Prosegue la prima settimana di gennaio. Come andrà la giornata di martedì 5 gennaio 2020? Scopriamolo di seguito leggendo le previsioni dall'Ariete ai Pesci con l'Oroscopo su lavoro, salute e amore.

Ariete: in questa giornata a livello sentimentale sarà meglio esprimere i vostri sentimenti, cercate di evitare situazioni stressanti. In campo lavorativo potrete avanzare delle richieste, ma dovrete tenere a bada l'ansia.

Toro: per i nati sotto questo particolare segno la giornata a livello sentimentale si farà più concreta. Dopo le difficoltà vissute nell'ultimo periodo, è un momento di ripresa. A livello lavorativo cercate di fare le cose con calma.

Gemelli: le coppie che hanno vissuto un problema, ora potranno cercare di trovare delle soluzioni. In campo lavorativo con Giove attivo è possibile che nascano delle opportunità.

Cancro: per i nati sotto il quarto segno zodiacale la giornata di martedì 5 gennaio inizia con qualche disagio in campo amoroso. Alcuni confronti potrebbero non risultare appropriati, è possibile che sorgano delle polemiche. In campo lavorativo le situazioni che nascono in questo periodo saranno utili per il futuro.

Leone: è possibile fare degli incontri in questa giornata, non mancheranno emozioni da vivere. Nel lavoro cercate di risolvere le problematiche con una maggiore buona volontà.

Vergine: i nati sotto il sesto segno zodiacale iniziano questa giornata con una maggiore energia rispetto alle precedenti.

Presto Venere sarà attiva e ci sarà un buon recupero di vitalità a livello amoroso. Nel lavoro cercate di fare attenzione alle questioni legali.

Astrologia giornaliera dei segni zodiacali

Bilancia: vi sentite nervosi in questa giornata, in campo lavorativo non riuscite a concentrarvi. Per quel che riguarda il lato amoroso sarà possibile recuperare il tempo perduto.

Scorpione: periodo complesso da gestire il livello amoroso, è possibile che ci siano stati dei malintesi. Nel lavoro qualcuno potrebbe pensare di non farcela, ma bisognerà ritrovare la forza.

Sagittario: i nati sotto questo segno in questa giornata non dovranno strafare, in particolare nel lavoro. In amore, con Giove in aspetto interessante, ci sono delle belle prospettive da valutare.

Capricorno: per i nati sotto questo segno martedì 5 gennaio sarà un'ottima giornata per recuperare energia, in particolare al livello lavorativo.

In amore alcune sensazioni potrebbero non essere chiare.

Acquario: evoluzioni positive per quel che riguarda il settore professionale. In amore, qualcuno potrebbe anche pensare di chiudere un rapporto, se questo non lo rende felice.

Pesci: l'ultimo segno zodiacale in questa giornata si sentirà un po' nervoso, sarà meglio cercare di rilassarsi di più. Nel lavoro cercate di fare le scelte in modo ponderato. Per quel che riguarda il settore sentimentale vi sentite particolarmente agitati.