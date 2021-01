L'Oroscopo del giorno 29 gennaio è pronto a valutare la qualità degli astri in vista del prossimo venerdì. Vogliosi di scoprire cosa dicono le previsioni zodiacali in merito all'amore e al lavoro? Favorevolmente sostenuti dall'Astrologia senz'altro gli amici nativi dell'Acquario, sostenuti dal quartetto formato da Saturno, Giove, Sole e Mercurio. Si profila altresì un ottimo periodo anche per il Sagittario: il simbolo astrale di Fuoco in questo frangente è stato valutato a cinque stelle. Invece, secondo quanto esposto nelle previsioni zodiacali del 29 gennaio ad avere un venerdì abbastanza impegnativo saranno coloro della Bilancia e dello Scorpione, rispettivamente indicati in periodo "sottotono" e da "ko".

Di seguito l'oroscopo del giorno su sentimenti e lavoro per i segni della prima sestina da Bilancia fino a Pesci.

Previsioni zodiacali del 29 gennaio

Bilancia: ★★★. Il prossimo venerdì 29 gennaio sarà sottotono per il segno della Bilancia, sì o no? Ebbene, gli astri indicano proprio un periodo poco fortunato, dunque sotto le attese, specialmente nei rapporti interpersonali o di lavoro. In amore, in base a quanto estrapolato dalle effemeridi di competenza, è urgente una riflessione su ciò che in questo momento della vostra vita ha valore e ciò che invece non ne ha più. Cercate di affrontare eventuali diatribe con il partner o con altri membri della famiglia a viso aperto. Single, non date per scontato che tutto andrà liscio come l'olio, ok? Sappiate che dovrete impegnarvi, perché Marte speculare negativo è pronto a disseminare ostacoli o incomprensioni anche in famiglia.

Nel lavoro, con astri dissonanti l'impazienza potrebbe giocare brutti scherzi. Siate vigili, la giornata potrebbe favorire ostacoli o contrattempi inaspettati.

Scorpione: ★★. Giornata decisamente "no", valutata nell'oroscopo quotidiano come negativa. Le relazioni familiari, decisamente meno quelle di lavoro, potrebbero andare incontro a piccole crisi soprattutto a causa della vostra incontenibile ansia.

L'Astrologia sul segno senz'altro consiglia di avere massima fiducia nel futuro. Di fronte ad un eventuale disagio emotivo, capirete in fretta cosa fare: cominciate pure a non coltivare paure o dubbi. Diversamente, iniziate con l'aprirvi verso il partner, senz'altro saprà come fare per aiutarvi e rassicurarvi. Single, irrequietezze di varia natura vi tormentano?

Vi sentite confusi? Certo, state attraversando un momento di sbandamento sentimentale in cui non sapete bene come comportarvi. Come palliativo potreste buttarvi nella vita sociale (virtuale): conoscere gente nuova spesso aiuta. Il lavoro invece sembra mostrare segni di ripresa.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 29 gennaio al Sagittario indica una giornata all'insegna delle cinque stelline della fortuna. Ottime le opportunità da sfruttare in campo sentimentale. Secondo quanto emerso dalle effemeridi, riportato fedelmente nelle previsioni del giorno, l'input raccomandato dalle stelle è quello di non isolarsi troppo. In amore, visto il momento a favore, l'oroscopo invita ad approfittare per mettere in sicurezza quella situazione un po' dubbia che ben sapete.

Con il partner cercate di essere più allegri, dolci e se possibile sforzatevi di risultare un tantino imprevedibili: l'essere troppo scontati non favorisce di certo la curiosità di chi si ha al proprio fianco. Single, la Luna vi osserva con un certo interesse, per questo vi sosterrà anche nelle iniziative più spericolate: anche così, sarebbe opportuno non mettervi a rischio in questo periodo. Lavoro in lieve ripresa: dalla prossima settimana le cose incominceranno sicuramente a muoversi e potreste intravedere un incremento negli affari.

Oroscopo e stelle di venerdì 29 gennaio

Capricorno: ★★★★. Giornata di fine settimana lavorativa valutata buona, anche se con una certa riserva su alcune decisioni da prendere in ambito famigliare. Alcuni nativi si troveranno probabilmente di fronte ad un bivio: attenti alla strada che sceglierete, da questa dipenderà gran parte del vostro futuro.

In amore, lasciarsi andare potrebbe essere la mossa ideale capace di rendere gioiosa la giornata: non pensate troppo ma agite d'istinto. Forse scoprirete alcuni lati della personalità che non sapevate. In caso di problemi, seppur a fatica, riuscirete a ritrovare un equilibrio abbastanza stabile in ambito affettivo. Se siete single invece, dedicate tempo sufficiente nel cercare di mettere a punto qualcuno tra i vostri progetti di vita. Molto presto potrebbe tornarvi utile avere in tasca un programma da mettere in pratica. Nel lavoro invece state all'erta, perché durante la giornata potreste andare incontro a qualche buona occasione.

Acquario: 'top del giorno'. In arrivo un venerdì 29 gennaio più che ottimo, in linea di massima positivo già dalla prima mattinata.

Per qualcuno potrebbe risultare, seppur a tratti, persino favoloso. Il buon umore caratterizzerà questa magnifica giornata. Sarà questo il dono che arriverà dalla fortunata combinazione dei vostri pianeti amici, il che vi renderà romantici con la persona amata. Single, la mente sarà libera ed il cuore leggero: vi sentirete come sospesi da terra, felici come non mai. Vi siete meritati questo senso di benessere e sarebbe giusto condividerlo con le persone che vi stanno vicino. Il momento è quello giusto per prendere una decisione importante, anche perché la vostra attuale visione della vita è molto più ampia del solito. Quindi non esitate a farlo, qualunque cosa facciate. Sul lavoro sarete motivati e opererete con tanto entusiasmo. La Luna porterà presto a raggiungere risultati incoraggianti.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 29 gennaio indica un periodo mediamente accettabile. Quindi assolutamente non negativo, anche se in certi frangenti potrebbe destare qualche piccola perplessità. Amore: il vostro partner, i figli o la famiglia saranno ben disposti a collaborare nel creare un'atmosfera serena. Diciamo che avrete la mente abbastanza libera da ansie o da eccessive preoccupazioni e questo eviterà litigi e discussioni col partner. Single, anche se avrete meno fermezza nei rapporti con gli altri, il vostro ottimismo consentirà di trovare finalmente punti di riferimento importanti. La fiducia in voi stessi supererà i vostri stessi dubbi e la vostra visione della vita diventerà molto più ottimista. Unica accortezza, non perdere il proprio realismo.

Purtroppo l’ambito lavorativo non vi darà i risultati che forse state aspettando: tranquilli. Potete sempre contare sulla vostra forza di volontà.