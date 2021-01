Il mese di gennaio sta lentamente arrivando alla sua conclusione. Leggiamo come andrà la giornata del 28 gennaio per tutti i segni con l'Oroscopo del giorno su amore e lavoro.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: in amore con l'arrivo del mese di febbraio arriveranno nuove opportunità, per questo motivo non sottovalutate fin da ora i nuovi incontri. Nel lavoro cercate di risolvere subito un problema.

Toro: per i sentimenti le storie che non vanno da tempo potranno essere chiuse definitivamente. Nel lavoro siete ancora in attesa di alcune risposte. Momento più agitato.

Gemelli: a livello sentimentale questo è un periodo utile per cercare di risolvere un problema.

Nel lavoro è un momento che della vostra parte, cominciate a pensare ora i nuovi progetti.

Cancro: in amore a breve Venere non sarà più in opposizione, per questo motivo si potrà avere un rilancio in una storia. A livello lavorativo meglio non essere troppo permalosi.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale con la Luna nel segno vivrete un momento migliore. Gli incontri sono favoriti. Nel lavoro alcune situazioni sono da prendere con le pinze, meglio evitare di strafare.

Vergine: per i sentimenti giornata che vi vede agitati, qualcosa sta cambiando per voi. Nel lavoro non manca qualche momento di tensione dettato dalla stanchezza.

Previsioni del 28 gennaio dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: a livello amoroso le coppie che stanno insieme da tempo riusciranno finalmente a superare alcuni ostacoli del passato.

A livello lavorativo il momento è favorevole e vi aiuta a raggiungere alcuni accordi.

Scorpione: a livello amoroso in questa giornata potrebbe essere molto più critici. Se una persona non è dalla vostra parte meglio evitare di andarle contro. Nel lavoro, se avete iniziato qualcosa di nuovo vi sentite sotto pressione.

Sagittario: in amore la Luna è in ottimo aspetto, per questo motivo i nuovi incontri saranno interessanti.

A livello lavorativo alcuni progetti che si erano fermati ora possono ripartire.

Capricorno: a livello sentimentale sarà possibile finalmente risolvere una difficoltà nata negli ultimi giorni. Le stelle sono della vostra parte. Nel lavoro è inutile lasciarsi le cose indietro, programmati di risolvere tutto entro breve.

Acquario: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore meglio evitare di creare tensioni inutili.

Siete comunque lontani dalla persona amata. Nel lavoro, se ci sono stati problemi potremmo essere superati.

Pesci: in amore questo è un periodo da sfruttare per dire come la pensate ad una persona. Nel lavoro il momento non è esaltante, state pensando ad un potenziale cambiamento.