Le previsioni per l'Oroscopo di lunedì 4 gennaio annunciano una grande forza in ambito sentimentale per i nati sotto il segno del Toro, forti di una bella Luna in ottimo aspetto, mentre Mercurio in trigono per il segno della Vergine aiuterà i nativi del segno a riprendere quota nel lavoro. Potrebbero nascere alcune incomprensioni per i Gemelli a causa di questo aspetto poco favorevole, mentre le relazioni nate in questo periodo per i nativi Capricorno saranno avvantaggiate. Vediamo nel dettaglio l'oroscopo della giornata di lunedì 4 gennaio 2021 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo lunedì 4 gennaio 2021 segno per segno

Ariete: questa giornata non sarà di certo la migliore della settimana secondo l'oroscopo. La Luna in opposizione vi mette in una posizione svantaggiata in amore, anche se Venere continua a darvi manforte. Continuate a dimostrare il vostro amore per il partner, ma poi non sottolineate che siete voi la colonna portante della vostra relazione. Se siete single sentimenti ed emozioni nei confronti di chi amate potrebbero essere un po’ discordanti. Nel lavoro potreste essere un po’ confusi. Meglio fare un po’ d'ordine. In quanto a salute diciamo solo che le energie non mancheranno. Voto - 6,5

Toro: previsioni astrali del 4 gennaio davvero splendide per voi nativi del segno. La Luna si affaccerà in posizione favorevole e godrete di ottima intesa di coppia dal punto di vista sentimentale.

Per quanto riguarda i single sarete romantici, delicati ma estremamente sensuali con chi amate. Nel lavoro vi sembrerà tutto quasi una sfida, affrontandole al massimo delle vostre potenzialità. Voto - 8+

Gemelli: configurazione astrale non molto convincente in questa giornata di lunedì. La Luna e Venere infatti saranno negativi e sarà facile causare incomprensioni o litigi con il partner.

Per quanto riguarda i single potrebbero esserci momenti di tensione o stress. Bene invece il settore professionale. La voglia di fare e metterci impegno nelle vostre mansioni non mancherà affatto grazie a Giove in trigono dal segno dell'Acquario. Bene anche la salute, soprattutto per i nati nella prima decade. Voto - 7-

Cancro: con il transito della Luna in sestile dal segno della Vergine, l'oroscopo di lunedì si rivelerà ottimale dal punto di vista sentimentale.

Interessante dunque questa prima settimana dell'anno con il partner, godetevi il periodo senza pensare ai problemi. Se siete single sarete tentati e vorreste lasciarvi andare, ma forse potreste fermarvi un momento a valutare i pro e i contro. In ambito lavorativo non avrete motivi per non sentirvi soddisfatti dei vostri risultati, anche se non saranno da primo della classe. Voto - 8-

Leone: un cielo senza infamia e senza lode al momento dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. Qualcosa potrebbe cambiare dal punto di vista professionale, e dovrete essere pronti per riuscire a cogliere l'opportunità. Giove è sfavorevole, e presto anche Mercurio, dunque meglio essere preparati. In ambito sentimentale il bisogno di amore e di emozioni sarà colmato in questa giornata, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Per quanto riguarda i single questa giornata potrebbe regalare un po’ di tranquillità. Voto - 7+

Vergine: inizio di settimana fantastico secondo l'oroscopo. In amore sarete incontenibili, e regalerete al partner tutto il vostro amore in maniera completamente disinteressata. Per quanto riguarda i single se volete liberarvi di eventuali preoccupazioni o dubbi sentimentali questa potrebbe essere la giornata adatta. Nel lavoro Mercurio vi sosterrà dal segno del Capricorno, e sarete in grado di riprendere quota e rispettare le scadenze. Salute forse un po’ altalenante, ma sufficiente per arrivare a fine giornata. Voto - 8,5

Bilancia: provate a lasciarvi andare a qualche abbraccio in più voi single secondo l'oroscopo di lunedì 4 gennaio. La compagnia degli amici vi farà bene e in questo periodo il sostegno degli altri sarà utile.

Se avete una relazione stabile potrebbe essere una buona idea dedicare più tempo alla vostra anima gemella, e provare a rafforzare il legame che vi unisce. In ambito lavorativo forse mantenere l'equilibrio con tutto quello che avete da fare non sarà facile considerato anche questo cielo, ciò nonostante dovrete almeno provarci. Voto - 7+

Scorpione: giornata senza troppe problematiche in generale secondo l'oroscopo. La Luna sarà in buon aspetto, e in amore la vostra relazione di coppia sarà stabile, e andrà avanti serenamente. Se siete single tutto potrebbe sembrarvi un po’ più piatto e avrete bisogno di qualcosa di nuovo. Nel lavoro gli impegni cominciano ad aumentare e voi non potrete stare certo con le mani in mano. Fortunatamente per voi Mercurio si trova in buona posizione.

In quanto a salute, questa sarà tutto sommato buona. Voto - 7+

Sagittario: sfera sentimentale che potrebbe conoscere una crisi passeggera secondo le previsioni zodiacali di lunedì. Con la Luna in quadratura infatti la vostra relazione di coppia non sarà così piacevole. Meglio dunque non introdurre argomenti che potrebbero causare litigi o incomprensioni. Se siete single riuscirete ad essere di compagnia con amici o persone per voi importanti, ma di amore al momento non se ne parla. In ambito lavorativo potrebbero arrivare delle offerte allettanti che richiederanno un'attenta valutazione. Ottima la salute grazie a Marte in trigono dal segno dell'Ariete. Voto - 7-

Capricorno: i rapporti nati nell'ultimo periodo saranno avvantaggiati in questa giornata secondo l'oroscopo.

La posizione favorevole della Luna porterà una buona dose di romanticismo tra voi e il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i single sicurezza e serenità interiore vi metteranno a vostro agio se in questa giornata avete deciso di farvi avanti. Nel lavoro Mercurio in congiunzione vi renderà in grado di gestire alla grande tutte le vostre mansioni, senza particolari criticità. Salute forse in calo, ma nulla di preoccupante. Voto - 8+

Acquario: oroscopo di lunedì più che soddisfacente dal punto di vista lavorativo. La posizione di Giove vi aiuterà ad avere le giuste intuizioni con i vostri incarichi, e sarete sicuramente apprezzati per le vostre abilità. In amore non sarà una giornata da ricordare, ma quantomeno godrete di una buona intesa di coppia, che farà andare avanti la vostra relazione senza problemi.

Se siete single ci sarà il desiderio di rimettersi in gioco e questa potrebbe essere la giornata adatta per iniziare. Voto - 8-

Pesci: previsioni astrali di lunedì non altezza delle vostre aspettative. La Luna sarà in opposizione e Venere continuerà ad essere negativa, dunque in amore non aspettatevi rose e fiori. Per quanto riguarda i single il desiderio non mancherà di certo, quello che manca sono i fatti. Nel lavoro parteciperete molto alle attività professionali in questa giornata, ma saranno piuttosto sfiancanti, il che significa che la salute potrebbe non essere delle migliori. Voto - 6,5