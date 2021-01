Sabato 9 e domenica 10 gennaio troviamo sul piano astrologico la Luna stazionare nell'orbita del Sagittario, nel frattempo Mercurio, Saturno e Giove sosteranno in Acquario. Marte ed Urano permarranno in Toro, così come Venere, Plutone ed il Sole rimarranno stabili nel segno del Capricorno. In ultimo, Nettuno proseguirà l'orbita in Pesci come il Nodo Lunare resterà nel domicilio dei Gemelli.

Oroscopo del fine settimana favorevole per Toro e Leone, meno conciliante per Sagittario ed Ariete.

Cancro malinconico

Ariete: fiacchi. Marte, Plutone ed il Sole di Terra potrebbero rendere scarno il bottino energetico del primo segno zodiacale, coi nativi che preferiranno rinviare le incombenze meno urgenti a data da destinarsi, in modo da scongiurare lo stress.

Toro: amore top. Venere trigona al binomio Urano-Marte irradierà la sesta casa favorendo, con ogni probabilità, la comunicazione in coppia per i nati Toro. In tal modo i nativi potranno tornare su ruggini pregresse avute con l'amato bene, per chiarirle una volta per tutte.

Gemelli: imbronciati. Il tono umorale del primo segno d'Aria avrà buone chance di dover fare i conti con le posizioni poco concilianti del duetto Sole-Luna, il quale andrà a smorzare il solito brio nativo. Amore in secondo piano.

Cancro: malinconici. Le giornate che chiuderanno questa settimana di gennaio potrebbero vedere i nati Cancro alle prese con un pizzico di nostalgia, dove basterà vedere una foto o leggere una lettera di qualche anno prima per stimolare la loro malinconia.

Lavoro top per il Leone

Leone: lavoro top. Ad avere una marcia in più questo weekend sarà, c'è da scommetterci, la seconda decade del segno, la quale potrà godere a piene mani dello stimolante influsso lunare di Fuoco che li agevolerà nell'ascesa professionale.

Vergine: acquisti. Dalla seconda parte del 9 gennaio e per tutta la domenica, il secondo segno di Terra sarà presumibilmente pervaso da una gran voglia di shopping, che soddisferà concedendosi degli acquisti non proprio indispensabili.

Bilancia: spensierati. Sebbene nell'ambiente lavorativo potrebbero continuare le maldicenze sul loro conto, i nati Bilancia non se ne cureranno più di tanto assumendo un mood spensierato, grazie a Marte che uscirà dall'opposizione ed alla Luna amica in Sagittario.

Scorpione: ostinati. 48 ore dove i contrattempi al lavoro probabilmente non mancheranno, come non mancherà nemmeno l'ostinazione dei nati Scorpione nel perseguire i propri obiettivi professionali, con ottimi risultati al seguito.

Pesci nervosi

Sagittario: confusi. Il Luminare notturno sui loro gradi quadrerà Nettuno in Pesci nella quinta dimora, e ciò potrebbe appannare idee ed intenti di casa Sagittario, rendendo i nativi poco lucidi nel prendere decisioni, soprattutto in coppia dove, invece, Giove e Saturno li spingeranno ad operare delle scelte.

Capricorno: focus familiare. Il focus del weekend del terzo segno di Terra potrebbe essere incentrato sul rapporto figlio-genitore, dove servirà affrontare delle argomentazioni, sinora considerate tabù, in modo da chiarirle in maniera definitiva.

Acquario: passionali. Le faccende di cuore in casa Acquario avanzeranno probabilmente col vento in poppa in questo weekend, dove i nativi riusciranno ad essere attenti alle esigenze dell'amato bene e, al contempo, sfoderare una coinvolgente passionalità.

Pesci: nervosi. Nelle ore mattutine di sabato sarà probabile qualche fastidioso imprevisto lavorativo che, con ogni probabilità, renderà i nativi particolarmente nervosi nella giornata di domenica, quando nemmeno il partner riuscirà a rasserenarli.