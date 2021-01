L'Oroscopo della settimana dal 4 al 10 gennaio 2021 è pronto a dare riscontro sui prossimi sette giorni in calendario. In analisi la prima settimana completa del mese attuale, valutata in base alla qualità del cielo astrale relativo a ognuno dei sei segni sotto la lente. Ovviamente come da titolo, in questa sede saranno trattati in esclusivamente Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Diciamo subito che ad avere pieno appoggio dagli astri in questa prima parte del mese di gennaio saranno solo tre fra i sei appena citati: al "top" risulta Vergine (voto 8), subito dopo troviamo Gemelli (voto 7) con l'Ariete (voto 6) e il Cancro (voto 6).

Invece si pronostica un periodo sotto le attese, secondo le previsioni dell'oroscopo da lunedì 4 a domenica 10 gennaio, per i nativi in Toro (voto 5): curiosi di appurare qualcosa di più? Bene, passiamo pure a svelare i prossimi transiti lunari e, a seguire, i dettagli sui singoli segni.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di cominciare a decantare le nuove previsioni generate dall'oroscopo della settimana da lunedì 4 a domenica 10 gennaio, come da copione daremo info sugli imminenti transiti della Luna nei segni. Il periodo in analisi conterà in tutto tre cambi di settore programmati in altrettanti tre segni che andremo subito a svelare. Questa settimana dare inizio ai transiti sarà la Luna in Bilancia, presente nel segno d'Aria già da questo martedì 5 gennaio alle ore 06:42.

Il secondo cambio di settore interesserà osserverà la giornata di giovedì 7 gennaio, quando alle ore 09:53 osserveremo nel firmamento il formarsi della Luna in Scorpione. La settimana potrà ritenersi conclusa con l'arrivo della Luna in Sagittario prevista sabato 9 gennaio.

Parlando ancora di transiti, in questo caso non interessanti l'Astro d'Argento, da segnalare l'arrivo di Venere in Capricorno e Mercurio in Acquario.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 6. Valutato appena sulla linea della sufficienza, il periodo in arrivo offrirà poche soddisfazioni sulle quali poter gongolare. Sabato e domenica, diciamolo subito, potrebbero essere le vostre due giornate "no": soffrirete abbastanza per via di convergenze astrali certamente poco congeniali al segno.

Il consiglio è di giocare d'anticipo, magari mettendo al sicuro situazioni, progetti o quant'altro di vostro interesse, ovviamente rimandando ad altra data ove possibile. Per i restanti giorni vi rimandiamo alla scaletta preposta all'uopo.

Le stelline della settimana da lunedì a domenica con i giorni su cui puntare:

★★★★★ mercoledì 6 e giovedì 7;

★★★★ lunedì 4, martedì 5 e venerdì 8;

★★★ domenica 10 gennaio;

★★ sabato 9 gennaio.

♉ Toro: voto 5. L'oroscopo della settimana annuncia un periodo decisamente poco affidabile, sia dal punto di vista sentimentale che nelle attività da lavoro. Indubbiamente, non mancherà qualche giornata ottima, come quella di lunedì 4 gennaio che andremo a confermare tra pochissimo. Cogliamo l'occasione per mettervi in guardia in vista delle giornate relative a mercoledì, giovedì e venerdì, tutte valutate come negative.

Invece tra le migliori, a svettare sarà senz'altro quella a cinque stelle di lunedì 4 gennaio. Stabilità e discreto periodo invece nelle giornate di martedì, sabato e domenica, tutte valutare a quattro stelle. A questo punto partiamo subito con l'evidenziare in modo diretto e completo la situazione relativa alle stelline dei prossimi sette giorni.

La classifica:

★★★★★ lunedì 4 gennaio;

★★★★ martedì 5, sabato 9 e domenica 10;

★★★ giovedì 7 e venerdì 8;

★★ mercoledì 6 gennaio.

