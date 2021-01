L'Oroscopo del giorno, di lunedì 4 gennaio annuncia due transiti astrali di notevole interesse di cui uno riguardante i sentimenti in generale. Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Le successive previsioni astrologiche saranno incentrate sui sei simboli zodiacali appartenenti alla seconda sestina. Nel dettaglio, l'Astrologia svela due novità, una decisamente negativa l'altra positiva. Parlando quindi di momento "no", da segnalare il pessimo aspetto di Plutone, in quadratura a Marte: purtroppo la "non positiva" specularità di questi ultimi prospetta un lunedì "sottotono" al Leone. Invece dal punto di vista della positività giornaliera, la congiunzione Sole-Mercurio andrà a favore dei Gemelli, segno indicato al "top".

Un altro lato negativo del periodo sarà generato dalla Luna: in questo frangente l'Astro d'Argento si troverà sotto stretta quadratura da Venere, nuovamente a scapito del Leone, al momento posizionato all'ultimo posto in classifica (ko). Invece, parlando di giornata positiva, la presenza della Luna nel segno della Vergine regalerà a quest'ultimo ottimi auspici, in primis a coloro con problemi aperti in campo affettivo/sentimentale.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla scaletta con le stelline quotidiane per poi passare a verificare le previsioni zodiacali di lunedì segno per segno.

Classifica stelline 4 gennaio

Il prossimo lunedì ha già ricevuto il lasciapassare per la positività? Diciamo che non proprio tutti i segni avranno una buona giornata.

La classifica stelline quotidiana interessante il prossimo 4 gennaio, come annunciato in apertura, in questa sede riguarderà solamente i segni della prima sestina, ossia quelli compresi tra Ariete e Vergine. In questo caso l'Astrologia annuncia la prima posizione e ovviamente la "top del giorno" a vantaggio dei Gemelli. Pochi gli altri segni fortunati, tutti da confermare o da scoprire nel prosieguo.

A voi il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

: Gemelli; ★★★★★: Toro, Cancro, Vergine;

★★★★: Ariete;

★★★: Leone.

★★: Nessuno.

Previsioni zodiacali del 4 gennaio: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★. L'oroscopo del 4 gennaio al segno dell'Ariete predice un periodo buono, anche se con momenti sicuramente impegnativi ai quali tener testa.

In amore il periodo "no" vissuto recentemente dovrebbe essere passato. Ormai questa giornata mostra segnali di ripresa e potrebbe essere utile per riflettere sul perché capitano sempre a voi gli stessi impacci o problemi che siano. Se vi piace avere una relazione movimentata non è mai troppo tardi per iniziare. Fate ciò che vi suggerisce il cuore! In coppia non stuzzicate il partner, poiché alla fine potrebbe perdere la pazienza: se possibile, godete di ogni istante in armonia. Single, se state aspettando buone notizie da un po' di tempo, in questo periodo la Luna potrebbe accontentarvi. Sarà sicuramente una fase di ripresa questa in arrivo, per tanti settori della vostra vita. In tanti vi renderete conto che migliorando la comunicazione nelle relazioni con gli altri, tutto sarà più facile.

Siate pronti a costruire nuove relazioni, stabili e felici, magari che vi facciano dimenticare tutte le sofferenze del passato. Nel lavoro, il momento è molto incoraggiante per realizzare nuovi progetti, o per rivedere situazioni che necessitassero di un maggior impegno. Voto 8.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★★. Le previsioni astrologiche di lunedì indicano molto positiva questa parte della settimana, regalando soddisfazioni in campo sentimentale proprio in questo giorno. In amore, vi sentirete allegri e frizzanti. Avrete voglia di novità e se non arriveranno da sole farete di tutto per andarle a cercare: sappiatelo, Urano vi renderà molto attivi in questa direzione in quanto in ottimo trigono al Sole in Capricorno. E questo modo di fare dinamico sarà assai gradito al partner che da tempo ormai sta aspettando di essere sorpreso da un vostro gesto: fatelo con passione, audacia e spensieratezza.

Single, una fervida fantasia tingerà di colori variopinti la giornata di lunedì. Lasciatevi pure andare ai sogni, ai desideri o a ciò che più vi piace soprattutto sapendo che, in ogni caso, non riuscirete mai a perdere il senso della realtà. Nel lavoro, la giornata vi vedrà indaffarati e anche molto affaticati. Tranquilli, alla fine tutto ciò che farete sarà ripagato e la soddisfazione vi renderà particolarmente felici. Voto 9.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): top del giorno. L'Astrologia del giorno, in base a quanto evidenziato dall'oroscopo, preannuncia un inizio settimana quasi certamente "col botto". Imparando a tralasciare quei lati un po' pesanti del vostro carattere (che ben conoscete) certamente trascorrerete dei momenti sereni, soprattutto in famiglia.

