Una nuova settimana del mese di gennaio sta per prendere il via per tutti i segni zodiacali. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 4 gennaio 2021 con i cambiamenti e le novità che porteranno, nel lavoro e in amore, stelle e pianeti.

Ariete: in amore se c'è stata una crisi in una storia, sarà meglio rimanere tranquilli almeno fino alla fine della settimana. Nel lavoro ci sono da affrontare delle importanti questioni, per questo motivo agite subito.

Toro: per i sentimenti le coppie che stanno insieme da tempo potranno fare i progetti importanti. Nel lavoro, a causa di Saturno dissonante non mancherà qualche dubbio.

Gemelli: a livello sentimentale potreste vivere dei momenti di tensione nei rapporti con una persona della Vergine. Nel complesso però l'energia non manca. Nel lavoro, con Saturno e Giove favorevoli, riuscirete a ritrovare una certa capacità di azione.

Cancro: in amore meglio agire con attenzione, non mancherà comunque un momento di incertezza. Le coppie di lunga data devono risolvere alcune questioni. A livello lavorativo non manca qualche attenzione in più, ma non per questo motivo dovrete mollare.

Leone: per i sentimenti alcune storie non stanno andando come vorreste, non mancheranno dei problemi da affrontare. Nel lavoro sentite una maggiore stanchezza in questo momento.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale questo è un periodo per i sentimenti che porterà delle verifiche, fortunatamente siete forti e sapete gestire tutto per il meglio.

Nel lavoro quest'anno porterà al compimento di diversi progetti, per questo motivo pensate sempre al futuro con positività.

Previsioni e oroscopo del 4 gennaio 2021: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: in amore riuscirete a risolvere alcuni problemi che andavano avanti da mesi. A livello lavorativo, per ritrovare serenità dal punto di vista economico, ci vorrà del tempo.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale, in amore con la Luna contraria ci saranno ancora delle indecisioni, in particolare per chi vive due storie.

Nel lavoro, se avete fatto delle richieste, finalmente arriveranno le risposte che cercavate.

Capricorno: in amore momento che porta delle emozioni e con una persona del Cancro potrebbe nascere un'intesa particolare. A livello lavorativo non manca un momento di forza, potreste iniziare perfino un nuovo progetto.

Acquario: per i sentimenti al momento non state vivendo storie esaltanti, occorrerà aspettare il prossimo fine settimana. Nel lavoro momento di maggiore nervosismo, meglio controllare le parole.

Pesci: in amore, con la Luna in opposizione potrebbero nascere alcune discussioni in una storia, attenzione a questi momenti di crisi. Nel lavoro ci vorrà maggiore prudenza dal punto di vista economico.