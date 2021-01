Anche la prima settimana del mese di gennaio si sta avvicinando al termine e si prepara a lasciare il posto ad altre entusiasmanti giornate e a un Oroscopo pressappoco interessante e positivo per la maggior parte dei segni zodiacali. Qualcuno riuscirà a ritrovare la serenità interiore, tornando così a prendere in mano la propria vita, mentre qualcun altro potrebbe ritrovarsi di fronte a situazioni poco piacevoli. Se si parla di fortuna, specialmente quella legata alla cerchia dei sentimenti, non si possono ignorare due segni come quello dei Pesci e del Capricorno, pronti a godersi ciò che l'amore ha in serbo per loro.

Parlando invece di una fortuna più generica, che racchiude anche l'ambito lavorativo ed economico, è possibile chiamare in causa coloro nati sotto il segno dei Gemelli che, secondo l'oroscopo di questo weekend, riusciranno a raggiungere gran parte dei propri obiettivi. L'Ariete, dal canto suo, tornerà finalmente a sorridere ed affrontare la vita a testa alta.

Di seguito i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, chi è nato sotto il segno dell'Ariete sarà in grado di prendere nuovamente in mano la propria vita e affrontare a testa alta tutto ciò che si presenterà lungo il cammino. La fortuna non mancherà di certo e l'amore dei propri cari sarà fondamentale per riuscire a non abbattersi mai.

La vera forza si trova proprio nell'amore dei propri familiari.

Toro - l'inizio della settimana e le giornate appena trascorse sono riuscite a portare via gran parte delle energie, sia fisiche che mentali, e non tutti sono riusciti a ottenere i risultati sperati. Fortunatamente non può esserci nulla di cui lamentarsi, poiché i passi mossi in questo periodo hanno portato al raggiungimento di obiettivi che sembravano irrangiungibili da chiunque.

Gemelli - anche il segno dei Gemelli, secondo le previsioni dell'oroscopo, sarà tra quelli maggiormente fortunati e in grado di godersi la vita nel migliore dei modi. Nessun ostacolo sarà così grande da intimorire un nativo di questo segno zodiacale e nessuna tipologia di difficoltà lo allontanerà troppo dal raggiungimento dei vari obiettivi accuratamente prefissati.

Cancro - nonostante la posizione non proprio favorevole di Venere, i nativi del Cancro riusciranno a trascorrere giornate intense e positive in compagnia della persona amata, usufruendo di ciò che l'amore è in grado di elargire senza troppe pretese. La vicinanza del partner non mancherà di certo e permetterà a questo segno zodiacale di fare maggiore affidamento sulle proprie forze e di non abbattersi mai.

Leone - meglio non correre troppo e prendersi qualche giorno di tempo per riflettere, non solo sui propri sentimenti, ma anche per quanto riguarda l'andamento della propria vita e quelle che sono le proprie priorità (spesso sbagliate). Rivedere i propri bisogni e il modo che si utilizza per rivolgersi al prossimo non risulta essere un passo sbagliato da fare.

Vergine - con un oroscopo del genere sarà difficile credere che qualcosa possa andare storto. Chi non ha ancora trovato la propria anima gemella potrebbe imbattersi in essa proprio nei giorni che stanno per sopraggiungere e i più fortunati saranno in grado di legarsi a essa senza troppe difficoltà, finendo per fantasticare e raggiungere rapidamente la realizzazione dei propri sogni.

L'oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - l'oroscopo aveva già ampiamente annunciato l'arrivo di un periodo di fortuna, in cui il relax sarà in grado di far riaffiorare tutte le energie che si credevano perdute. Riuscire a far conciliare i propri impegni, specialmente quelli lavorativi, non sarà più un problema grazie a una mente più riposata e in grado di analizzare più informazioni contemporaneamente, riducendo al minimo i rischi e gli errori.

Scorpione - se ci sono rallentamenti in ambito lavorativo non è assolutamente il caso di buttarsi giù. La vicinanza delle persone care e il rispetto dei colleghi di lavoro sapranno garantire un'ottima ripresa a coloro nati sotto il segno dello Scorpione. Meglio non esagerare con i tentativi e, soprattutto, meglio non strafare.

Sagittario - gli obiettivi non verranno raggiunti facilmente e la nascita di qualche battibecco in ambito familiare potrebbe portare a perdere fiducia in sé e nelle proprie capacità. Riuscire a raggiungere la giornata di sabato sembrerà essere un’impresa titanica, ma secondo le previsioni dell'oroscopo, si potrà scoprire che in realtà è decisamente più semplice di quel che si può pensare.

Capricorno - se fino alla fine del 2020 il Capricorno non è stato in grado di trovare l'anima gemella, con l'arrivo di questo nuovo anno avrà proprio da ricredersi.

L'intera settimana, compresi quindi anche i giorni del weekend che sta per sopraggiungere, è da ritenere fortunata in ambito sentimentale e relazionale e anche l'impresa più impossibile potrebbe sembrare finalmente possibile. L'amore, quello vero, non tarderà ad arrivare, ma bisognerà aguzzare vista e udito.

Acquario - il cambiamento è ancora in corso e il segno dell'Acquario non può di certo pretendere che questo avvenga in maniera repentina. Riuscire a comprendere i propri bisogni non è un compito semplice e per qualcuno non saranno sufficienti appena tre giornate per scoprire ciò che realmente è utile per il proprio corpo, ma soprattutto per la propria mente. Riuscire a rilassarsi non sarà semplice, ma comunque possibile.

Pesci - l'oroscopo di questo fine settimana prevede l'arrivo di giornate decisamente fortunate, soprattutto per quanto riguarda l'amore.

Tralasciando i sentimentalismi vari e le dimostrazioni di affetto che entrambi i partner saranno in grado di palesare, i nativi dei Pesci si ritroveranno di fronte a un periodo prosperoso e produttivo, che permetterà loro di incontrare la tanto attesa e ricercata "persona giusta" per poter trascorrere con lei gran parte dei propri giorni. Chi ha in mente di fare il "grande passo" potrà pensare seriamente di sfruttare le prossime giornate per proporsi.