In amore, l'intesa con la dolce metà sarà ottima grazie a un risveglio improvviso di passione e complicità. Idee e soluzioni brillanti si faranno vive in voi e senza troppa fatica riuscirete a creare un'atmosfera magica e intrigante nei confronti del partner. Single, preparatevi a ricevere delle notizie interessanti: gli astri vi comunicheranno qualcosa in grado di rivoluzionare allegramente la vostra giornata. Altresì, la Luna potrebbe dare nuove possibilità di svago oppure favorire alcune opportunità per frequentare o sentire delle persone che condividono i vostri stessi ideali di vita. Nel lavoro, raccoglierete tutti i frutti del vostro operato: potrete realizzare dei buoni guadagni. Concedetevi pure qualche lusso, come quello di acquistare nuovi capi di abbigliamento o regalarvi qualcosa di importante.

Voto 10.

Oroscopo e stelle del 4 gennaio: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di lunedì predice la possibilità che possa davvero presentarsi una giornata stupenda. Quindi un periodo certamente capace, almeno secondo quanto lasciato intendere dalle effemeridi, di restituire ottime soddisfazioni in diversi comparti della quotidianità. In campo sentimentale avrete una grande voglia di sfuggire alla solita routine e sicuramente vi sentirete disponibili a qualsiasi novità in fatto d'amore e/o d'avventura. Per molti ci potrebbe essere un consolidamento definitivo della sfera affettiva con la pianificazione di progetti importanti, ovviamente da condividere con il partner. Single, in questa giornata potrete dedicare del tempo solo a voi stessi, al vostro corpo e alla vostra mente: nessuno (o quasi) vi disturberà.

Gli altri saranno in perfetta armonia con voi e non potrete pretendere compagnia migliore di quella che avrete. Nel lavoro invece, sarebbe un vero peccato restare in disparte facendosi rubare la scena. Perciò, seguite il vento e datevi una mossa, cavalcando la situazione. Vi attendono novità e momenti frizzanti: questo lunedì tutto vi sembrerà possibile. Voto 9.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★. L'oroscopo di domani prevede che questo avvio di settimana si presenterà con la carta poco allettante indicante i periodi "sottotono". In amore, sotto il tiro della quadratura in atto tra Luna e Venere, astri nemici per via della loro speculare negatività, la confusione regnerà sovrana sia in famiglia sia nella vita di relazione. Il denaro forse sarà motivo di discussione in casa: troverete il partner insopportabile, troppo pretenzioso e pronto a discutere per ogni spesa non messa in preventivo.

La vita di coppia, se non questo lunedì, almeno da martedì o massimo mercoledì potrebbe iniziare ad andare molto meglio di quanto sperato: per una volta sarebbe opportuno che vi lasciaste alle spalle certe questioni del passato, molte delle quali già risolte o superate. Single, non sarà difficile raggiungere il giusto equilibrio tra i vari settori della vita, a patto di metterci una buona dose di impegno; se invece vi lascerete prendere dall'indecisione, concretizzare qualcosa sarà un problema. Nel lavoro si presume possa essere un giorno davvero particolare: fate attenzione ai cambiamenti, potrebbero celare delle insidie. Diciamo che toccherà a voi saper valutare con attenzione eventuali scelte da fare, senza incolpare la sorte per eventuali sbagli.

Voto 7.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 4 gennaio, preannuncia una giornata davvero ottima, oltre le più rosee attese. L’unico desiderio che avrete sarà la speranza che duri così, per sempre. Una piccola novità nel frattempo potrebbe rallegrare la parte centrale del periodo. La sfera sentimentale invece sarà pervasa da influssi quasi magici, potranno nascere legami che avranno tutte le possibilità di durare a lungo: le stelle faranno del tutto per assecondare ogni vostro desiderio, sappiatelo. Single, il giorno si profila denso di soddisfazioni: ogni vostra aspettativa finalmente potrebbe essere gratificata. Avrete una gran voglia di stare in mezzo alla gente, anche se il periodo non lo consente. Qualcuno magari potrebbe anche trovare nuovi interessi.

Nel lavoro infine, potrete inserire il "pilota automatico" perché tutto andrà bene. Le realizzazioni ottenute con i recenti impegni terranno alto il morale e vi riempiranno di soddisfazione. Sfruttate come meglio potete questo giorno e, se voleste compiere passi in avanti o dare il via a nuove collaborazioni, sappiate che il momento sarà quello giusto per provarci. Voto 9.

È possibile continuare con ♎Bilancia, ♏Scorpione, ♐Sagittario, ♑Capricorno, ♒Acquario e ♓Pesci.