente non inciderà più di tanto sul giudizio dei vostri progetti. Voto - 8-

Bilancia: previsioni astrali di mercoledì che vedranno la Luna favorevole. Di contro però Venere sarà ancora lì, pronta a tenervi d'occhio e a penalizzarvi al minimo errore. Dunque la vostra relazione di coppia sarà un po’ più piacevole, ciò nonostante potreste essere un po’ più pretenziosi. Per quanto riguarda i single dovrete cercare di risolvere un problema con un amico. Nel lavoro riuscirete a dare il meglio di voi, ma ci saranno ancora delle cose che vorreste perfezionare. Voto - 7

Scorpione: andrà tutto molto bene dal punto di vista sentimentale, con la Luna in trigono dal segno del Cancro e Venere in sestile dal segno del Capricorno.

Non avrete nulla da temere dunque con il partner, per cui godetevi al meglio questo periodo. Se foste single il bisogno di coccole potrebbe farsi sentire. Per quanto riguarda il lavoro la vostra routine potrebbe farsi piuttosto serrata considerato Giove e Mercurio negativi. Meglio non insistere su progetti che al momento non siete in grado di completare. Voto - 7,5

Sagittario: situazione lavorativa piuttosto convincente secondo l'oroscopo. Avrete una certa lucidità in questa giornata, e vi darete da fare con le vostre mansioni, ottenendo risultati davvero lodevoli. Molto buona anche la sfera sentimentale, seppur questo cielo non sia così entusiasmante. In ogni caso avrete la situazione sotto controllo e sarà molto piacevole stare insieme al partner.

Se foste single ritroverete un po’ di entusiasmo per affrontare al meglio la giornata. Voto - 8-

Capricorno: previsioni astrali che vedranno la Luna in opposizione per voi nativi del segno. Ciò nonostante ci sarà ancora Venere dalla vostra parte, dunque non dovrete perdere la speranza in amore. Se foste single potreste riuscire a fare qualcosa di buono per qualcuno. Per quanto riguarda il lavoro riuscirete ad esprimere molto bene le vostre potenzialità, merito anche di Marte in trigono dal segno amico del Toro. Voto - 7+

Acquario: oroscopo di mercoledì 27 gennaio sublime per quanto riguarda il lavoro. Sarete particolarmente apprezzati per il vostro operato, soprattutto se foste nati nella prima decade. In amore se foste single il vostro modo di amare sarà particolarmente apprezzato.

Se invece avete una relazione stabile vi mostrerete spesso disponibili nei confronti del partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8

Pesci: ottimo cielo per voi nativi del segno, con la Luna dal segno del Cancro e Venere in sestile dal segno del Capricorno che renderanno la vostra relazione molto romantica. Se foste single fate leva sui sentimenti se davvero volete fare breccia nel cuore della persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro potrebbe esserci qualche sfida non semplice da superare. Voto - 7,5