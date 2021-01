Il mese di gennaio entra nel vivo per tutti e dodici i segni zodiacali. Approfondiamo le previsioni e l'Oroscopo di sabato 2 gennaio 2021, giornata che è anche la prima del weekend. Amore e lavoro saranno assoluti protagonisti.

Predizioni zodiacali per la prima sestina

Ariete: in amore alcune situazioni lentamente si stanno sbloccando. Gennaio comunque sarà positivo nelle storie. Nel lavoro i progetti che nascono in questa giornata potranno essere importanti e positivi per il futuro.

Toro: per i sentimenti non ci sarà una grande energia in questa giornata, per questo motivo è meglio evitare scontri.

Nel lavoro, se possibile, cercate di fare le cose che vi interessano.

Gemelli: a livello sentimentale con la Luna e Venere dissonanti potrebbero arrivare alcuni problemi. Nel lavoro se recentemente ci sono state alcune tensioni, un progetto dovrà essere rivisto.

Cancro: in amore se ci sono stati conflitti occorre cercare di recuperare. A livello lavorativo vi sarà qualcosa di nuovo e qualche opportunità in più.

Leone: a livello sentimentale, grazie alla Luna e Venere favorevoli, si potranno fare incontri speciali. Nel lavoro è meglio evitare di fare il passo più lungo della gamba.

Vergine: per i sentimenti - con la Luna nel segno - non mancheranno momenti interessanti da vivere. Alcuni cambiamenti imprevisti però potranno arrivare a breve. Nel lavoro c'è la possibilità di risalire, ma molto dipende da quello che farete.

Previsioni e oroscopo del 2 gennaio: la giornata della seconda sestina

Bilancia: in amore sarebbe meglio dimenticare alcune situazioni che non vanno e vivere i rapporti con maggiore serenità. Nel lavoro, con Giove favorevole, potreste mettervi alla prova.

Scorpione: a livello amoroso è meglio evitare alcune polemiche con la persona che sta al vostro fianco.

Chi è solo da tempo deve darsi da fare. A livello lavorativo non è il momento corretto per lasciare il certo per l'incerto. Ci sono diverse problematiche da risolvere.

Sagittario: a livello amoroso, con Venere nel segno, la prima settimana di gennaio andrà bene. Non mancheranno delle belle novità e opportunità. Nel lavoro, se dovete portare avanti un progetto, occorre fare tutto con calma e attenzione.

C'è comunque la possibilità di recuperare.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale la giornata potrebbe portare maggiore energia. Il fine settimana aiuta le relazioni appena nate. Nel lavoro potrebbe partire qualcosa di nuovo, come una nuova strada da percorrere.

Acquario: per i sentimenti è un momento agitato, i problemi che nascono ora potrebbero cambiare il corso delle cose. A livello lavorativo ci vuole maggiore pazienza, il momento in generale non è dei migliori.

Pesci: in amore non tutto sta andando come vorreste, fortunatamente siete forti. Nel lavoro qualcosa potrebbe cambiare all'ultimo secondo. Ricordiamo che il mese comunque sarà importante.