Pronti a scoprire l'Oroscopo del 6 gennaio? In evidenza le previsioni astrologiche del giorno dell'Epifania. Vediamo cosa porteranno di interessante le stelle ai dodici segni dello zodiaco nel giorno dedicato alla Befana. In primissimo piano la giornata di mercoledì con l'amore, il lavoro e le novità da parte degli astri per i segni dall'Ariete fino ai Pesci.

Previsioni astrali e oroscopo per tutti i dodici segni dello zodiaco

Ariete - Affascinanti e carichi: non potete proprio lamentarvi! Le stelle sembrano splendere soltanto per voi, approfittatene. State diventando un po’ troppo taglienti sul lavoro: fate attenzione, o ferirete anche quelle persone che vi hanno sempre supportate.

Toro - Non siate troppo venali e ricercate l'amore piuttosto che il puro interesse. Siate più attenti nel lavoro, evitando di distrarvi, forse a causa dell'insofferenza che vi attanaglia. Credete maggiormente nelle vostre capacità e tutto andrà per il meglio.

Gemelli - L'amore andrà alla grande per voi nativi, dovete solo darvi un po' da fare, uscire maggiormente e ampliare le vostre conoscenze. Alti e bassi nel settore finanziario, i guadagni saranno rimandati a tempi migliori. Sentirete molto la stanchezza e lo stress derivante da una mancata promozione, che vi spinge a faticare di più.

Cancro - Passando al setaccio la vostra relazione di coppia, sentirete il bisogno di fare un passo in più. Ci saranno grandi novità che potrebbero cambiare la vostra vita, come la decisione di convolare a nozze o, comunque, di stabilizzare la vostra storia amorosa.

Opportunità lavorative in crescita.

Leone - Cercate le emozioni forti, ma forse le persone con cui intrecciate relazioni sociali non sono quelle giuste. Incrementate le vostre amicizie e non badate alle critiche, chissà che non troviate l'anima gemella. Nel lavoro vi sentite un pochino giù all’inizio della giornata: non è un presagio, vuol dire soltanto che avete bisogno di più carica.

Vergine - Nella giornata di mercoledì avrete il vostro da fare con un amico o con un figlio che continuerà a chiedervi consigli e a dipendere letteralmente dalla vostra bocca. In ambito lavorativo, invece, sappiate mettere in evidenza le vostre qualità, in modo che gli altri si rendano conto da soli che potete fare autonomamente qualsiasi scelta.

Bilancia - In questa giornata la vostra famiglia prenderà delle decisioni che vi riguardano, quindi sarebbe sempre meglio partecipare anche voi invece di starvene in disparte e subire le idee altrui.

Per il lavoro in questo periodo ritroverete il vostro buon istinto, ma anche la vostra grinta con la quale poi fronteggerete gli ostacoli.

Scorpione - In amore la vostra ambizione è davvero quella giusta in questa giornata e questo vi permetterà di ottenere di certo molto di più che in passato. Siete molto più realistici e siete anche molto più disponibili a mettervi in gioco. In campo lavorativo, invece, nonostante non ci siano troppe critiche che vi colpiscono, qualsiasi cosa potrà mettervi ansia. Contate sul vostro autocontrollo.

Sagittario - Avete in progetto qualcosa di davvero grandioso nel lavoro. Anche se questo è importante per il vostro futuro lavorativo, non è detto che non si possa fare di meglio! L'essere troppo tesi in giornata potrebbe portarvi a non godere dei momenti meravigliosi che potreste trascorrere in compagnia delle persone che vi vogliono bene e che in ogni modo cercano di rendervi felici.

Capricorno - Invidia e gelosia rischiano di intaccare i vostri rapporti familiari: in questo periodo, qualche vecchia questione tra ex potrà tornare alla ribalta. Con la Luna nel segno della Bilancia, meglio essere più cauti la mattina rispetto al pomeriggio. Nel lavoro i contrasti devono essere tenuti sotto controllo; dovranno essere prese decisioni importanti.

Acquario - In amore questo mercoledì preannuncia scelte decisive. Anche coloro che si amano molto potranno vivere qualche intralcio o dover ricorrere a cambiamenti impulsive. Nel lavoro fate il possibile affinché tutto quello che si verifica in questi giorni non pesi sulle vostre spalle. Cercate di combattere anche l'ansia.

Pesci - In amore questa giornata è un po' sottotono, ma non dovete meravigliarvi.

Negli ultimi giorni eravate esaltati, mentre ora potreste essere molto nervosi. Nel lavoro dovete fare il massimo per evitare piccoli conflitti e discussioni che nel corso delle prossime 48 ore potrebbero essere più pesanti. Forza fisica in lieve calo.