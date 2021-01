Prosegue questo nuovo weekend del mese di gennaio. Scopriamo come andrà la giornata di sabato 16 gennaio 2021. Di seguito leggiamo come cambia la situazione astrologica per i 12 segni zodiacali, con le stelle sul lavoro, amore e salute.

Ariete: a livello lavorativo è possibile che dobbiate fermarvi a riflettere per capire quali sono le soluzioni migliori da adottare. Per quel che riguarda l'amore sarà meglio affrontare le questioni con maggiore calma.

Toro: buona giornata per il segno zodiacale del Toro. A livello lavorativo potrete valutare delle nuove collaborazioni. Per quel che riguarda il campo amoroso dopo delle giornate non semplici da gestire, vedrete una buona ripresa.

Gemelli: in campo amoroso siate cauti, potrebbero infatti nascere dei conflitti. Per quel che riguarda il lavoro, alcune questioni non saranno semplici da affrontare.

Cancro: per i nati sotto il quarto segno zodiacale, nella giornata di sabato 16 gennaio la Luna sarà favorevole. A livello amoroso potrete fare delle scelte che porteranno a delle belle emozioni. In campo professionale non mancano buone opportunità.

Leone: Marte e Mercurio sono contrari, per questo motivo sarà meglio saper gestire le situazioni sentimentali. Nel lavoro possibili buone intuizioni in arrivo.

Vergine: vi sentite particolarmente stanchi, ma in questa giornata potrete in parte recuperare in serata. In amore vi sentite agitati, mentre in campo lavorativo è possibile che dobbiate affrontare delle polemiche.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: con Venere contraria, alcune situazioni sentimentali si riveleranno complesse in questa giornata, sarà però possibile fare degli incontri. Nel lavoro ci saranno alcune situazioni da affrontare.

Scorpione: vi sentite ottimisti in questa giornata, nel lavoro però cercate di non essere troppo nervosi e fate le cose con calma.

In campo sentimentale con la Luna favorevole potrete fare le scelte giuste.

Sagittario: in campo sentimentale avete voglia di costruire qualcosa di importante con la persona che amate. Buone idee non mancano in campo lavorativo, anche se potrebbe esserci un lieve calo.

Capricorno: per i nati sotto il terzultimo segno zodiacale la giornata di sabato 16 gennaio sarà caratterizzata da situazioni favorevoli in campo amoroso, potrete ricevere infatti delle risposte.

In campo lavorativo non mancano buone prospettive.

Acquario: a livello sentimentale sarà meglio mantenere la calma. Per quel che riguarda il lavoro, il Sole entra nel segno nei prossimi giorni e potrete recuperare alcune situazioni.

Pesci: momento di recupero psicofisico per il segno. Diversi pianeti sono dalla vostra parte ed anche la Luna è favorevole, è un buon momento per fare incontri amorosi.