L'Oroscopo settimanale dal 4 al 10 gennaio 2021 è pronto a catturare l'attenzione svelando in anteprima pagelle, classifica e previsioni della settimana in arrivo per gli ultimi sei segni.

In evidenza in questo contesto, quindi, sono i soli segni appartenenti alla sestina di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Riguardo i voti assegnati, diciamo subito che nella settimana ad avere la miglior pagella tra i sei simboli sotto analisi sarà uno solo, ovvero Bilancia (voto 10) che risulta essere il segno al "top della settimana". Si prospettano sette giorni altrettanto favorevoli anche per i nati in Scorpione (voto 9) ed in parte anche per i Sagittario (voto 8).

A chiudere il gruppo, l'Acquario (voto 6) insieme a pesci (voto 6), entrambi considerati in periodo sufficientemente stabile.

Senza dilungarci troppo, andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo da lunedì 4 a domenica 10 gennaio e la classifica completa posta alla fine.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 10. Per molti dei nativi del segno la prima settimana piena di gennaio sarà improntata tutta all'insegna della serenità, della buona fortuna e della felicità. Perciò tale periodo è stato sottolineato da giornate quasi tutte belle e performanti. A portare ottime opportunità da spendere tutte in campo sentimentale sarà l'arrivo della Luna in Bilancia a cui faranno seguito altre due giornate altrettanto buone, in questo caso indicate dall'Astrologia con le cinque stelle della fortuna.

Per essere precisi, mercoledì, giovedì e sabato si presume possano essere ottimi frangenti, ben disposti a favorire rapporti e/o iniziative a carattere sentimentale, interpersonale o professionale. Seppur a fasi alterne, a dare scampoli di buona positività saranno anche le a quattro stelle di lunedì, venerdì e domenica.

Il resoconto astrologico di vostra competenza; a voi trarre le conclusioni:

Top del giorno martedì 5 gennaio - Luna nel segno;

martedì 5 gennaio - Luna nel segno; ★★★★★ mercoledì 6, giovedì 7, sabato 9;

★★★★ lunedì 4, venerdì 8, domenica 10.

♏ Scorpione: voto 9.

Valutato un pelino sotto a quello della Bilancia, il frangente in arrivo si annuncia molto positivo per tanti di voi del segno. Punto centrale sarà l'ingresso nel settore della Luna, presente nel vostro comparto dalle 09:53 di giovedì 7 gennaio. Ad incorniciare la giornata "top" saranno tre splendidi periodi: lunedì 4, mercoledì 6 e venerdì 8 gennaio sono previsti tutti a massima positività, sottolineati dalle cinque stelline della buona sorte.

Scopriamo come sono state posizionate le stelline al completo, da lunedì a domenica:

Top del giorno giovedì 7 gennaio - Luna nel segno;

giovedì 7 gennaio - Luna nel segno; ★★★★★ lunedì 4, mercoledì 6, venerdì 8;

★★★★ martedì 5, domenica 10;

★★★ sabato 9 gennaio 2021.

♐ Sagittario: voto 8. Settimana decisamente ottima, purtroppo non completamente. Infatti, questo periodo vedrà un pessimo avvio ma sicuramente un ottimo proseguo con un weekend confortante. In pratica voi del segno potete contare ad occhi chiusi su un meraviglioso sabato 9 gennaio, senz'altro valutato al "top" per merito dell'ingresso della Luna nel comparto: garantiti amore e sentimenti al massimo della positività sia in coppia che da single. Giornata poco positive invece saranno quelle di martedì e mercoledì, entrambe valutate in negativo.

