Giovedì 7 gennaio troveremo sul piano astrologico la Luna viaggerà dal segno della Bilancia allo Scorpione, mentre Venere stazionerà sui gradi del Sagittario. Marte assieme ad Urano proseguiranno l'orbita in Toro, così come Nettuno rimarrà stabile in Pesci. In ultimo, Giove e Saturno resteranno nel domicilio dell'Acquario come Mercurio, Plutone ed il Sole continueranno il moto in Capricorno. Oroscopo quotidiano favorevole per Sagittario e Leone, meno roseo per Cancro e Ariete.

Sul podio

1° posto Acquario: romantici. Giornata di metà settimana che potrebbe vedere i nati Acquario particolarmente attenti alle esigenze del partner, in particolar modo le prime due decadi che saranno in vena di romanticherie.

2° posto Leone: passionali. La scintilla della passionalità in coppia avrà buone chance di riaccendersi in questo giovedì di casa Leone, soprattutto per coloro che hanno da poco intrapreso una relazione sentimentale. Probabili perplessità professionali dal tardo pomeriggio.

3° posto Sagittario: lavoro top. Grazie al duetto Giove-Venere in posizione armonica, il terzo segno di Fuoco potrà presumibilmente avanzare col vento in poppa nelle faccende professionali, con tanto di risultati eccellenti al seguito.

I mezzani

4° posto Gemelli: mattina sprint. Con la Luna nel loro Elemento durante la prima parte del giovedì, i nativi potranno dedicarsi a quelle attività pratiche spesso procrastinate, in modo da ultimarle e snellire la mole di lavoro dei giorni successivi.

Con lo spostamento del Luminare in Scorpione, invece, meglio ritagliarsi qualche pausa di relax.

5° posto Bilancia: shopping. 24 ore dedite allo shopping quelle che parranno prospettarsi per il secondo segno d'Aria, il quale si prodigherà nell'acquisto di oggetti particolarmente utili alla professione, sebbene un po' costosi.

6° posto Pesci: revisioni finanziarie.

Giornata che potrebbe rivelarsi utile per fare il punto della situazione finanziaria in casa Pesci, specialmente per la terza decade che sarà alle prese con qualche uscita economica inaspettata.

7° posto Scorpione: umore flop. Malgrado la Luna nel segno dal pomeriggio, le disarmonie planetarie tenderanno a smorzare i benevoli influssi del Luminare donando, come spiacevole conseguenza, un tono umorale uggioso ai nativi.

8° posto Toro: taciturni. La retrogradazione uraniana sui loro gradi quadrata al duetto Giove-Saturno e, dalle ore pomeridiane, opposta anche alla Luna renderanno, con ogni probabilità, particolarmente silenziosi i nati Toro, soprattutto quando l'argomento sarà il lavoro.

9° posto Capricorno: puntigliosi. Nella seconda parte di questo giovedì Mercurio quadrerà sia la Luna che Marte dalla nona dimora, e ciò potrebbe far emergere una delle peculiarità native, ovvero la puntigliosità che farà storcere il naso a più di una persona.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: relax. Con un parterre planetario spiccatamente disarmonico come in queste 24 ore, i nati Cancro farebbero meglio a ritagliarsi ampi spazi di relax in modo da ritemprare il loro benessere psico-fisico.

11° posto Ariete: nervosi. Giovedì in cui il primo segno zodiacale potrebbe avere un diavolo per capello nel ménage amoroso, a causa di Marte quadrato al terzetto Mercurio-Giove-Saturno che terrà banco per l'intera giornata.

12° posto Vergine: dispersivi. Il bottino energetico dei nati Vergine sarà stracolmo, ma malgrado ciò, i nativi potrebbero disperdere tale mole di forze in attività poco produttive o addirittura controproducenti.