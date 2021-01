L'oroscopo della giornata di sabato 30 gennaio prevede una giornata promettente per i nativi sotto il segno della Vergine, che avranno dalla loro parte la Luna in congiunzione, mentre per i Gemelli la sfera sentimentale sarà leggermente sottotono. Tornano le difficoltà per i nativi Leone, in particolare al lavoro, mentre il Cancro sarà in attesa di risposte.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di sabato 30 gennaio 2021 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo sabato 30 gennaio 2021 segno per segno

Ariete: il fine settimana comincia male dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo.

Venere in quadratura genera dubbi tra voi e la vostra anima gemella, tant'è che il vostro rapporto non sarà proprio il massimo. Su col morale, presto la situazione migliorerà. Se siete single sfruttate il tempo libero per dedicarvi a voi stessi. Nel lavoro saprete gestire molto bene l vostre mansioni, anche se le energie non saranno al top. Voto - 7-

Toro: oroscopo di sabato positivo per voi nativi del segno. In amore la Luna favorevole vi dona una carica eccezionale da utilizzare per far felice il partner. Rendetevi conto però che febbraio si avvicina, e con Venere che diventerà negativa, dovrete capire quale direzione prendere. Se siete single sognerete ad occhi aperti la vostra anima gemella. Nel lavoro Marte nel segno vi spinge a dare il massimo e non aver paura delle conseguenze.

Voto - 8-

Gemelli: previsioni astrali di sabato in calo a causa della Luna negativa dal segno della Vergine. In amore vorreste prendervi un po’ tempo per voi, per riflettere su di voi e sulla vostra relazione. Se siete single innamorarsi al momento è una parola grossa. Nel lavoro questo cielo promette qualcosa in più, con Giove e Mercurio che vi aiuteranno ad ottenere il meglio dal vostro impiego.

Voto - 7

Cancro: l'oroscopo della giornata di sabato preannuncia un'intesa leggermente migliore per voi, complice la Luna in una posizione più felice. Venere sta per spostarsi in una posizione migliore inoltre, dunque quale momento migliore per riprendere in mano la vostra relazione di coppia. Se siete single sarete in attesa di risposte, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Settore professionale che promette bene, anche se dovrete faticare tanto. Voto - 7,5

Leone: situazione lavorativa ancora incerta per voi nativi del segno. Diciamo che quando siete sotto pressione, e le cose non vanno, vi viene voglia di abbandonare tutto e lasciar perdere. Ebbene, cercate di resistere. In amore la vostra relazione non è di certo perfetta, ma lo sapete molto bene quanto amate il partner e quanto il partner ami voi. Se siete single spendete un po’ di tempo in più per voi stessi. Voto - 6,5

Vergine. un fine settimana super per voi nativi del segno, con la Luna e Venere che vi guardano sorridenti. In amore voi single sarete disposti a metterti in gioco e a sperimentare senza paura nuove sensazioni. Se avete una relazione stabile sarete in grado di capire al volo cosa è più adatto per la vostra anima gemella.

Nel lavoro sarà una giornata intensa, ma riuscirete a dimostrare con fermezza quanto valete. Voto - 9

Bilancia: le vostre abilità e le vostre competenze saranno importanti in ambito lavorativo secondo l'oroscopo della giornata di sabato, e l'aiuto di tanti pianeti come Giove e Mercurio, in trigono dal segno dell'Acquario, sarà fondamentale. In amore vi sentirete un po’ meglio con voi e stessi e con il partner, con la voglia di riprovare a stare insieme serenamente. Se siete single non vi dispiacerà conoscere qualcuno. Voto - 7,5

Scorpione: un cielo tutto sommato gradevole per voi nativi del segno. La Luna si sposterà in una posizione migliore per voi, e dal punto di vista sentimentale cercherete di risolvere quelle piccole incomprensioni causate di recente.

Se siete single le stelle potrebbero regalarvi un momento felice. Nel lavoro la situazione potrebbe essere leggermente più complicata del solito, dunque meglio non perdersi nei dettagli. Voto - 7+

Sagittario: forse potrebbe esserci qualche piccola incomprensione tra voi e la vostra anima gemella in questa giornata, tutta colpa della Luna in quadratura dal segno della Vergine. Nulla di grave, se dimostrare di saper gestire queste piccole problematiche. Se siete single sarete dolci e delicati, ma a tratti anche abbastanza insicuri. Per quanto riguarda il lavoro state andando bene, ma meglio non correre troppo con certi progetti. Voto - 7-

Capricorno: le stelle sembrano favorirvi in questo inizio di weekend secondo l'oroscopo. La Luna e Venere si troveranno in posizione favorevole e dal punto di vista sentimentale non potrete chiedere di meglio, con il partner che vi ama e con quella energia e fiducia che vi farà ben sperare per il vostro futuro.

Se siete single riuscirete ad essere abbastanza dolci con la persona che amate, a tratti romantici. Nel lavoro sarete al top della forma grazie a Marte, e i lavori da svolgere in questa giornata vi sembreranno più semplici. Voto - 8,5

Acquario: il vostro umore tenderà nuovamente a migliorare ora che la Luna smette di darvi fastidio. Dal punto di vista sentimentale dunque sarete più disponibili nei confronti del partner, così come voi single potreste stare al gioco di chi da un po’ vi sta facendo la corte. In ambito lavorativo ci sarà qualche occasione in più da sfruttare, ciò nonostante meglio non esagerare considerato che le energie non saranno al top. Voto - 8-

Pesci: la Luna diventerà negativa per le prossime due giornate. Il vostro stato d'animo non sarà dei migliori, e godersi l'armonia del partner potrebbe non essere così semplice come pensate.

Se siete single state alla larga da colo che vogliono solo farvi innervosire. In ambito lavorativo sarete inclini a limare ogni dettaglio nelle vostre mansioni, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 7-