♊ Gemelli: voto 7. Periodo abbastanza compatto per voi nativi, senza troppi raggiri o impedimenti. La partenza della settimana come pure l'ultimo giorno del periodo andranno alla grande. Invece saranno purtroppo entrambe negative le giornate coincidenti con la fine della settimana lavorativa e l'avvio del weekend.

Infatti, venerdì 8 e sabato 9 gennaio faranno registrare rispettivamente due e tre stelle. Invece, arriveranno cinque ottime stelline martedì 5 e domenica 10 del mese. Da non sottovalutare certamente il giorno 6 e il giorno 7, ambedue messe in preventivo con quattro stelle. La migliore in assoluto? Lunedì 4 gennaio, favoriti grazie alla "top del giorno".

La situazione stelline giorno per giorno:

Top del giorno lunedì 4 gennaio;

lunedì 4 gennaio; ★★★★★ martedì 5 e domenica 10;

★★★★ mercoledì 6 e giovedì 7;

★★★ venerdì 8 gennaio;

★★ sabato 9 gennaio.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 7. L'oroscopo settimanale secondo quanto estrapolato dal cielo astrale al momento, indica la possibilità di poter contare su buone chance, sia in amore che nel lavoro.

La prima settimana piena del nuovo mese si aprirà nel migliore dei modi con un mercoledì 6 gennaio al massimo della positività. Il giorno 9 invece riserverà pessimo "sottotono" e, purtroppo. Cercate di superare il periodo usando una certa attenzione nelle cose che andrete a fare, poi il resto sarà alla vostra portata.

Il report espresso dalle stelle giorno per giorno:

Top del giorno mercoledì 6 gennaio;

mercoledì 6 gennaio; ★★★★★ lunedì 4 e giovedì 7;

★★★★ martedì 5 e venerdì 8;

★★★ sabato 9 gennaio;

★★ domenica 10 gennaio.

♌ Leone: voto 6. Inizierà bene il periodo, visto le stelline relative a lunedì 4 e giovedì 7 gennaio. Sotto stress da pianeti dissonanti invece, domenica 10, assolutamente da non prendere sottogamba: potrebbe essere una giornata di sconfitte a tutto campo se - e qui viene il bello - voi nativi non seguirete i consigli elargiti nelle nostre previsioni giornaliere.

Intanto, l'Astrologia settimanale prevede, oltre a quella di domenica, una giornata abbastanza scarsa anche sabato 9: tre stelle relative ai periodi "sottotono" sono un po' pochino, lo sappiamo, d'altronde questo è quanto messo in conto dalle effemeridi purtroppo!

Vediamo il resto della scaletta:

★★★★★ venerdì 8 e sabato 9;

★★★★ mercoledì 6, giovedì 7 e domenica 10;

★★★ lunedì 4 gennaio;

★★ martedì 5 gennaio.

♍ Vergine: voto 8. L'oroscopo della settimana dal 4 al 10 gennaio prevede che partirà davvero benissimo il periodo, per finire altrettanto bene o certamente in modo accettabile in tutti i sensi. Non arrabbiatevi, non ci siamo sbagliati nel valutare voi nativi con l'ottimo voto 8 in pagella, e ve lo dimostreremo con i fatti. Iniziamo: giovedì 7 gennaio (certamente avrete già sbirciato la scaletta) che sarà una giornata da "ko", dunque, sottoscritta da due stelline.

Visto che siamo in tema, il 6 gennaio arriverà la giornata con tre stelle "sottotono", e poi? Basta, da adesso in poi solo giorni belli e positivi. Infatti il giorno 10 porterà i colori della "top del giorno" e tutti gli altri a seguire.

Il responso astrale riepilogativo:

Top del giorno domenica 10 gennaio;

domenica 10 gennaio; ★★★★★ lunedì 4, martedì 5 e sabato 9;

★★★★ venerdì 8 gennaio;

★★★ mercoledì 6 gennaio;

★★ giovedì 7 gennaio.

