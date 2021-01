L'oroscopo della giornata di venerdì 22 gennaio prevede un po’ di paura o timidezza ad esprimere opinioni o sentimenti per i nativi Bilancia, forse per via di Venere in posizione sfavorevole, mentre Toro potrebbe essere più incline ad accettare richieste di ogni tipo, soprattutto romantiche. L'umore dei nativi Vergine sarà buono, con una maggiore consapevolezza di sé, mentre Scorpione dovrà rivedere la propria tabella di marcia al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo di venerdì 22 gennaio 2021 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo venerdì 22 gennaio 2021 segno per segno

Ariete: cercherete di essere concentrati sulle cose che veramente contano in questa giornata secondo l'oroscopo. In amore le emozioni che proverete sono genuine, ma al momento con Venere in quadratura sarà difficile esprimerle, che siate single oppure no. In ambito lavorativo le varie mansioni giornaliere da svolgere riusciranno a tenervi impegnato e a non pensare a niente di negativo. Voto - 7-

Toro: non siete ancora riusciti ad ottenere gratificazioni e soddisfazioni dal punto di vista lavorativo. Secondo l'oroscopo della giornata di venerdì infatti sarete un po’ distratti, con non molta voglia di fare, nonostante la salute sia davvero buona. In amore se siete single potrebbe essere la giornata adatta per costruire quel legame emotivo con la persona che amate.

Se invece avete una relazione stabile darete un grande valore ai sentimenti e alla vostra anima gemella, pronti ad accettare richieste piuttosto romantiche. Voto - 7,5

Gemelli: previsioni astrologiche di venerdì che vedranno un cielo ottimale in ambito lavorativo. Giove, Mercurio e Saturno in posizione favorevole vi aiuteranno ad essere sempre reattivi, pronti a tutto, anche in caso di incarichi più pesanti.

In amore se qualcosa non va, non lanciate subito l'ultimatum anzi, cercate di capire cosa non va. Con un atteggiamento comprensivo sarete in grado di risolvere più facilmente i vostri problemi. Se siete single potreste avere la possibilità di mettere alla prova le vostre emozioni. Voto - 8-

Cancro: l'oroscopo di venerdì 22 gennaio si rivelerà discreto dal punto di vista sentimentale grazie alla Luna in sestile.

Ciò nonostante fareste meglio comunque a non prendervi troppe libertà con il partner. Il vostro rapporto non è così sereno al momento. Se siete single potreste capire cosa provate davvero in questa giornata. Nel lavoro ci sarà un po’ di stanchezza, ma i progressi che state facendo vi faranno andare avanti. Voto - 7

Leone: caro Leone, non ci siamo con questo cielo che troppo spesso si appresta ad essere contrario nei vostri confronti. Secondo l'oroscopo infatti, dal punto di vista lavorativo avrete le idee poco chiare, al punto che una spiegazione in più non farebbe male. In amore se siete single prima di fare la prima mossa valutate la situazione. Se avete una relazione stabile questa Luna quadrata metterà qualche disagio tra voi e il partner.

Disagio che fortunatamente da domani dovrebbe sparire. Voto - 5

Vergine: ottima giornata per voi nativi del segno, con questo cielo che vede la Luna e Venere favorevoli. Dal punto di vista sentimentale dunque non avrete rivali, soprattutto voi single. Penderanno tutti dalle vostre labbra! Se avete una relazione stabile darete un valore enorme al vostro rapporto, particolarmente importante in questo periodo. Per quanto riguarda il lavoro sarete molto responsabili, e avrete un'enorme consapevolezza delle vostre azioni. Molto buona anche la salute. Voto - 9

Bilancia: previsioni astrali di venerdì che potrebbero vedervi un po’ timidi, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Questa Venere sfavorevole non vi farà sentire a vostro agio con il partner, al punto che i vostri sentimenti o le vostre opinioni faticheranno a uscire.

Discorso simile anche per voi single, solo che voi potreste anche approfittarne e trarre vantaggio da questa "debolezza". In ambito lavorativo le occasioni arriveranno, e con Giove e Saturno in trigono dal segno dell'Acquario dovete riuscire a sfruttarle. Voto - 6,5

Scorpione: settore professionale che procede lentamente secondo l'oroscopo del 22 gennaio. Potreste essere costretti infatti a rivedere i vostri piani. Solamente sufficiente la sfera sentimentale in quanto la Luna in opposizione agita un po’ la vostra relazione di coppia. Meglio non essere troppo precipitosi. Se siete single anche l'amore non sarà al top al momento, non mettete da parte le vostre emozioni. Voto - 6

Sagittario: un cielo discreto in questa giornata per voi nativi del segno l'oroscopo.

In amore cercherete di raggiungere un certo equilibrio nella vostra relazione di coppia, ma dovrete impegnarvi considerato che non ci saranno astri a sostenervi. Per quanto riguarda i single se siete riusciti a fare chiarezza nel vostro cuore allora sapete cosa fare. In ambito lavorativo riuscirete ad assumere una posizione di rilievo, dimostrando di essere la persona più adatta al vostro ruolo. Voto - 7+

Capricorno: configurazione astrale magnifica dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. La Luna e Venere in ottimo aspetto vi mettono in splendida forma, pronti a dare il meglio per la vostra anima gemella. Se siete single il vostro modo di amare sarà sincero e completamente disinteressato. In ambito lavorativo non abbandonate idee che sono davvero valide, anche se sarà necessario un po’ di tempo in più per svilupparle.

Voto - 8

Acquario: con gli ottimi risultati che state ottenendo in ambito professionale potreste anche decidere di provare nuovi metodi per ottenere risultati migliori. In amore invece faticherete un po’ considerato che la Luna sarà in quadratura. Attenti dunque dei possibili attacchi di gelosia. Se siete single potrebbero esserci degli ostacoli da superare per conquistare la persona che vi piace. Voto - 7+

Pesci: sarete più affettuosi dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo di venerdì. Questa Luna e questa Venere in posizione favorevole stanno facendo proprio bene alla vostra relazione di coppia, soprattutto per coloro nati nella terza decade. Se siete single e tenete davvero ad una persona, questo periodo sarà molto importante per voi.

Nel lavoro questo cielo non prevede tanti pianeti favorevoli, ciò nonostante con il giusto impegno potrebbero arrivare buoni risultati. Voto - 8-