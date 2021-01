Si conclude la settimana a cavallo tra il 2020 e 2021. Terminate le festività natalizie, vediamo come prosegue il periodo astrologico per i dodici segni zodiacali leggendo le previsioni e l'Oroscopo del 3 gennaio 2021, con amore e lavoro assoluti protagonisti.

Ariete: in amore è probabile che possiate andare incontro ad alcuni litigi con la persona amata, c'è voglia di chiarire nel rapporto. Nel lavoro ci sarà da affrontare un' importante questione.

Toro: per i sentimenti, anche se non sono mancate alcune difficoltà, si potrebbe tentare di risolvere un problema nato di recente. Nel lavoro avrete la possibilità di ottenere qualcosa in più.

Gemelli: a livello sentimentale situazione che potrebbe portare a dei momenti di conflitto, ci sono ancora dei contenziosi da risolvere. Nel lavoro qualcuno potrà essere contro di voi.

Cancro: in amore giornata positiva, non manca però qualche contrasto da dover superare. A livello lavorativo siete rimasti bloccati per alcune questioni importanti, ma ora si può ripartire.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale potrebbero nascere alcune incomprensioni con la persona che sta al vostro fianco. Nel lavoro non mancano le buone idee e con la Luna nel segno si potrà fare qualcosa in più.

Vergine: per i sentimenti i nuovi incontri non sono da prendere con superficialità, alcune storie potranno diventare importanti da qui ai prossimi mesi. A livello lavorativo riuscirete a superare alcune tensioni.

Previsioni e oroscopo del 3 dicembre 2021: la giornata

Bilancia: in amore con la Luna nel segno vivrete delle ore interessanti. C'è una maggiore energia. Nel lavoro cercate di affrontare tutto con maggiore serenità, avete voglia di tornare protagonisti.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale, in amore potreste sentirvi agitati. Le storie che nascono adesso non sono esaltanti.

Nel lavoro è importante fare scelte diverse rispetto al passato.

Sagittario: a livello sentimentale giornata che porterà qualche difficoltà è polemica da controllare. Meglio evitare alcuni conflitti. A livello lavorativo cercate di gestire tutto con attenzione e cautela.

Capricorno: per i sentimenti abbiamo Marte e Luna favorevoli, per questo motivo vivrete dei momenti positivi.

Nel lavoro meglio evitare scontri verbali.

Acquario: a livello sentimentale, se dovete fare una scelta tra due persone questo è il momento ideale. Nel lavoro ci sono buone opportunità per il futuro.

Pesci: in amore giornata non esaltante per iniziare alcune discussione. Meglio essere prudenti. Nel lavoro, se pensate a qualcosa di nuovo questa è l'occasione per darvi da fare.