Analizziamo nei minimi dettagli le stelline giornaliere di vostra competenza:

Top del giorno sabato 9 gennaio - Luna nel segno;

sabato 9 gennaio - Luna nel segno; ★★★★★ giovedì 7, venerdì 8, domenica 10;

★★★★ lunedì 4 gennaio;

★★★ martedì 5 gennaio;

★★ mercoledì 6 gennaio.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 7. In arrivo una settimana valutata abbastanza buona per tanti nativi del segno, anche se osserverà un andamento a fasi alterne. A dare pensiero saranno solamente lunedì 4 e martedì 5 gennaio, rispettivamente da considerare con il "sottotono" e il "ko". Calma e nervi saldi, vi rifarete senz'altro venerdì 8 gennaio con la spettacolare "top del giorno" generata dall'ingresso di Venere nel comparto. Poi da considerare ottime anche le giornate di sabato e domenica pronte a dare cinque stelle a tutto il weekend.

Prendete nota dei giorni buoni e meno buoni e poi subito a scrutare all'interno della scaletta posta a seguire.

Il responso settimanale da lunedì a domenica:

Top del giorno venerdì 8 gennaio - Venere nel segno;

venerdì 8 gennaio - Venere nel segno; ★★★★★ sabato 9, domenica 10;

★★★★ mercoledì 6, giovedì 7;

★★★ lunedì 4 gennaio;

★★ martedì 5 gennaio 2021.

♒ Acquario: voto 6. Si prevede per voi nativi una settimana abbastanza "gestibile", con la parte centrale e finale (mercoledì e domenica) da tenere assolutamente sotto acuta osservazione. In pratica, ci state chiedendo anche quali saranno i giorni buoni, giusto? Bene, togliamo subito l'angoscia dell'attesa rendendo disponibili le stelline quotidiane impostate sui singoli giorni da lunedì a domenica. Curiosi di sapere cosa riserveranno le stelle la prima settimana del nuovo mese?

Bene, ecco a seguire il resoconto astrologico di vostra competenza:

★★★★★ martedì 5, venerdì 8 - Mercurio nel segno;

★★★★ lunedì 4, giovedì 7, sabato 9;

★★★ mercoledì 6 gennaio;

★★ domenica 10 gennaio.

♓ Pesci: voto 6. Le giornate prese in considerazione in questo contesto osserveranno un andamento a basso profilo per voi nativi, soprattutto giovedì e venerdì. Poi, in gran parte saranno abbastanza positive o nella media. Quasi tutto il periodo comunque sarà vissuto in semplicità e, in gran parte, immerso nella quotidiana routine. Quindi, escludendo le sole giornate rilevate con possibili frangenti negativi ossia giovedì 7 e venerdì 8 gennaio, le altre chi più e chi meno avranno tutte la spunta positiva. Ottime per mettere in pratica progetti, fare scelte importanti o cercare di dare soluzione ad eventuali problemi in atto le giornate di lunedì e martedì, entrambe considerati a cinque stelle.

La classifica stelline relativa ai prossimi sette giorni:

★★★★★ lunedì 4 e martedì 5;

★★★★ mercoledì 6, sabato 9 e domenica 10;

★★★ giovedì 7 gennaio;

★★ venerdì 8 gennaio 2021.

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

La classifica della settimana da lunedì 4 a domenica 10 gennaio, pertanto valida per l'intero comparto astrale è pronta per essere esaminata. Confermiamo che il segno al "top" per la prossima settimana sarà Bilancia, primo in classifica. Al secondo posto troviamo lo Scorpione seguito a pari merito da Vergine e Sagittario. Centro classifica rappresentato a questo giro da Gemelli, Cancro e Capricorno con, in penultima posizione, Ariete, Leone, Acquario e Pesci. Chiude la scaletta il Toro, situato all'ultimo posto.

Il riepilogo condensato segno per segno:

1° Bilancia , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° Scorpione, voto 9;

3° Vergine e Sagittario, voto 8;

4° Gemelli, Cancro e Capricorno, voto 7;

5° Ariete, Leone, Acquario e Pesci, voto 6;

6° Toro, voto 5.

Il responso astrologico espresso dall'oroscopo settimanale dal 4 al 10 gennaio 2021, dunque incentrato sulla prima settimana piena di gennaio, è arrivato a fine.

Il prossimo appuntamento con le previsioni, la classifica e i voti settimanali riguarderà il periodo compreso tra il 11 e il 17 del corrente mese.